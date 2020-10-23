На Эльбрусе во время метели на высоте 4100 метров пропала мать полугодовалой девочки из Санкт-Петербурга

Екатерина пропала на Эльбрусе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На Эльбрусе третий ищут пропавшую туристку из Санкт-Петербурга Екатерину Климовскую. Женщина пошла в поход в составе группы с инструкторами "Клуба приключений". 20 октября во время спуска с горы началась сильная метель. Ночь группа провела в расщелине и днем продолжила поход, когда в районе спуска к Северному приюту на высоте 4 100 метров Екатерина исчезла.

- Они шли втроем: Катя, инструктор и еще один участник похода, - рассказал "КП-Петербург" друг Екатерины Владимир. - Второй участник похода отморозил ноги, поэтому его нес инструктор, а Катя шла позади. В один момент инструктор повернулся и увидел, что она пропала! Он просто ее потерял.

Екатерина не первый раз покоряет горы Фото: СОЦСЕТИ

Экстремалы пишут, что в этом районе много расщелин, в одну из которых могла упасть Екатерина. В самом "Клубе приключений" уже подтвердили ЧП.

- Поиски ведут местный отряд МЧС и инструкторы-организаторы похода, - сообщили в компании. - У Екатерины большой опыт горных походов, многократные восхождения на Эльбрус и другие вершины. Одета была в синюю пуховую куртку и штаны черного цвета.

Екатерину ищут с 20 числа Фото: СОЦСЕТИ

Для поисков Екатерины арендовали частный вертолет, также подана заявка в поисковый отряд «Лиза-Алерт».

- По последней информации, сотрудники МЧС продлили сроки поисковой операции и привлекли дополнительные силы, - пояснили в компании.

Известно, что Екатерина работала ведущим инженером в одной из энергетических компаний. Дома ее ждут мать-пенсионер и полугодовалая дочка.