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Какие концерты и спектакли отменили в октябре и ноябре 2020 года из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Из-за второй волны коронавируса отменяются спектакли и концерты в октябре и ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге
Полина ШАНДРАК
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Из-за второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге отменили десятки спектаклей.

Из-за второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге отменили десятки спектаклей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Осенняя афиша меняется на глазах. И если в сентябре казалось, что выступления артистов и показ театральных постановок состоится, то в октябре появились сомнения. То одно, то другое отменяется. Причины разные – болезни артистов, художественных руководителей, закрытые границы и многое другое. «Комсомолка» узнала, как обстоят дела у театров и концертных залов в Санкт-Петербурге в связи со второй волной коронавируса.

Молодежный театр на Фонтанке

Не успел он в конце сентября принять зрителей, как через пару дней из-за болезни артистов спектакли начали переносить на ноябрь и декабрь. Так, с 16 октября «Дон Кихот» перенесли на 28 ноября (начало в 18.00!), а с 17 октября на декабрь (дата уточняется) - «Крики из Одессы». Таких уже насчитывается больше 20. Несколько постановок заменили на другие и отменили: 30 октября не будет «Прошлым летом в Чулимске». Кстати, 20 октября, впервые в истории Молодежного театра, пришлось отменить спектакль «Касатка» в тот момент, когда зрители уже были в зале. Причина – ухудшение самочувствия актрисы.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Для возврата средств за билеты, приобретенные в кассе, необходимо заполнить заявление. Если вы приобретали электронные билеты, то возврат будет осуществлен автоматически на ту банковскую карту, по которой производилась оплата.

Все подробности на сайте.

Новый театральный сезон в Петербурге начался буквально месяц назад.

Новый театральный сезон в Петербурге начался буквально месяц назад.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Театр имени В. Ф. Комиссаржевской

В первых числах октября после полугодового перерыва театр открыл новый 79-ый сезон. Буквально через два дня начались замены и переносы спектаклей из-за болезни артистов. Так, например, 14 октября по этой причине отменили спектакль «Доходное место». Посетителям предлагают перенести просмотр на 2 ноября. А 19 октября не состоялся спектакль «Матренин двор». Зрителей приглашают на него 23 ноября.

Отменили в ноябре все спектакли на малой сцене из-за близкого расположения кресел и ограниченного пространства. Организаторы разрешают сдать билеты, посетить другой спектакль или выбрать удобную для себя дату.

- Раз в две-три недели все сотрудники театра сдают тесты на коронавирус, - рассказала пресс-секретарь театра Светлана Володина. – Есть те, кто уже переболел. Один из последних заболевших – народный артист России Иван Иванович Краско. Он сейчас дома и чувствует себя лучше.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Если не хотите ждать, приглашают на любую другую постановку. Для этого нужно написать выбранную дату, фамилию и места купленных билетов на электронную почту biletstol.vfk@mail.ru. Деньги тоже можно вернуть. Для тех, кто приобретал билеты в кассе театра, возврат осуществляется там же. Если покупали на сайте театра – инструкцию по возврату можно посмотреть по ссылке, на сайтах партнеров – в соответствии с их условиями.

МДТ-Театр Европы

Чуть больше месяца прошло с того момента, как театр вновь распахнул свои двери после вынужденного закрытия. С 19 октября здесь начались массовые переносы спектаклей: 8 постановок передвинули на ноябрь. В их числе: «Где нет зимы», «Дядя Ваня», «Синий свет», «Братья Карамазовы» (2 постановки), «Трактир «Вечность», «Три сестры», «Варшавская мелодия».

- Жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе, - сообщили в пресс-службе МДТ. - Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтверждённые случаи. Лев Абрамович Додин (художественный руководитель – директор театра – прим. Авт.) болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (его супруга – прим. Авт.) госпитализирована.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Как сообщают в театре, билеты остаются действительными на новую дату или могут быть возвращены в течение десяти дней от старой даты спектакля.

Театр им. Ленсовета

21 сентября начался 87-й театральный сезон. С этого дня мы насчитали 13 переносов. 26 октября вместо спектакля «Сон об осени» пройдет «Сотворившая чудо», 27 октября не будет постановки «Гамлет», зато покажут «Без вины виноватые», а 28 октября спектакль «Я боюсь любви» заменили на «Бесприданница».

