«Нагайками бить не будем»: казаки готовятся выйти в рейды против нарушителей масочного режима в Санкт-Петербурге

Казаки готовы организовывать рейды в поисках нарушителей масочного режима в Санкт-Петербурге. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В общественном транспорте Санкт-Петербурга могут появиться казачьи патрули. Суровые молодцы в военной форме будут выявлять нарушителей перчаточно-масочного режима и на месте проводить с ними разъяснительную работу. По крайней мере именно с таким предложением планирует обратиться в правительство города Санкт Петербургского городского и Ленинградского Областного Окружного казачьих обществ Андрей Поляков.

По словам самого Полякова, с инициативой включиться в борьбу против коронавирусной инфекцией петербургские казаки уже выступали — причем в самом начале эпидемии.

- Еще в первых числах марта мы предлагали закрыть город на две недели, ввести жесткий карантин, - отмечает атаман. - Пока болезнь не пошла в разгул. Но это было сделано только через месяц — и посмотрите, во что в итоге вылилось. Сейчас у нас есть и силы, и возможности, чтобы помочь городу. Есть казаки — бывшие военные пенсионеры, бывшие сотрудники юстиции, полиции и так далее. Дисциплинированные, ответственные и, что самое главное, готовые за эту работу взяться.

В первую очередь казачьи отряды "нацелены" на общественный транспорт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поляков добавляет: на то, чтобы провести в войске мобилизацию и отрядить людей на прочесывание общественного транспорта, потребуется всего две недели. При этом, объясняет атаман, казаки нацелены прежде всего на то, чтобы вести среди нарушителей масочно-перчаточного режима разъяснительную и воспитательную работу.

- Нагайками мы, конечно, бить никого не будем, - отмечает наш собеседник. - Нагайка — это вообще атрибут кавалериста, если уж на то пошло, он нам тут в принципе ни к чему. Ну и, разумеется, речи о каких-то силовых воздействиях на тех, кто не носит маску, не идет — мы можем только объяснить, попросить и в случае необходимости вызвать полицию. Ну и, кроме того, люди в военной форме, согласитесь, сами по себе выглядят довольно убедительно.

Впрочем, работать на общественных началах казаки не согласны. Поляков объясняет: времени благотворительности закончились.

На объектах "Горэлектротранса" безопасность обеспечивает Росгвардия. Но ее сотрудники приезжают в случае экстренных ситуаций, а не дежурят в салонах постоянно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Мы не раз на голой инициативе помогали в организации каких-то мероприятий, охраняли общественный порядок и так далее. И почти всегда людей за это даже не кормили! Даже чашку чая бесплатно не давали, не говоря уже обо всем остальном, - возмущается атаман. - Сейчас у нас каждому муниципальному образованию выделяется бюджет на создание добровольных народных дружин — от 200 000 до 600 000 рублей раз в квартал. Причем как эти деньги тратятся, на что, кому они уходят, кто за них отчитывается — непонятно. Вот мы и предлагаем пустить их на благое дело. Тем более если людям за то, чем они занимаются, платят зарплату, значит, с людей в случае чего можно и спросить, верно?

Отметим, к слову, что в Санкт-Петербурге на сегодняшний день насчитывается 111 муниципалитетов — а значит, свои услуги казачье войско оценивает примерно в 22-66 с лишним миллионов рублей ежеквартально.

Между тем в Смольном идею Андрея Полякова приняли нейтрально.

Эпидемиологическая обстановка в городе ухудшается - заболеваемость растет, а людей на улицах не становится меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Пока что либо комментировать тут преждевременно, - отметил в разговоре с «КП-Санкт-Петербург» председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. - Но могу сказать, что любой, кто хочет помочь государству в вопросах контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима — он молодец. Так что пусть сначала обратятся, а мы рассмотрим их предложение. Тут нужно сначала многое понять: какая численность, какие условия работы и так далее. Потом уже можно что-либо решать.

Отметим, что усиление комитету по транспорту, возможно, все же потребуется, причем уже в ближайшее время: с 26 октября в метро, троллейбусах, автобусах, маршрутках и такси усиливается надзор за соблюдением масочно-перчаточного режима. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как именно это будет происходить, глава комтранса рассказывать отказался, однако подчеркнул, что жесткие меры необходимы.

Весной по городу ходили отряды ППС и выявляли граждан, не соблюдающих самоизоляцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Полицию мы, конечно, в каждый автобус или троллейбус не посадим, - отметил Поляков. - Хотя хотелось бы. Но нам с вами нужно максимально известить пассажиров, что маска нужна прежде всего для того, чтобы защитить от заражения не себя любимого, а окружающих. Мы сегодня ведем профилактические беседы с пассажирами, нам часто говорят: «А я переболел! А я не заболею! Мне плевать!». Так вот на себя они могут плевать сколько угодно — но думать надо и о других, о тех, кто рядом, кто едет с ними в одном автобусе или одном вагоне метро. Извините, больше я пока ничего сказать не могу — все увидите 26-го числа.

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