Как и сколько будут отдыхать школьники Петербурга?

Ребята будут отдыхать на четыре дня дольше запланированного
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Последние учебные дни, и школьники отправляются отдыхать. Вопреки страхам, прогнозам, предсказаниям образование в Санкт-Петербурге практически без потерь прошло первую четверть и не отправилось на всеобщий карантин и дистанционную учебу ни 20 сентября, ни в какой любой другой день. Осенние каникулы начинаются в срок, но вот закончатся чуть позже запланированного.
Когда в школу?
Первый учебный день 9 ноября. Ребята будут отдыхать на четыре дня дольше запланированного. В обычной ситуации они бы приступили к занятиям сразу после ноябрьских праздников.
- Неделя после окончания каникул получается короткая, всего с двумя рабочими днями (или тремя - если у детей шестидневка) – рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. - Если добавить к каникулам эти два рабочих дня - в школу нужно будет вернуться не 5 ноября, а 9.
У частных школ тоже длинные каникулы?
Им рекомендовано выдерживать общеустановленные сроки.
Почему так решили?
На самом деле это решение напрашивалось само. Увеличить каникулы до двух недель значит – без ущерба для учебы – пройти полный эпидемиологический цикл, а значит, на данный момент разорвать потенциальные цепочки заражения коронавирусом в учебных заведениях.
Вопрос о том, что будет с внешкольными занятиями, пока решается
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
А может лучше все же начать четверть вовремя, но дистанционно?
Однозначно нет! Это мнение большинства родителей, педагогов, и, кстати, самих школьников.
- Дистант в сегодняшнем его качестве, особенно длительный, оказывает негативное влияние на здоровье детей, - озвучила позицию экспертов Ирина Потехина. – В опросе, который мы проводили, каникулы были признаны наименьшим стрессовым вариантом для детей.
И чем заниматься на каникулах?
Сами до сих пор не верим, что такое пишем, но лучше всего сидеть дома. В крайнем случае, если позволит погода, проводить время на свежем воздухе, держась поодаль людных мест. Тем более, что массовые мероприятия для детей запрещены, большие игровые центры закрыты. Можно пойти в театр, кино или в музей, но стоит ли – решать вам.
- Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа, - подчеркивают в Смольном. - И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений.
Впрочем, блокировать школьникам на период каникул проездные по примеру Москвы никто пока не планирует.
А что с кружками и секциями?
Это больной вопрос. Обычно во время каникул (кроме летних) занятия вне школ не прерывались. Но тут получается не сильно логично: прерываем цепочки заражения в школе, при этом разрешая детям общаться в дворцах творчества и прочих учреждениях дополнительного образования.
- Если в школах четко выдерживается правило, чтобы детские коллективы не смешивались, то в центрах творчества это условие выполнить невозможно, - признает Ирина Потехина.
Но при этом нельзя игнорировать мнение родителей, которые хотят, чтобы дети занимались хоть чем-то, пока взрослые на работе, а не сидели две недели у компьютеров. Поэтому сейчас решают, замрет внешкольная жизнь на ближайшие две недели, перейдет в онлайн или же сохранится в обычном формате.
Родители хотят, чтобы когда их нет дома, дети чем-то занимались
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Отметим, что в опросе на странице вице-губернатора Ирины Потехиной безоговорочно лидирует вариант работы в обычном режиме. Принимать решение будут с учетом мнения горожан.
Мы точно выйдем после каникул в школы?
Конечно, в нынешней ситуации что-либо утверждать со стопроцентной вероятностью нельзя. Но пока что школы твердо настроены на очное обучение. Так, по данным на пятницу, 23 октября, на карантине находился 141 класс в 76 школах города. Как пояснили в комитете по образованию, это всего лишь 0,7 процента от общего числа классов в Петербурге. Поэтому о тотальном дистанционном обучении речь на данный момент не идет.
Впрочем, окончательное решение будет принято ближе к концу каникул.