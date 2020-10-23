Депутаты просят Смольный остановить уплотнительную застройку в центре Петербурга

Особенно в Мариинском дворце волнуются о соседстве жилого комплекса и подземки. Фото: «Студия 44»

Заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга 21 октября собрало ассорти законопроектов. Но было в них, конечно, и общее: доработанные и принятые, они сделают жизнь в нашем городе лучше.

«УПЛОТНИЛОВКА» НА КАРПОВКЕ

Начало заседания посвятили «градостроительной авантюре» на набережной Карповки: так парламентарии окрестили строительство 10-этажного жилого комплекса, который воздвигают на месте дореволюционной мебельно-столярной мастерской Мельцера. «Монстр из стекла и бетона» уже вынудил депутатов отправить в Смольный несколько запросов.

– Нет оценки проекта на соответствие действующим правилам (разрешение на строительство было выдано в 2014 году и с тех пор продлевалось. – Прим. ред.).Нет согласования с метрополитеном. Не приняты меры по охране культурного наследия. Проигнорирован запрет на появление новых высотных доминант в районе исторической застройки, – перечислил отличительные черты проекта председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Особенно в Мариинском дворце волнуются о соседстве жилого комплекса и подземки: сваи уже начали забивать над перегоном «Петроградская» – «Черная речка».

– Администрация района узнает о строительстве, только когда оно началось. Документы подписывают тайно. Деньги уходят за границу, а народу – уплотнительную застройку, – подытожил Макаров. – Но мнение людей надо слышать и слушать, чтобы внуки потом нас не костерили за неверные решения.

СКАЗАНО!

Михаил ПОГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

– Санкт-Петербург всегда вызывал особую гордость у россиян за сохранение уникальных объектов, представляющих историческую и архитектурную ценность. Многие архитектурные ансамбли – неповторимые шедевры искусства. Мы свято храним духовное наследие прежних поколений. Строительство жилого дома на Карповке абсолютно не вписывается в общую картину Петроградского района, который всегда представлял особое историческое значение для петербуржцев и гостей нашего великого города.

ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ

28 октября в парламенте пройдет первое чтение бюджета на 2021 год. Вячеслав Макаров уже заявил, что документ будет с сильным социальным уклоном.

– Треть расходов направляем на социальные программы. Но хотелось бы, чтобы бюджет на 2021 год был не только социальным, но и бюджетом развития: понимаем, что пандемия, и обделить вниманием экономику просто нельзя, – подчеркнул он. – Люди должны понимать, что социальная поддержка им гарантирована. Но чувствовать ее должен и малый и средний бизнес, который пополняет бюджет города.

Депутаты уже готовят изменения в проект бюджета, которые оценит каждый житель города.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Использование причалов должно быть прозрачным

Депутат Денис Четырбок предложил внести уточнения в законопроект об использовании причалов. Его смутила формулировка: причалы станут платными с исключением для некоторых пользователей, но самого перечня исключений нет.

– Исключения стоило бы прописать, – считает он. – Иначе нет уверенности, что предприниматели не окажутся в ситуации, когда порядок предоставления причалов так и не будет определен.

По словам представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестерикова, исключение точно сделают для судов Росгвардии, МВД, МЧС ВВС и ПСС.

А ЧТО ЕЩЕ?

За основу приняли поправку в Экологический кодекс. Она добавит в полномочия правительства подготовку сводных расчетов загрязнения воздуха.

– Мы сможем понимать, где промышленное освоение территории возможно, а где уже нет, – отметила депутат Надежда Тихонова.