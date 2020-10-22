«Ребенка протащило 100 метров»: Школьника зажало дверью автобуса в Санкт-Петербурге

Система блокировки движения автобуса при открытых дверях сработала, но парень оказался слишком юрким и худеньким Фото: Олег ЗОЛОТО

Неприятная история произошла ранним будничным утром в Санкт-Петербурге с 15-летним школьником. Сегодня, 22 октября, около 07:30 малолетний житель Горелова в Красносельском районе города на Неве застрял в дверях автобуса, который отправлялся с остановки.

– Он заходил в автобус, когда вдруг двери закрылись и автобус поехал, а его нога осталась внутри, – рассказывает сестра школьника Анастасия. – В итоге ребенка протащило за автобусом 100-150 метров.

В конце концов, водитель заметил несчастного и остановился. Как утверждает семья парня, он оправдывался тем, что «темно было, не увидел».

– Множество ушибов, брата увезли на «скорой» в больницу, – поделилась с «Комсомолкой» Анастасия. – Ребенок в больнице. Сейчас главное выяснить, что будет с его состоянием.

Впрочем, по данным УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, которое уже начало проверку, школьник получил легкие травмы.

Как выяснилось, инцидент произошел на городском маршруте №165. Автобус отправлялся с остановки на Колобановской улице, когда парень якобы попытался запрыгнуть в салон.

– Подросток пытался совершить посадку в закрывающуюся дверь автобуса, после чего автобус начал движение, – сообщили «Комсомолке» в «Пассажиравтотрансе», обслуживающем маршрут.

Семья школьника ищет очевидцев неприятного случая на остановке, чтобы доказать: мальчик не сам виноват. Тем временем перевозчик проверил автобус.

– Система блокировки начала движения при открытых дверях работала: створки дверей автобуса оснащены резиновыми уплотнителями, чтобы снизить риск травм. Но в последний момент закрытия дверей в салон пытался запрыгнуть пассажир хрупкого телосложения. Это и стало причиной инцидента, – пришел к выводу перевозчик.

С водителем уже провели дополнительный инструктаж, а с семьей парня связались для оказания нужной им помощи.