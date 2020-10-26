Штрафы до миллиона рублей: в Петербурге начались «антиковидные» рейды по кафе и магазинам

Комиссия проверяет наличие средств индивидуальной защиты, разметки и QR-кодов Фото: Алина ЧЕМЕРИС

С 26 октября в Петербурге новая жизнь. Теперь каждая компания, желая пренебречь антикоронавирусными правилами, рискует попасть на кругленькую сумму - до миллиона рублей. Теперь начались рейды по магазинам, кафе, ресторанам, отделениям сотовой связи, будкам по ремонту ключей, словом, всем организациям, обслуживающим жителей. Каждый день сотрудники комитета по имущественным отношениям будут ходить с проверкой и выявлять нарушителей. В рейд с ними отправилась и корреспондент «Комсомолки».

Сегодня рейд проходил в Василеостровском районе Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ГДЕ СИЗЫ, ЗИН?

С работниками комитета по имущественным отношениям мы встретились у метро «Приморская». Проверяющие в опознавательных жилетках, в масках и перчатках даже на улице. Прохожие на них подозрительно косились и на всякий случай стараются как можно быстрее уйти подальше.

- Что они тут стоят? Пошли скорее! – услышали мы от двух перешептывающихся студенток.

Владельцу кафе за нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Такие рейды, как сегодня, сотрудники комитета проводят с апреля. Однако сейчас, когда количество заболевших с каждым днем растет, проверок стало больше и они стали жестче. Если ранее рейды были в основном профилактические и разъяснительные, то теперь - самые настоящие, суровые, со штрафами.

Проверяющие ходят по двое. Пока один осматривает помещение, другой снимает происходящее на камеру. Первой нашей точкой стало небольшое заведение рядом с метро. Когда мы вошли, посетителей было немного. И вроде бы все в порядке - персонал в масках, на полу есть разметка, у кассы стоит антисептик... Но от опытного взгляда ревизоров не скроется ни одна деталь.

Так выглядит личный кабинет Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Почему у вас продавец был без перчаток и только сейчас их надел? Это нарушение, - обратился сотрудник комитета Дмитрий Бондаренко к появившемуся директору кафе. - Если в зале есть посетители, персонал обязан носить перчатки. Сейчас составим протокол осмотра.

- Какой протокол? В перчатках он был! Он их менял в этот момент! Никаких протоколов я подписывать не буду! - запротестовал владелец заведения по имени Хишам.

Штраф могут выписать и организации, и отдельным сотрудникам Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Теперь он должен явиться к нам, чтобы мы составили административный протокол, а потом этот документ передадим в суд, - разъясняет Дмитрий. - И суд у же решит - накладывать ли штраф. Для юридических лиц он может составлять до 50 тысяч рублей.

Так как кафе находится в торговом центре, посмотреть на происходящее прибежали коллеги из бистро напротив. Посмотрели, что здесь происходит и помчались предупреждать своих, чтобы не разделить участь возмущенного коллеги.

В крупных торговых сетях обычно без нарушений Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ, ОТКАЗАТЬ

Однако попасть на штраф можно не только за отсутствие средств защиты. Проверяющие обязательно следят за тем, чтобы в каждом магазине или кафе висел специальный QR-код, который является своего рода разрешением на работу.

- Он обязательно должен быть действующим, - поясняют проверяющие. - Вот смотрите. Мы переходим по коду и сразу видим личный кабинет заведения. Здесь владельцы выкладывают доказательства того, что они работают по правилам: фото сотрудников в масках, наличие санитайзера, разметки... Нужно опубликовать это один раз на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства, в ответ магазин получит самый QR-код, который является подтверждением того, что здесь согласны исполнять указания.

Сотрудники магазинов обязаны весь день находиться в масках и перчатках Фото: Алина ЧЕМЕРИС

С проверкой ревизоры могут зайти в любое учреждение, где идет торговля. Конечно же, без внимания не остаются и магазины крупных ритейл-сетей. Однако здесь правила чаще всего выполняются безукоризненно.

- Ой, здравствуйте, - вдруг подбегает к нам директор магазина Ирма. - У нас все в порядке. Мы и наших покупателей всегда просим масочку надеть, без нее не обслуживаем. Большинство с пониманием относятся, но случалось и так, что мы людям отказывали в обслуживании из-за отсутствия маски. Возмущались они, конечно, но что поделаешь, они сейчас обязаны соблюдать технику безопасности.

Посетителей без масок в этом магазине не обслуживают Фото: Алина ЧЕМЕРИС

КОНКРЕТНО

С такими проверками сотрудники комитета ходят каждый день с 11.30 до 18.00. С апреля они уже зафиксировали 2000 нарушений, и половину из них - только за октябрь. Наказания за невыполнение правил действительно серьезные: если организация нанесет вред клиенту, то ей придется заплатить штраф до миллиона рублей. К ответственности могут привлечь и сотрудников компаний. Штраф в этом случае составит 5000 рублей. На посетителей же полномочия проверяющих от комитета не распространяются.