Какие концерты и спектакли отменили в октябре и ноябре 2020 года из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Из-за второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге отменили десятки спектаклей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осенняя афиша меняется на глазах. И если в сентябре казалось, что выступления артистов и показ театральных постановок состоится, то в октябре появились сомнения. То одно, то другое отменяется. Причины разные – болезни артистов, художественных руководителей, закрытые границы и многое другое. «Комсомолка» узнала, как обстоят дела у театров и концертных залов в Санкт-Петербурге в связи со второй волной коронавируса.

Молодежный театр на Фонтанке

Не успел он в конце сентября принять зрителей, как через пару дней из-за болезни артистов спектакли начали переносить на ноябрь и декабрь. Так, с 16 октября «Дон Кихот» перенесли на 28 ноября (начало в 18.00!), а с 17 октября на декабрь (дата уточняется) - «Крики из Одессы». Таких уже насчитывается больше 20. Несколько постановок заменили на другие и отменили: 30 октября не будет «Прошлым летом в Чулимске». Кстати, 20 октября, впервые в истории Молодежного театра, пришлось отменить спектакль «Касатка» в тот момент, когда зрители уже были в зале. Причина – ухудшение самочувствия актрисы.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Для возврата средств за билеты, приобретенные в кассе, необходимо заполнить заявление. Если вы приобретали электронные билеты, то возврат будет осуществлен автоматически на ту банковскую карту, по которой производилась оплата.

Все подробности на сайте.

Новый театральный сезон в Петербурге начался буквально месяц назад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Театр имени В. Ф. Комиссаржевской

В первых числах октября после полугодового перерыва театр открыл новый 79-ый сезон. Буквально через два дня начались замены и переносы спектаклей из-за болезни артистов. Так, например, 14 октября по этой причине отменили спектакль «Доходное место». Посетителям предлагают перенести просмотр на 2 ноября. А 19 октября не состоялся спектакль «Матренин двор». Зрителей приглашают на него 23 ноября.

Отменили в ноябре все спектакли на малой сцене из-за близкого расположения кресел и ограниченного пространства. Организаторы разрешают сдать билеты, посетить другой спектакль или выбрать удобную для себя дату.

- Раз в две-три недели все сотрудники театра сдают тесты на коронавирус, - рассказала пресс-секретарь театра Светлана Володина. – Есть те, кто уже переболел. Один из последних заболевших – народный артист России Иван Иванович Краско. Он сейчас дома и чувствует себя лучше.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Если не хотите ждать, приглашают на любую другую постановку. Для этого нужно написать выбранную дату, фамилию и места купленных билетов на электронную почту biletstol.vfk@mail.ru. Деньги тоже можно вернуть. Для тех, кто приобретал билеты в кассе театра, возврат осуществляется там же. Если покупали на сайте театра – инструкцию по возврату можно посмотреть по ссылке, на сайтах партнеров – в соответствии с их условиями.

МДТ-Театр Европы

Чуть больше месяца прошло с того момента, как театр вновь распахнул свои двери после вынужденного закрытия. С 19 октября здесь начались массовые переносы спектаклей: 8 постановок передвинули на ноябрь. В их числе: «Где нет зимы», «Дядя Ваня», «Синий свет», «Братья Карамазовы» (2 постановки), «Трактир «Вечность», «Три сестры», «Варшавская мелодия».

- Жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе, - сообщили в пресс-службе МДТ. - Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтверждённые случаи. Лев Абрамович Додин (художественный руководитель – директор театра – прим. Авт.) болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (его супруга – прим. Авт.) госпитализирована.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Как сообщают в театре, билеты остаются действительными на новую дату или могут быть возвращены в течение десяти дней от старой даты спектакля.

Театр им. Ленсовета

21 сентября начался 87-й театральный сезон. С этого дня мы насчитали 13 переносов. 26 октября вместо спектакля «Сон об осени» пройдет «Сотворившая чудо», 27 октября не будет постановки «Гамлет», зато покажут «Без вины виноватые», а 28 октября спектакль «Я боюсь любви» заменили на «Бесприданница».

