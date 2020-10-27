Новая жизнь - новый дом: готов ли к этому современный человек?

Мы побеседуем о том, готовы ли петербуржцы доплачивать за статусность жилья, и кто эту самую статусность формирует.

Когда мы покупаем себе квартиру, то тратим деньги не только на квадратные метры. Нам важны и окружение, и среда обитания, и атмосфера, в которой мы будем жить. Ведь для современного жителя мегаполиса квартира, дом, район - это больше чем место, куда он приезжает переночевать. Это еще и способ самовыражения, самореализации, подтверждение социального статуса.

Застройщики это давно поняли, поэтому и предлагают покупателям нечто большее, чем просто квадратные метры: особую благоприятную обстановку для жизни с продуманными элементами комфорта и безопасности – образ жизни, отражающий индивидуальность каждого новосела.

Но готовы ли люди менять жилье ради смены образа жизни и наоборот? И какой образ жизни предлагают современные жилые комплексы?

Эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» обсудят наши эксперты - генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев, начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова и директор по маркетингу компании «Красная стрела» Марина Агеева. Мы побеседуем о том, готовы ли петербуржцы доплачивать за статусность жилья, и кто эту самую статусность формирует.

Трансляция пройдет 28 октября в 13.03 на сайте «Комсомолки» и в нашей группе в ВК.