Главный синоптик рассказал о погоде на выходные, 24 и 25 октября 2020 года в Санкт-Петербурге

Выходные порадуют петербуржцев приятной погодой. Фото: Артем КИЛЬКИН

На календаре пятница, а это значит, что впереди два дня отдыха. В Северной столице тому часто сопутствует «проклятье выходных», когда на город обрушивается ненастье. О том, ждать этого, или нет и какой будет о погода на выходные, 24 и 25 октября 2020 года в Санкт-Петербурге, «Комсомолке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Я считаю, что в выходные будет хорошая погода. Чуть-чуть похолодает, но будет +6…+8 градусов днем. Не так тепло, как в пятницу, зато осадков в Петербурге не будет. Только по Ленинградской области небольшой дождь возможен. Сильного ветра нет, так что благоприятная погода, - заверил синоптик.

В субботу и воскресенье у горожан будет возможность прогуляться по паркам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Примерно также будет и до конца октября. С понедельника придут циклоны, температура поднимется до +10…+12 градусов, тепло задержится в Северо-Западном регионе и на начало ноября. Сильное похолодание в гидрометцентре ждут во второй половине последнего осеннего месяца.

Тепло задержится в Петербурге до ноября и чуть дальше. Фото: Олег ЗОЛОТО

А что касается извечного для автомобилистов вопроса «уже менять резину или еще подождать», то на него Александр Колесов ответил так:

- Я думаю, еще можно подождать, пока рано. Есть отдельные понижения температуры воздуха, в основном по Ленинградской области в ночные часы до-2…-3, но днем все прогревается. Мне кажется рано еще. Пока теплый период, ничего не меняется, - отметил метеоролог.

Впрочем, водители сами должны оценить маршруты своих поездок и решить, на какой резине, зимней или летней, им безопаснее ездить. Общая рекомендация: когда среднесуточная температура падает до +5 градусов. Летние шины «дубеют» и теряют сцепные свойства. Именно поэтому на многих современных автомобилях при понижении температуры до +4 загорается сигнал «снежинка», напоминающий о смене резины.