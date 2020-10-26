Полиция остановила машину с неадекватным водителем и свежим трупом в багажнике в Санкт-Петербурге

В Петербурге остановили машину с трупом в багажнике Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ранним утром в понедельник, 26 октября 2020 года, полиция Санкт-Петербурга расследует убийство водителя такси, тело которого было найдено в багажнике автомобиля. В отделение Красногвардейского района поступило сообщение от очевидцев, что на парковке у ресторана, расположенного в доме 28/19 по Новочеркасскому проспекту, мужчина забивает таксиста.

- Со слов очевидцев, некий мужчина избил битой другого, после погрузил его в багажник автомобиля марки "Хендай" с логотипом таксопарка, сел за руль и поехал по Заневскому проспекту, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Свидетели обратили внимание, что с мужчиной в тот момент в машине находилась девушка. Полиция устроила погоню и у дома 15 по проспекту Косыгина остановила нужный автомобиль.

В салоне машины оказались 31-летний мужчина и его 35-летняя спутница. Оба они были в неадекватном состоянии. Открыв багажник, полицейские увидели труп.

В кармане умершего мужчины полиция нашла водительское удостоверение на 35-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств. Предположительно, он работал в такси на той самой машине, в которой его обнаружили.

Мужчина и женщина доставлены для разбирательства в отдел полиции. Они проверяются на причастность к гибели таксиста.