В Петербурге усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте

Не только пассажиры, но и все сотрудники общественного транспорта должны находиться в средствах индивидуальной защиты. Фото: Полина ШАНДРАК

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Северной столице ужесточили требования к ношению масок и перчаток. Теперь находиться пассажирам в метро, трамваях и автобусах без средств индивидуальной защиты строго запрещено. Только так можно защитить себя и окружающих от инфекции, избежать введения строгих ограничительных мер.

Чтобы призвать горожан к сознательности и ответственности, с 26 октября во всех районах Петербурга начался усиленный контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Для этого сформировали 18 мобильных групп, которые проводят рейды, как в наземном общественном транспорте, так и в подземном.

С одной из них отправились и мы. Выявлять нарушителей поехали в метрополитен. На станцию «Проспект Просвещения» прибыли около 15.30. Несмотря на рабочий день, в это время там было многолюдно. Надеть маску на входе просят вежливо, но громко и настойчиво. Наказывать никто никого не спешит. Впрочем, большинству никакие напоминания и не нужны. Лишь единицы заходят без маски, но, услышав просьбу, сразу же достают ее из кармана или сумки и быстро надевают. На удивление никто не спорит.

С 26 октября во всех районах Петербурга начался усиленный контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Фото: Полина ШАНДРАК

Следят за пассажирами и неподалеку от платформы. Как ни крути, а многие, заплатив за проезд, сразу же снимают маску. На удивление таких оказалось не много. Но даже они не устраивали никаких скандалов: извинялись, натягивали СИЗы и шли дальше по своим делам.

Один из отличившихся – петербуржец Александр. Предупреждение сотрудника мобильной группы он проигнорировал, поэтому пришлось привлечь его к ответственности.

- Если пассажиры нарушают перчаточно-масочный режим, то представители группы составляют акт и направляют его в комитет по транспорту, оттуда его передают в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, - отметил исполняющий обязанности начальника управления контроля городского и пригородного пассажирского транспорта Санкт-Петербурга Владимир Прибижан. - Штраф – до 4 тысяч рублей.

Как оказалось, маска у мужчины была при себе. Судя по его словам, он задумался и не услышал то, что ему сказали. Теперь из-за невнимательности ему придется заплатить немаленькую сумму.

Все сотрудники общественного транспорта должны находиться в средствах индивидуальной защиты. Не надевать маску может только водитель. И только в том случае, если он трудится в кабине отделенной от пассажирского салона, и не контактирует с пассажирами (не продает билеты).

На тех, кто игнорирует требование Роспотребнадзора, составляются протоколы. Фото: Полина ШАНДРАК

Кроме того, использовать СИЗы должны пассажиры и водители такси. Причем перед каждым рейсом они обязаны обрабатывать салон дезинфицирующим средством. Инспекторы ГИБДД вправе остановить автомобиль и проверить, соблюдается ли режим или нет. Если в такси есть люди без масок и перчаток, то инспектор выпишет им протокол о нарушении. Касается это как водителя, так и пассажира.