Тайны Петропавловской крепости: Что скрывает самая известная башня Петербурга

Петропавловская крепость - сердце и колыбель Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После прогулок по петербургским музеям порой кажется, что сердце вот-вот остановится, ведь невозможно вместить такое количество красоты! Но отойдя от первого восторга, любопытный путешественник всегда интересуется, что же находится за закрытой дверью? По сути, туристический маршрут - это лишь толика того, что есть в музее. И огромное количество экспонатов, интерьеров, залов и тайных комнат доступно только сотрудникам.

«Комсомолка» решила приоткрыть завесу тайны и запустила новый проект «Неизвестный Петербург». В нем мы не будем показывать достопримечательности такими, какими их может увидеть каждый, мы раскроем их с другой стороны и дадим возможность каждому увидеть то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Первый выпуск посвящен Петропавловской крепости, сердцу и колыбели Северной столицы.

ХОЛОД И ТЬМА КАЗЕМАТОВ

Петропавловская крепость была заложена Петром I для защиты выходов к Балтийскому морю, но по назначению никогда не использовалась. В казематах, помещениях внутри стен, где должны были храниться боеприпасы и располагаться гарнизоны, появились тюремные камеры. Камеры в Трубецком бастионе можно посмотреть на экскурсии, поэтому они нас не интересуют. Вместо этого мы идем в казематы, которые будут реставрировать. Невысокая деревянная дверь, голые кирпичные стены, запах сырости… Внутри мрачно и промозгло. Находиться здесь неприятно не только из-за отсутствия ремонта, но еще и из-за гнетущей атмосферы. В 1825 году здесь располагались крохотные камеры, где содержали самых активных участников восстания декабристов.

Несмотря на то, что эти казематы давно не используют в качестве тюрьмы, атмосфера здесь так себе Фото: Олег ЗОЛОТО

- Следствие по делу декабристов велось полгода, - говорит сотрудник экскурсионно-методической службы Государственного музея истории Санкт-Петербурга Надежда Глотова. - Как содержать арестованных, распоряжался лично Николай I. Многое зависело от показаний. Декабристы описывали эти казематы как сырые и темные. Из-за отсутствия постоянного отопления камеры были холодными. В некоторых не было даже окон, только круглые сутки чадила лампа. Из мебели один топчан с тряпьем и нужник прямо в камере. Узникам не давали даже письменные принадлежности. В этих условиях у них быстро наступала апатия. Многие позже писали, что работать в ссылке легче, чем пребывать в одиночной камере Петропавловской крепости.

В некоторых камерах не было даже комнат Фото: Олег ЗОЛОТО

БАШНЯ ДЛЯ ИМПЕРАТРИЦЫ

Однако Петропавловка - это не только мрачные казематы. Флагшточная башня на Нарышкином бастионе сразу привлекает взгляд.

Крепостной флаг раньше поднимали и спускали каждый день Фото: Олег ЗОЛОТО

- Возведение Нарышкина бастиона началось еще при Петре, но после его смерти было приостановлено. Возобновила строительство императрица Анна Иоанновна, - говорит Надежда Глотова. - Есть легенда, что Флагшточную башню возвели, чтобы государыня могла любоваться отсюда строящимся городом (а вид и впрямь потрясающий! - Прим. ред.).

Помещение внутри в царские времена использовали для хранения ключей. Флаг крепости каждый день поднимали с утренней зарей и опускали с вечерней. Позже эту традицию прекратили и возобновили только в начале XX века.

В царские времена здесь хранили ключи Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сначала пытались делать это каждый день в 12.00, - продолжает методист музея. - Но это ведь целая наука: нужно учитывать много факторов, в том числе силу и направление ветра. Поэтому постепенно от идеи отказались окончательно, и теперь флаг всегда реет над бастионом.

ВРЕМЯ - ПОЛДЕНЬ

На часах 11.50. Через десять минут с Нарышкина бастиона выстрелит пушка.

Количество звезд на гаубице обозначает количество лет, которые она находится на службе в Петропавловке. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Эта традиция ведется со времен Петра. Был указ обозначить начало и конец рабочего дня. Летом первый выстрел давали в 04.00, затем в 11.00 часов - он обозначал перерыв, и третий залп в 22.00, - рассказала Надежда Глотова.

Тогда пушку заряжали дымным порохом, сейчас используют гильзы с бездымным. Для их хранения в крепости есть арсенал.

Военных функций крепость уже давно не выполняет, но арсенал здесь действующий Фото: Олег ЗОЛОТО

- В нашем арсенале всегда существует запас снарядов, он регулярно пополняется, - говорит пушкарь, канонир крепости Михаил Шилин.

Церемония полуденного выстрела расписана четко по минутам. Два холостых заряда несут на бастион в стальных ящиках. Второй на случай форс-мажора. Такие, кстати, случались. Много лет назад произошла подобная история. Из пушки стреляла Нина Ургант. На часах ровно полдень, она нажимает пусковую рукоятку, и…тишина. Оказалось, что за разговорами с любимой актрисой, зарядить орудие просто забыли. Хорошо, что был готов второй снаряд! Полуденный выстрел прогремел над Петербургом точно в срок.

Михаил Шилин показывает корреспонденту «КП» чехлы с оружиями. Один такой весит несколько килограмм Фото: Олег ЗОЛОТО

БРАТЬЯ КРЕМЛЕВСКИХ КУРАНТОВ

Выстрел из пушки, конечно, затмевает собой все полуденные традиции Петропавловки. Из-за него совсем не слышно, что на башне Петропавловского собора в это время бьют часы. К ним мы и отправились.

