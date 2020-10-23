Поезд Челябинск-Санкт-Петербург насмерть сбил троих подростков в Вологодской области

Поезд, шедший в Санкт-Петербург, насмерть сбил трех подростков в Вологодской области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трое подростков: две девочки и мальчик погибли под колесами пассажирского поезда, шедшего из Челябинска в Санкт-Петербург. Трагедия произошла поздним вечером 22 октября на станции Вохтога в Вологодской области.

- По предварительным данным, около 21:42 несовершеннолетние находились на железнодорожных путях. Пропуская грузовой поезд, они не успели своевременно покинуть пути и были смертельно травмированы встречным пассажирским поездом «Челябинск – Санкт-Петербург», - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Машинист пассажирского состава попытался экстренно остановить поезд, однако избежать наезда на выскочивших подростков не удалось. Травмы у детей оказались слишком серьезными и все трое погибли на месте. Приехавшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть.

На место ЧП также прибыли сотрудники линейного отдела транспортной полиции, следственного комитета и прокуратуры. Родители погибших подростков были опрошены, сейчас с ними работают правоохранительные органы.

Известно, что попавшему под поезд мальчику было 15 лет, а его спутницам - по 14.

По факту трагедии заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ход проверки взял на контроль главный транспортный прокурор по Северо-Западному федеральному округу России.

Что касается поезда №191У сообщением Челябинск-Санкт-Петербург, то он должен прибыть на Ладожский вокзал Северной столицы в 11:12 23 октября. Как заверили в справочной службе РЖД, без задержек.