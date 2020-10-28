От клумбы до заповедных троп: Что украшает новостройки Петербурга

Вопросам красоты и благоустройства современные покупатели уделяют все больше внимания. Фото: Алексей Булатов.

В борьбе за клиента

Еще лет десять назад большинство жилых домов не выделялось каким-то особенным благоустройством. Сегодня формальный подход не в моде.

- Красивое, современное, продуманное до деталей благоустройство в новостройках - это именно то поле, на котором развернулась конкурентная борьба застройщиков, возводящих жилье комфорткласса. Конкурировать техническими характеристиками становится все сложнее - сейчас все они более-менее похожи, поэтому девелоперы стараются уделять больше внимания дворам: включать дополнительные фишки и нестандартные элементы благоустройства, - говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Спрос на новостройки формируют в основном семейные покупатели либо люди, которые в скором времени планируют обзавестись семьей. На них застройщики и делают ставку.

- Жителям должно быть комфортно не только в квартире, но и за ее пределами. Важно развивать социальную и коммерческую инфраструктуру, создавать условия для прогулок, отдыха или занятий спортом рядом с домом. Поэтому девелоперы все больше внимания уделяют деталям, в том числе благоустройству. При этом одним из основных критериев при выборе жилья остается цена, так что важно сохранять баланс между наполнением проекта опциями и финальной стоимостью квартиры, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

Запрос на красоту

Ну а что покупатели? Нужна ли им вся эта красота? Практика показывает, что нужна.

- В комфортклассе и особенно в более высоких ценовых сегментах людей уже давно интересует не просто жилье как определенное количество квадратных метров, а в целом среда обитания и стиль жизни. И покупают именно их, - уверен директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Из-за событий последних месяцев новый тренд только укрепился. Комфорт стал одним из главных факторов при выборе жилья.

- В числе прочего люди активно интересуются благоустройством. Пандемия и режим самоизоляции особенно ярко показали, как важно иметь рядом с домом стильное и уютное пространство для прогулок и отдыха, - подтверждает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.

С тем, что запрос на красоту у покупателей действительно есть, согласны все. Это особенно заметно, когда люди сравнивают между собой несколько жилых комплексов от разных застройщиков.

- Разница между кварталом с оригинальным благоустройством и кварталом со стандартным двором, где кроме скамеек, урн и типовой детской площадки ничего нет, ощущается на эмоциональном уровне. По опросам клиентов мы знаем, что покупатель готов заплатить за квартиру больше, если она находится в доме с красивым двором, так как осознает, что через этот двор он будет проходить несколько раз в день, здесь будут играть и расти его дети, - добавляет Ян Фельдман.

Европа вдохновляет

Самые актуальные тренды благоустройства отечественные компании перенимают у западных коллег.

- Обычно мы черпаем вдохновение, изучая на месте опыт девелопмента в Европе и США, стараемся увидеть эти проекты своими глазами. Конечно, изучаем и лучшие отечественные проекты, - говорит Михаил Гущин. - Так, продуманная концепция озеленения и качественный ландшафтный дизайн - это те вещи, благодаря которым покупатель может влюбиться в свой двор и дом. Например, недавно мы реализовали масштабный проект озеленения в нашем комплексе «Петровская ривьера»: здесь есть и регулярный парк во французском стиле с прямыми аллеями и цветниками правильной формы, и английский пейзажный парк, где с помощью геопластики воссоздан естественный ландшафт. Также высажен мавританский газон - луг с целым набором полевых цветов, есть и собственный арт-объект в центре двора - инсталляция «Морской компас».

Сейчас продуманный ландшафтный дизайн становится частью не только проектов класса бизнес и выше, но и комфорткласса.

- Чтобы двор был зеленым с первых дней, высаживаются крупномерные, уже взрослые деревья. Для создания интересного рельефа, искусственных холмов и склонов используется геопластика. Благодаря этому пространство становится более выразительным, такие тренды мы учитываем при проектировании новых очередей комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Безусловно, должны быть скамейки для отдыха, а если позволяет место, то и беседки, навесы, что особенно важно в условиях петербургского климата. Одна из основных тенденций - создание для жителей комфортных условий для встреч и общения с соседями, чтобы формировалось настоящее соседское комьюнити, - говорит Дмитрий Ефремов.

КОНКРЕТНО

Основные тренды благоустройства

Общественные пространства

- Современный тренд в создании двора, который пришел с Запада, - это превращение придомовой территории в общественное пространство, где есть место для времяпрепровождения и общения соседей любого возраста, - говорит Михаил Гущин.

Пример.В комплексе Ultra City в Приморском районе застройщик создал фруктовый сад из вишен и яблонь, установил настилы для йоги, рампу для трюков на скейтборде и необычный арт-объект, который создала Студия Артемия Лебедева. Такие объекты часто становятся центром общественного притяжения. Во второй очереди концепция двора как общественного пространства будет развита еще больше.

Экологичность

- Один из основных трендов в благоустройстве - экологичность. Сейчас актуально богатое озеленение с использованием растений, цветущих в разное время года, детские площадки из натуральных материалов, спокойные тона. Если жилой комплекс располагается рядом с зеленой зоной, застройщики нередко создают благоустроенные места для отдыха на природе, - говорит Анжелика Альшаева.

Пример. В ЖК «Новое Сертолово» от ГК «КВС» есть собственная экотропа «Заповедный лабиринт». Это прогулочный маршрут длиной около трех километров, проходящий по живописному лесу. По пути обустроены уютные места для отдыха, установлены качели и скульптуры животных, обитающих в здешних местах, а через ручейки и овраги перекинуты удобные мостики. Три входа в «Заповедный лабиринт» оформлены сказочными воротами с информационными стендами, рассказывающими об окружающей природе. Компания «КВС» также планирует обустроить экотропу в ЖК «Ясно.Янино».

Дизайн и оформление

- Если говорить об украшении дворов, сейчас застройщики уделяют много внимания световым и цветовым решениям. В благоустройстве используются дизайнерские фонари и подсветка дорожек, сочетания различных материалов. Еще один тренд - уход от бордюров, создание единого безбарьерного пространства, когда нет жестких видимых границ между асфальтовой дорожкой и цветниками, - говорит Ян Фельдман.

Пример. В новой очереди «Янила Драйв» во дворе чередуются такие покрытия, как тартан, галька, дерево, луговые травы, гранит, набивные дорожки. Такое разнообразие фактур на относительно небольшом пространстве создает интересный эффект.

Тематика

При оформлении двора может использоваться отсылка к названию жилого комплекса или его местоположению.

Примеры. ЖК «Юнтолово» возводится возле Юнтоловского природного заказника, в котором обитают десятки видов птиц. Поэтому в оформлении шестой очереди «Юнтолово» была использована птичья тема - на площадке приземлится гигантская горка в виде совы, а фигурки других птиц станут элементами арт-объектов, в том числе скворечников.

Своей особой тематикой отличается каждый проект компании «КВС». Например, ЖК «Наутилус» в микрорайоне «Балтийская жемчужина» - это проект в стиле стимпанк. Пешеходную зону между вторым и третьим корпусом украшает инсталляция в виде часов, расположенных внутри сердца цвета латуни и окруженных шестеренками. В ЖК «Континенты» есть тематические дворы «Африка - Австралия», «Америка», «Евразия» и прогулочная зона «Скандинавия».