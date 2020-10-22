Болезни сердца: почему их стало больше и как снизить риск смертельного исхода

Генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто. Фото: архив клиники.

И в обычное время сердечно-сосудистые заболевания становились наиболее частой причиной смерти во всем мире. Всемирная Организация Здравоохранения приводит страшные цифры: ежегодно от сердечных недугов умирают 17,5 миллионов человек! При этом 80% преждевременных инфарктов можно было предотвратить. А на фоне новой коронавирусной инфекции смертность от болезней сердца и сосудов выросла еще больше, причем, во всех странах и в России в том числе.

Влияние вируса

В нашей стране борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и ее результаты были неплохими. Пока не пришла пандемия.

- В Петербурге в 2019 году смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 3,8% и в первом квартале 2020-го тенденция на понижение сохранилась. Но по итогам 8 месяцев этого года мы видим, что ситуация изменилась. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла примерно на 10%, - говорит генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

Пандемия коронавируса на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний повлияла не только напрямую, когда причиной смерти становился именно ковид, но и опосредованно. Из-за опасности заразиться, ограничений на экстренную госпитализацию, уменьшения количества плановых вмешательств, перепрофилирования больниц многие люди не смогли получить своевременную медицинскую помощь. Количество больных, которые поступали в стационары в целом, значительно уменьшилось. Стало меньше обращений пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которая и определяет высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вопросы введения новых ограничительных мер должны быть очень осторожными.

- Пандемия коронавируса стала для нас серьезным испытанием, но в то же время она заставила нас собраться и проявить свои лучшие качества. За короткое время было сделано очень многое в части организации медицинской помощи, цифровизации медицины, стал очевиден потенциал нашей науки. Важно и то, что сейчас и Минздрав России, и городское правительство очень внимательно смотрит на планы, связанные с перепрофилированием больниц. В частности, есть рекомендации городских властей не перепрофилировать региональные сосудистые центры. Есть указания Минздрава не прекращать экстренную и плановую помощь больным с сердечной патологией, не останавливать программу диспансеризации и обеспечения населения льготными лекарствами.

Как продлить здоровье сердца

Рост смертности от болезней сердца на фоне пандемии ковида для врачей и чиновников означает одно: бороться с этой проблемой придется еще активнее.

- Чтобы снизить тревожные показатели, необходим комплексный подход, который включает в себя не только диагностику, лечение, но и последующее ведение больного, его лекарственное обеспечение. Уже доказано, что если пациент из группы высокого риска начинает получать лекарственную терапию максимально быстро после лечения или операции и строго выполняет рекомендации врача, то за 2-3 года снизить риск смерти можно на 60-70%.

К сожалению, далеко не все пациенты отличаются таким вниманием к своему здоровью. Многие принимают лекарства лишь первые месяцы после болезни, а потом перестают, а некоторые и вовсе забывают о перенесенном недуге. Зачастую людей останавливает высокая стоимость современных препаратов. Увы, отсутствие лечения приводит к повторным инфарктам или инсультам.

А ведь лекарства «сердечники» могут получить совершенно бесплатно. В Петербурге уже больше года действует региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (разработана в рамках нацпроекта «Здравоохранение»). Она содержит перечень препаратов, которыми должны бесплатно обеспечиваться больные, перенесшие острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, аорто-коронарное шунтирование, стентирование.

Льготы есть, а желающих мало

- Льготное лекарственное обеспечение - серьезный шаг в профилактике острых сердечно-сосудистых событий и их повторного наступления. Еще год назад в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения, которые увеличили срок обеспечения льготными лекарствами с 6 до 12 месяцев. Это был очень важный шаг, и мы рассчитывали вовлечь людей в процесс своего лечения. Недостатка в финансировании этой программы нет, но по последним данным только 27% жителей Петербурга пользуются программой льготного лекарственного обеспечения, - говорит Евгений Шляхто.

Почему так происходит? Основной причиной специалисты называют низкую информированность населения. Хотя есть множество факторов, из-за которых люди не пользуются своим правом на бесплатные лекарства.

- Сейчас мы прорабатываем эти вопросы и ищем возможности, которые позволят вовлечь пациентов в программу льготного лекарственного обеспечения. В целом наша задача увеличить число льготников до 60-80%, - добавляет Евгений Шляхто. - Кроме того, обсуждается вопрос о расширении круга лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Это пациенты с высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. В планах - выстроить систему, в которую интегрированы поликлиники, стационары, аптеки, вовлеченные в процесс лечения.