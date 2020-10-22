«Надо пройти полное лечение»: Андрей Ургант пожелал здоровья Гоше Куценко, повторно заразившемуся коронавирусом

Ранее Гоша Куценко сообщил о своем заболевании Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист театра и кино Андрей Ургант трепетно отреагировал на болезнь своего коллеги по фильму "Любовь-морковь 2" Гоши Куценко. Актер сообщил, что повторно заразился коронавирусом. Судя по всему, болезнь протекает у Куценко в тяжелой форме, - звезда "Антикиллера" опубликовал свое фото, судя по всему, из больничной палаты.

- Я желаю Гоше здоровья, удачи и успеха, - обратился через "КП-Петербург" к Гоше Куценко Андрей Львович. - Прямо в данный момент я смотрю проект с его участием "Последний мент". И лишний раз убедился, что он совершенно замечательный артист и чудный товарищ. Мне очень жалко, что это происходит.

Андрей Ургант пожелал коллеге здоровья Фото: Тимур ХАНОВ

Андрей Ургант, говоря об осложнениях, вспомнил, как он сам однажды тяжело перенес грипп.

- Я сыграл спектакль с температурой 37,1, - вспомнил Андрей Ургант. - Казалось бы, маленькая температура. Но на следующий день у меня обнаружилось двухстороннее воспаление легких и гайморит. Я два месяца лечился, потому что надо было дома отсидеться, а я пошел играть спектакль. Поэтому я рекомендую Гоше бросить все дела и заниматься только своим здоровьем. Осложнения могут быть любые. Надо поберечься, быть в покое и пройти полное обследование.

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