- Но отмен с открытия сезона не было. Если у нас кто-то из артистов болеет, то мы заменяем постановку на другую, - пояснили в театре.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Ранее приобретенные билеты действительны, либо подлежат возврату в кассу театра. Электронные – по месту их покупки. Важно не затягивать со сдачей, так как сделать это можно в строго ограниченные сроки. Все подробности лучше уточнить по телефону: +7(812) 713-21-91

БДТ имени Г. А. Товстоногова

С начала открытия сезона, с 5 сентября, в театре было уже 8 отмен и 7 переносов. Из ближайшего – 25 октября не покажут «Аустерлиц», 27 октября - «Фунт мяса», 29 октября - «Дама с собачкой». Причины – те же.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЯМ:

Если спектакль перенесли, то билеты действительны на новую дату. Также их можно сдать, как и в случае с отменой постановки: если они куплены в кассе театра и театральных кассах города, то деньги вернут в кассах БДТ. Возврат электронных билетов происходит автоматически. Инструкция по возврату доступна здесь.

Все купленные билеты будут действительны на спектакли на новую дату. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александринский театр и Новая сцена

Похожая ситуация и здесь. Почти два месяца театр радовал зрителей своими спектаклями, открылся одним из первыхз после пандемии. Но с начала октября афиша Александринки начала меняться: 5 спектаклей заменили, а 22 октября на Новой сцене отменили спектакль "Демагог". Его планируют показать 5 ноября Его планируют показать в ноябре. Все билеты действительны. А если не хотите идти на то, чего не выбирали, можно сдать.

С начала октября афиша Александринки начала меняться: 5 спектаклей заменили. Фото: Олег ЗОЛОТО

А КАК ДЕЛА С КОНЦЕРТАМИ?

Болезни и нахождение музыкантов в группе риска

– Не единственные причины отмены или переноса выступления. Зарубежные исполнители не могут приехать к нам из-за закрытых границ между странами. Так на неопределенные сроки перенесли концерт Мирей Матье, который был запланирован сначала на 6 апреля 2020 года, а потом на 25 ноября на площадке БКЗ «Октябрьский», а также концерт OneRepublic, билеты на который продавались на 19 ноября в СК «Юбилейный». Причем вернуть деньги за них невозможно. Все билеты действительны на новые даты и не требуют обмена.

Страдают и большие концертные площадки, собирать которые не кажется самым безопасным решением в сегодняшних реалиях. По словам президента КСК «Тинькофф Арена» Вадима Финкельштейна, больше полугода они не встречают зрителей и в ближайшее время ситуация особо не изменится.

Президент КСК «Тинькофф Арена» Вадим Финкельштейн. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Концертная площадка – это не ресторан и не торговый центр. Им дали разрешение на открытие. У нас все по-другому. На подготовку любого мероприятия нужно потратить 3-6 месяцев, - пояснил Вадим. - Сейчас у нас прошла парочка концертов, которые были запланированы на конец марта. Но ни о каких зарубежных гостях даже речи не идет: они попросту не могут к нам прилететь. То, что было запланировано, не отменяется, а опять переносится. Причем на неопределенный срок. И мы терпим убытки: платим до сих пор налоги, за свет, за охрану, зарплату сотрудникам, не уволим же мы их, но 7 месяцев у нас на площадке ничего не происходит. Причем, мы частная организация и никакой помощи у нас извне нет. Выручка упала на 100%. А откуда брать деньги на это все?! Мы же не станем продавать билеты в два раза дороже. Все идет к банкротству. Без помощи государства нам не выжить.

Помимо пустующих концертных площадок, из-за пандемии снова страдают рестораны и клубы. С 26 октября им разрешено работать до 23:00. А значит, никаких ночных мероприятий, в том числе, и выступлений артистов. Поэтому, собираясь на спектакль или концерт, разумно заранее узнать: точно ли он состоится.