Гигантская статуя летучей мыши появилась в центре Санкт-Петербурга

Зловещая летучая мышь появилась в центре Северной столицы. Фото: vk.com/kometa_1

Жители Санкт-Петербурга заметили установленную гигантскую статую летучей мыши возле популярного торгового центра на Лиговском проспекте. Тут же в соцсетях появились сотни фотографий – прохожие охотно делают снимки с крылатым животным и уже считают его новой достопримечательностью. Теперь горожане гадают, в чем причина установки статуи. Вариантов пока два – напоминание о грядущем Хэллоуине или памятник источнику распространения коронавируса.

Статуя тут же стала новой достопримечательностью, особенно ее полюбили бесстрашные дети. Фото: instagram.com/egoist.pr/

- У нас появилась большая статуя летучей мыши. Кто-то подумает о Бэтмене, Ухани, COVID-19... Нет, Хэллоуин! – считает петербуржец Дмитрий Васильев на своей странице во «Вконтакте».

- Новая реальность! Будет напоминать, чтобы никто не входил в магазин без маски и о том, что скоро Хэллоуин! – пишет Майя Гусарова.

Ночные нетрезвые гуляки рискуют прилично испугаться мыши. Фото: instagram.com/ja.bolotnyaya/

Судя по фотографиям очевидцев, в вечернее время статуя выглядит особенно зловеще. На постаменте включается красно-оранжевая подсветка, а глаза летучей мыши загораются ярким желтым цветом. Бу-у-у!