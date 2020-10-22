«Привет из прошлого»: Петербуржцу вернули почти полмиллиона рублей, которые его отец спрятал перед смертью 18 лет назад

Мужчина 18 лет не мог найти деньги Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб

В Санкт-Петербурге снос гаража для его бывшего владельца неожиданно обернулся богатством. Владимир Борисов долгое время не мог продлить аренду земли, на котором стояла постройка, в итоге бокс решили снести за неимением хозяина. Рабочие пригнали технику и приступили к разбору. Тут Борисов совершенно случайно вспомнил, что забыл там колеса. Но было уже поздно. Забрать свои вещи ему посоветовали через комитет по контролю за имуществом.

- Поначалу я был немного расстроен из-за гаража, - признается Владимир. – Написал заявление, чтобы мне вернули колеса. Мне назначили встречу. Я приезжаю, и тут неожиданно они достают конверт с деньгами – а там 6 тысяч долларов!

Владимир даже и не предполагал, что деньги все эти годы лежали в гараже Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб

Мужчина тут же вспомнил, как его отец перед смертью в далеком 2012 году спрятал все семейные накопления, а куда - не сказал. Клад искали всем семейством, но не нашли.

- Кто же знал, что отец все в гараже спрятал, - удивляется Владимир. – Мать искала деньги, но так и не нашла. Когда мама умерла, я вообще про них не вспоминал. А тут такой привет из прошлого. Представляете, 18 лет они пролежали в гараже!

- Вы видели, что в соцсетях над вами шутят: мол, положили доллар по курсу 30 рублей, а забрали уже по 76 рублей…

- Да, видел, - смеется Владимир. – Это вообще уникальный случай. Мне в комитете тоже сказали, что находили всякое, но деньги в первый раз! Конечно, я очень рад. Деньги ведь никогда лишними не бывают. Теперь вот думаем вложить их в покупку квартиры для дочки.

Деньги были спрятаны в 2012 году Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб

По нынешнему курсу наследник получил почти 460 тысяч рублей. К слову, чиновники подтвердили, что Владимир вовсе не выдумал эту историю, чтобы присвоить чужие деньги, оставленные в гараже.

- При вскрытии наполовину захламленного гаража инженеры Центра повышения эффективности использования государственного имущества обнаружили крупную сумму денег в иностранной валюте, - рассказывают в комитете по контролю за госимуществом. - В свертке с купюрами также находилась банковская выписка об обмене валюты на имя владелицы гаража. Ранее земельный участок по договору аренды городом был передан жительнице Петербурга. Срок договора истек более 10 лет назад, после смерти владелицы гаража им пользовался ее сын.