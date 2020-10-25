Как и сколько будут отдыхать школьники Петербурга?

Ребята будут отдыхать на четыре дня дольше запланированного Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние учебные дни, и школьники отправляются отдыхать. Вопреки страхам, прогнозам, предсказаниям образование в Санкт-Петербурге практически без потерь прошло первую четверть и не отправилось на всеобщий карантин и дистанционную учебу ни 20 сентября, ни в какой любой другой день. Осенние каникулы начинаются в срок, но вот закончатся чуть позже запланированного.

Когда в школу?

Первый учебный день 9 ноября. Ребята будут отдыхать на четыре дня дольше запланированного. В обычной ситуации они бы приступили к занятиям сразу после ноябрьских праздников.

- Неделя после окончания каникул получается короткая, всего с двумя рабочими днями (или тремя - если у детей шестидневка) – рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. - Если добавить к каникулам эти два рабочих дня - в школу нужно будет вернуться не 5 ноября, а 9.

У частных школ тоже длинные каникулы?

Им рекомендовано выдерживать общеустановленные сроки.

Почему так решили?

На самом деле это решение напрашивалось само. Увеличить каникулы до двух недель значит – без ущерба для учебы – пройти полный эпидемиологический цикл, а значит, на данный момент разорвать потенциальные цепочки заражения коронавирусом в учебных заведениях.

Вопрос о том, что будет с внешкольными занятиями, пока решается Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А может лучше все же начать четверть вовремя, но дистанционно?

Однозначно нет! Это мнение большинства родителей, педагогов, и, кстати, самих школьников.

- Дистант в сегодняшнем его качестве, особенно длительный, оказывает негативное влияние на здоровье детей, - озвучила позицию экспертов Ирина Потехина. – В опросе, который мы проводили, каникулы были признаны наименьшим стрессовым вариантом для детей.

И чем заниматься на каникулах?

Сами до сих пор не верим, что такое пишем, но лучше всего сидеть дома. В крайнем случае, если позволит погода, проводить время на свежем воздухе, держась поодаль людных мест. Тем более, что массовые мероприятия для детей запрещены, большие игровые центры закрыты. Можно пойти в театр, кино или в музей, но стоит ли – решать вам.

- Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа, - подчеркивают в Смольном. - И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений.

Впрочем, блокировать школьникам на период каникул проездные по примеру Москвы никто пока не планирует.

А что с кружками и секциями?

Это больной вопрос. Обычно во время каникул (кроме летних) занятия вне школ не прерывались. Но тут получается не сильно логично: прерываем цепочки заражения в школе, при этом разрешая детям общаться в дворцах творчества и прочих учреждениях дополнительного образования.

- Если в школах четко выдерживается правило, чтобы детские коллективы не смешивались, то в центрах творчества это условие выполнить невозможно, - признает Ирина Потехина.

Но при этом нельзя игнорировать мнение родителей, которые хотят, чтобы дети занимались хоть чем-то, пока взрослые на работе, а не сидели две недели у компьютеров. Поэтому сейчас решают, замрет внешкольная жизнь на ближайшие две недели, перейдет в онлайн или же сохранится в обычном формате.

Родители хотят, чтобы когда их нет дома, дети чем-то занимались Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Отметим, что в опросе на странице вице-губернатора Ирины Потехиной безоговорочно лидирует вариант работы в обычном режиме. Принимать решение будут с учетом мнения горожан.

Мы точно выйдем после каникул в школы?

Конечно, в нынешней ситуации что-либо утверждать со стопроцентной вероятностью нельзя. Но пока что школы твердо настроены на очное обучение. Так, по данным на пятницу, 23 октября, на карантине находился 141 класс в 76 школах города. Как пояснили в комитете по образованию, это всего лишь 0,7 процента от общего числа классов в Петербурге. Поэтому о тотальном дистанционном обучении речь на данный момент не идет.

Впрочем, окончательное решение будет принято ближе к концу каникул.