- Но отмен с открытия сезона не было. Если у нас кто-то из артистов болеет, то мы заменяем постановку на другую, - пояснили в театре.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Ранее приобретенные билеты действительны, либо подлежат возврату в кассу театра. Электронные – по месту их покупки. Важно не затягивать со сдачей, так как сделать это можно в строго ограниченные сроки. Все подробности лучше уточнить по телефону: +7(812) 713-21-91

БДТ имени Г. А. Товстоногова

С начала открытия сезона, с 5 сентября, в театре было уже 8 отмен и 7 переносов. Из ближайшего – 25 октября не покажут «Аустерлиц», 27 октября - «Фунт мяса», 29 октября - «Дама с собачкой». Причины – те же.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Если спектакль перенесли, то билеты действительны на новую дату. Также их можно сдать, как и в случае с отменой постановки: если они куплены в кассе театра и театральных кассах города, то деньги вернут в кассах БДТ. Возврат электронных билетов происходит автоматически. Инструкция по возврату доступна здесь.

Все купленные билеты будут действительны на спектакли на новую дату.

Все купленные билеты будут действительны на спектакли на новую дату.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Александринский театр и Новая сцена

Похожая ситуация и здесь. Почти два месяца театр радовал зрителей своими спектаклями, открылся одним из первыхз после пандемии. Но с начала октября афиша Александринки начала меняться: 5 спектаклей заменили, а 22 октября на Новой сцене отменили спектакль "Демагог". Его планируют показать 5 ноября Его планируют показать в ноябре. Все билеты действительны. А если не хотите идти на то, чего не выбирали, можно сдать.

С начала октября афиша Александринки начала меняться: 5 спектаклей заменили.

С начала октября афиша Александринки начала меняться: 5 спектаклей заменили.

Фото: Олег ЗОЛОТО

А КАК ДЕЛА С КОНЦЕРТАМИ?

Болезни и нахождение музыкантов в группе риска

– Не единственные причины отмены или переноса выступления. Зарубежные исполнители не могут приехать к нам из-за закрытых границ между странами. Так на неопределенные сроки перенесли концерт Мирей Матье, который был запланирован сначала на 6 апреля 2020 года, а потом на 25 ноября на площадке БКЗ «Октябрьский», а также концерт OneRepublic, билеты на который продавались на 19 ноября в СК «Юбилейный». Причем вернуть деньги за них невозможно. Все билеты действительны на новые даты и не требуют обмена.

Страдают и большие концертные площадки, собирать которые не кажется самым безопасным решением в сегодняшних реалиях. По словам президента КСК «Тинькофф Арена» Вадима Финкельштейна, больше полугода они не встречают зрителей и в ближайшее время ситуация особо не изменится.

Президент КСК «Тинькофф Арена» Вадим Финкельштейн.

Президент КСК «Тинькофф Арена» Вадим Финкельштейн.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Концертная площадка – это не ресторан и не торговый центр. Им дали разрешение на открытие. У нас все по-другому. На подготовку любого мероприятия нужно потратить 3-6 месяцев, - пояснил Вадим. - Сейчас у нас прошла парочка концертов, которые были запланированы на конец марта. Но ни о каких зарубежных гостях даже речи не идет: они попросту не могут к нам прилететь. То, что было запланировано, не отменяется, а опять переносится. Причем на неопределенный срок. И мы терпим убытки: платим до сих пор налоги, за свет, за охрану, зарплату сотрудникам, не уволим же мы их, но 7 месяцев у нас на площадке ничего не происходит. Причем, мы частная организация и никакой помощи у нас извне нет. Выручка упала на 100%. А откуда брать деньги на это все?! Мы же не станем продавать билеты в два раза дороже. Все идет к банкротству. Без помощи государства нам не выжить.

Помимо пустующих концертных площадок, из-за пандемии снова страдают рестораны и клубы. С 26 октября им разрешено работать до 23:00. А значит, никаких ночных мероприятий, в том числе, и выступлений артистов. Поэтому, собираясь на спектакль или концерт, разумно заранее узнать: точно ли он состоится.

Афиша: Театр

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