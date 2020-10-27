Юрий Башмет: Я коронавирус победил, впереди - концерты

Юрий Абрамович — один из немногих российских музыкантов, который получил премию Грэмми. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Знаем, что вас тоже коснулась инфекция (Юрий Башмет переболел коронавирусом. - Прим. ред.). Расскажите о вашем нынешнем состоянии.

- Слава богу, я уже поправился, с каждым днем все лучше и лучше. Симптомы были типичные для этой болезни: запахи и вкус пропадали, был полный упадок сил. Пришлось отменить несколько выступлений, в том числе и в Петербурге. Расстроился, конечно, но ситуация сейчас в мире такая, что, если заболел этой противной болезнью, нужно лечиться. Других вариантов нет. Но ничего, и это пережили. Сейчас период домашнего восстановления после больницы пройден, так что активно возвращаюсь к концертной деятельности. Чаще стал играть и дирижировать концертами. Вот лечу на свой фестиваль в Челябинск, в ноябре состоится фестиваль в Хабаровске, впереди - десятая, юбилейная Детская музыкальная академия в Самарской области. Я искренне радуюсь, когда те проекты, которым я уделяю внимание не один год, развиваются и это происходит даже в такие непростые моменты, как сейчас.

- Во время пандемии в стране и Петербурге были отменены все концерты. Как, по-вашему, эта ситуация в целом сказалась на культурной жизни Северной столицы, дальнейшей работе культурных учреждений и самих жителях?

- Для нас, музыкантов, это очень болезненно. Я за всю свою жизнь ни с чем подобным не сталкивался. Первично, конечно, это шок. Потом понимаешь: самое непростое, что ситуация пока не очень уравновешивается, мы все еще продолжаем жить в период пандемии. Это непонимание будущего добавляет темных красок. А публика, как показывают концерты, которые пусть с ограничениями, но проходят сейчас, очень истосковалась по выступлениям живым, по возможности ходить в зал. Везде, где мы выступаем, публика просто невероятно восторженная и искренне благодарная. Это очень приятно. В такие переломные, непростые моменты, с моей точки зрения, роль искусства и классической музыки в жизни самых разных людей, даже не меломанов, возрастает во сто крат. Именно искусство и музыка дают людям невероятную жизненную энергию, которая компенсирует самые непростые ситуации в жизни.

- А как ваш альт, он скучал по выступлениям?

- Конечно! У меня замечательный инструмент итальянского мастера Тесторе. Я играю на нем уже более пятидесяти лет, он оказался у меня, когда я был студентом консерватории. Конечно, я этот инструмент очень люблю, мы друг другу подходим. Как однажды сказал мой близкий друг, знаменитый французский мастер Ватло: «Юрий, может быть, ты не самый гениальный альтист, и, может быть, твой альт не самый лучший инструмент в мире, но вместе вы составляете непобедимый альянс!» Когда однажды я играл на альте Моцарта, понял, что это родной брат моего альта, того же мастера Тесторе, только разница между инструментами в три года.

На альте мастера Тесторе он играет уже больше 50 лет.

- Недавно прогремела новость, что Леонид Агутин попал в список «Грэмми». Знаем, что вы тоже были лауреатом. Расскажите, что это значило для вас, необходимо ли это современному музыканту?

- Это отличный вопрос. До этого я номинировался шесть раз и в принципе был уверен, что в тот год это снова не приведет к победе. Но тем приятнее было премию наконец-то получить! Однако главные награды - это не статуэтки, а наши достижения во время выступлений.

- Как вы относитесь к современной музыке?

- Есть много талантливого. Чтобы никого не забыть или не обидеть, не хотел бы конкретно кого-то выделять. Я уверен, что музыка должна развиваться, должны быть эксперименты, и я сам в них с интересом и удовольствием участвую, а то и придумываю. Все равно, ценное останется, сиюминутное забудется.

- А кого из музыкантов вы бы могли назвать вторым Башметом? Не секрет, что вы являетесь таким своеобразным ориентиром в сфере культуры.

- Когда я сам рос и развивался, мне часто задавали вопрос, с кого я беру пример или на кого я хочу быть похожим. Я всегда говорил, что иду своим путем, своей дорогой и хочу пройти по ней Юрием Башметом. Молодым музыкантам я бы посоветовал то же самое. Это очень сложно, но это самое ценное - сыграть то, что играли до тебя сотни выдающихся музыкантов, но найти в произведении что-то свое. Тем и интересна классическая музыка.