- Первые часы привезли из Голландии в 1720 году. В 1756-м они погибли при пожаре вместе с колокольней, - говорит хранитель часов - курантов собора Андрей Кудрявцев. - Через четыре года голландский мастер привез новые, но установили их только спустя двадцать лет, когда восстановили колокольню. К середине XIX века механизм износился, и его отправили на восстановление к братьям Бутеноп в Москву. За несколько лет до этого они создали кремлевские куранты. Так что часы на Спасской башне и наши - братья-близнецы.

Так выглядят изнутри часы, которые мы видим на башне собора Фото: Олег ЗОЛОТО

Часы находятся на высоте 47 метров. Сколько ступенек надо прошагать, чтобы к ним забраться, мы, честно, не считали. Но полагаем, что не менее сотни. Андрей Кудрявцев взлетает по ним мгновенно, мы плетемся следом.

- Устали? - улыбается хранитель. - Посидите, посмотрите на маятник. Прибегаешь сюда с пульсом 120, через минуту такой медитации уже 60.

Мы покорно садимся на скамейку перед волшебным механизмом с сотней шестеренок, музыкальными барабанами, валами и тросиками. Кажется, что ты попал внутрь огромной музыкальной шкатулки и чтобы разобраться, как тут все работает, понадобится не один десяток лет.

Механизм площадью три на три метра занимает практически все помещение, отведенное для него в шпиле Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я слежу за этими часами уже 22 года, - говорит Андрей Кудрявцев. - Раньше был реставратором мебели в музее. А потом часы меня захватили.

Время часовщик сверяет каждый день и не один раз. За прошлые две недели часы убежали вперед на 15 секунд, а тут за выходные сразу на тридцать.

- Это связано с перепадом температуры, - говорит Андрей Кудрявцев. - Механизм очень чувствительный, реагирует даже на людей, которые тут бывают: они меняют влажность в помещении.

Чтобы завести часы, раньше (с помощью этой самой ручки) приходилось вручную поднимать четыре гири весом до полутоны каждая. Делали это обычно провинившиеся с гауптвахты. В Советские годы процесс автоматизировали Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако чувствительны часы не только к температуре и влажности, но, как ни странно, и к политике. Когда к власти пришли большевики, часы остановили, и вновь запустили только в 1937 году. На музыкальном барабане пытались набрать «Интернационал», но ничего не вышло, механизм просто отказался это делать.

По периметру музыкального барабана находятся 120 рядов нотных дыр Фото: Олег ЗОЛОТО

Потом была война, снова время безмолвия. Потом часы играли гимн СССР, и только в начале 2000-х все вернулось на круги своя. Кудрявцев лично настроил на барабане две мелодии, которые играли до революции: «Боже, царя храни» композитора Львова и «Коль славен наш Господь в Сионе» композитора Бортнянского.

ВЫШЕ, К АНГЕЛУ

А мы тем временем поднимаемся дальше. По узким металлическим ступенькам передвигаться приходится очень осторожно - страшно оступиться и свалиться в пропасть. Хотя наш проводник и тут чувствует себя уверенно.

На высоте 62 метров находится верхняя звонница. Именно здесь расположены восемнадцать колоколов, которые подсоединены к часам и исполняют музыкальные мелодии.

Передвигаться по верхней звоннице приходится очень осторожно и в основном, наклонив голову. На небольшом пятачке здесь восемнадцать огромных колоколов! Фото: Олег ЗОЛОТО

Самый крупный колокол, с вензелем императрицы Елизаветы Петровны, весит 3200 килограммов. Его подняли сюда при строительстве и спустить не смогли даже при большевиках, когда все голландские колокола решили поменять на русские.

- Каждый колокол настроен на свою ноту, как человек, - философски отмечает Андрей Кудрявцев. - Конечно, со временем бронза окисляется, звук уходит. За 260 лет мы потеряли один-два тона, но исправить это нельзя, иначе мы утратим историческую ценность.

Каждый колокол настроен на свою ноту Фото: Олег ЗОЛОТО

Лестница от колокольни ведет еще выше. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что человеку, который боится высоты, лучше не подниматься. Но долг зовет. Преодолев еще десять метров, мы оказались на крохотной площадке, которая называется «Фонарик». Колокольня резко сужается, здесь уже с трудом помещаются два-три человека. Выше только шпиль.

Андрей Кудрявцев говорит, что работа с часами изменила всю его жизнь Фото: Олег ЗОЛОТО

- Шпиль весит 86 тонн, при штормовом ветре может раскачиваться на 1,6 метра, - говорит Андрей Кудрявцев. - Но конструкция устроена как детская игрушка-неваляшка, и какой бы силы ни был ветер, шпиль в итоге всегда встает вертикально.

Из небольших окон хорошо виден весь центр города - Санкт-Петербургская соборная мечеть, Зимний дворец, Петроградская сторона…По Дворцовому мосту едут машины, а мы как будто оказались выше всей этой суеты.

Из «Фонарика» открываются потрясающие виды на город Фото: Олег ЗОЛОТО

- Работа с часами изменила меня, - говорит Андрей Кудрявцев, когда мы спускаемся обратно. - Здесь, на этой высоте, ко всему относишься иначе и время начинаешь ценить иначе. Вот смотрите, пока мы ходили, 15 минут прошло. Из этих секунд и минут и складывается вся наша жизнь.