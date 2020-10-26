Преподавателя технологического института Петербурга нашли мертвой с отрезанным пальцем

Тело девушки нашли в ее квартире Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге силовики расследуют очередное загадочное убийство. Жертвой стала 34-летняя преподаватель биохимии Санкт-Петербургского технологического института Екатерина Антонцева. Тело женщины в доме на улице Димитрова обнаружил ее возлюбленный - предприниматель, занимающийся строительством. Коммерсанта несколько дней не было дома, вернувшись, он застал педагога мертвой. Предварительно, она лежала раздетой.

- У женщины отсутствует одна фаланга на руке, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Предварительно, ее убили, - обнаружена травма на шее. Ее могли задушить. Сейчас тело направлено на судмедэкспертизу.

Женщина была старшим преподавателем Фото: СОЦСЕТИ

По факту смерти Антонцевой следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Одна из версий сыщиков - палец отрезал убийца, чтобы разблокировать ее телефон и снять деньги со счетов жертвы. Эту версию плотно прорабатывают.

Следователи отмечают, что расправа над женщиной была тщательно спланирована, убийство хорошо подготовлено.

Известно, что Екатерина приехала в Санкт-Петербург из города Лесной. В свободное время она работала моделью, в ее социальных сетях сотни снимков с профессиональных фотосессий.