Главный детский инфекционист Петербурга: «Подростки могут болеть коронавирусом как также тяжело, как взрослые»

У детей, как правило, COVID-19 протекает как вялотекущая инфекция со скудными симптомами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К коронавирусу, поражающему нас с весны, прибавились ежегодные респираторные инфекции. Ближе к зиме активизируется грипп. Главный детский инфекционист, заведующая отделением ДГБ №5 им. Филатова Елена Дондурей рассказала «КП-Петербург», какой вирус сложнее переносят дети, началась ли вторая волна коронавируса и почему она будет более масштабной, чем первая.

ГРИПП ОПАСНЕЕ

- Елена Александровна, что опаснее для ребятишек: встретиться с коронавирусом или гриппом?

- У детей, как правило, COVID-19 протекает как вялотекущая инфекция со скудными симптомами. С гриппом не так: на фоне покашливания и периодической заложенности носа, как и при ковиде, чаще мы видим высокую температуру, выраженное нарушение самочувствия. В единичных случаях при гриппе у детей, чаще чем при коронавирусе, встречаются тяжелые формы, в том числе с летальными исходами.

В середине октября в Петербурге началась вторая волна коронавируса, в городе снова действуют ограничения. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В этом году грипп обычный или какой-то другой?

- В России есть единичные случаи заболевания гриппом, но в Петербурге мы с ним еще не встречались. Как правило, он приходит ближе к зиме. Последние несколько лет первые пациенты с гриппом регистрировались в начале декабря-январе, с максимумом в феврале-марте. Поэтому, каким он будет, – сказать сложно. До 1 декабря планируется закончить вакцинацию. В этом году стоит задача привить больше детей и взрослых, чем обычно. От коронавируса пока детей не прививают. На мой взгляд, сделают это в последнюю очередь и только в том случае, если начнем часто фиксировать тяжелое течение болезни. Сейчас такие случаи у детей крайне редки, поэтому отсутствует необходимость в вакцинации от COVID-19.

- Сколько сейчас в петербургских стационарах детей с COVID-19 и с ОРВИ?

- Коронавирус – представитель острых респираторных вирусных инфекций. ОРВИ у детей принимают несколько стационаров города, и только мы ковид. Сейчас на долю коронавируса приходится треть всех ОРВИ, которые есть у нас в стационаре. Соответственно, если считать по городу, то доля COVID-19 в структуре ОРВИ еще меньше.

«У ПОДРОСТКОВ МЕНЯЕТСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ»

- Когда вам начали привозить пациентов с коронавирусом?

- В конце апреля 2020 года. Причем привозили детей после контакта с больными взрослыми. Постепенно их количество росло. Но, в подавляющем большинстве, дети переносили инфекцию легко. Правда, были случаи, когда у 17-летних инфекция протекала, как у взрослых: с двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью. Но с этими симптомами удавалось справиться без искусственной вентиляции легких. КТ и рентген тоже всем подряд не делаем. Только в том случае, если подозреваем поражение легких.

После прохождения лечения какое-то время дети могут ощущать усталость, недомогание, поэтому сейчас активно разрабатывается реабилитация этих пациентов. Также непрерывно идет изучение патогенеза болезни: какие органы страдают от нее и чем все это может закончиться. Пока четкого и ясного представления об этом нет.

Важно отметить еще одну особенность: у подростков с ковид часто наблюдаются изменения в эмоциональном состоянии на фоне болезни. Из-за этого не всегда легко определить, что их беспокоит из-за инфекции, а что связано с эмоциональными изменениями.

От коронавируса пока детей не прививают. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Говорят, у некоторых больных коронавирусом детей развивается синдром Кавасаки.

- Да, правда, очень редко. Причина его развития до сих пор неизвестна. Сейчас его ставят, если есть определенная клиническая картина – длительная лихорадка, высыпания на коже, изменения в анализе крови. А также, если не находят какой-либо другой причины, например, кишечной инфекции. Лечится он только в условиях стационара по специально выработанной системе. Летальных исходов пока не было. В нашем стационаре таких случаев зарегистрировано 12.

ВЫХОДИМ НА ПИК

- Насколько отличается сегодняшняя загрузка больницы с той, что была в пик детской заболеваемости коронавирусом?

- Мы выходим на то же число, поэтому с уверенностью можно сказать, что началась вторая волна заболеваемости коронавирусом после летнего спада. С апреля 2020 у нас в стационаре пролечено больше 1 300 детей от 0 до 18 лет. Из них 50% - это школьники.

- Можно ли говорить о том, что со второй волной справимся быстрее, так как есть опыт, наработки?

- Вряд ли, еще мало кто переболел. Не выработался коллективный иммунитет. Плюс к этому с сентября начинается подъем заболеваемости привычными респираторными инфекциями. А зимой еще прибавляется грипп. Поэтому медикам будет еще тяжелее в плане дифференциальной диагностики. В прошлые годы грипп, как правило, вытеснял другие респираторные вирусы. Как поведет себя сочетание этих инфекций между собой в новых условиях – пока непонятно.

У подростков с ковид часто наблюдаются изменения в эмоциональном состоянии на фоне болезни. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Подъем каких инфекций сейчас наблюдается? А каких снижается?

- С начала сентября начали выявляться РС вирусная и риновирусная инфекции. Не прекращают в этом году регистрироваться случаи заражения корью. Возможно, на фоне всеобщего соблюдения санитарных норм стало чуть меньше кишечных инфекций.