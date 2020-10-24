Предприниматель и депутат Александр Петров убит в Ленинградской области

В Выборге нашли мертвым известного бизнесмена и депутата. Фото: vbglenobl.ru

Под Петербургом вечером в субботу, 24 октября, обнаружили тело бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова. Все произошло недалеко от города Выборг, в поселке Великое Ленинградской области. Официально причина смерти пока не названа. Однако, как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, речь может идти об убийстве.

На месте происшествия уже работает полиция. Выяснять причины и обстоятельства случившегося будут следователи отдела по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты и следователи отдела по городу Выборг. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти. Работать будут под руководством руководителя следственного управления СКР по области Сергея Сазина.

Известно также, что погибший является отцом российского автогонщика, экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Александр Петров являлся депутатом МО «Город Выборг», а также совладельцем несколько предприятий.