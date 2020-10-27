Таблички с отметками наводнений восстановили в Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости восстановили таблички с отметками петербургских наводнений. Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

В Петропавловской крепости восстановили знаменитые отметки петербургских наводнений. Об этом сообщили в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга. Расположены доски исторически были под аркой Невских ворот, но в 2006-2007 годах там проводили реставрацию, и несколько отметок так и не установили на свое место. Затянувшиеся работы наконец завершили в октябре этого года. Теперь горожане и туристы смогут увидеть полную «летопись петербургских наводнений».

Как рассказали в музее, под арку вернулись отметки наводнений 1924 и 1975 годов. Они представляют собой две черные металлические доски с мемориальными надписями. На других табличках обновили исторические цветные отметки уровня воды. Кроме того, специалисты поработали над футштоком – на нем тоже восстановили разметку.

Самое катастрофическое петербургское наводнение произошло в 1824 году. Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

Всего под аркой Невских ворот размещены пять табличек. Первые появились там еще в 18 веке: на доске из белого мрамора были сделаны отметки об уровне воды в 1752 и 1777 годах. А на плите из известняка – о наводнении 1788 года. Выше всех располагается медная доска: она рассказывает о событиях 1824 года.

– Самое катастрофическое петербургское наводнение 7 ноября 1824 года было отмечено медной (или латунной) вызолоченной доской, повешенной по горячим следам в 1825 году, – рассказали в пресс-службе музея.

Первые таблички появились здесь еще в 18 веке. Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

Затем в 1924 году под аркой появилась отметка о наводнении того же года. Впоследствии часть досок была утрачена, а в 70-х, во время реставрации Петропавловки, были изготовлены новые мемориальные доски. Их сделали по образцу исторических. К уже известным добавилась также табличка про наводнение 1975 года.

– Тогда же в конце 1970-х годов рядом с «летописью петербургских наводнений» был установлен футшток в виде металлического уголка, прикрепленного к стене кронштейнами с нанесенными на нем делениями, и сделан приямок, демонстрирующий уровень земли в городе и крепости на 1824 год, – отметили в музее.