У великого драматурга и сказочника Евгения Шварца был ангел-хранитель

Фото:Uznayvse.ru У Евгения Шварца жизнь не была легкой

«ВРЕДНАЯ СКАЗКА»

4 августа 1944 года на московских гастролях Ленинградский театр комедии показывал пьесу «Дракон», которую ее автор, драматург Евгений Шварц, написал, находясь в эвакуации в Сталинабаде (ныне Душанбе). Вскоре после этого произведение, ранее практически без правок утвержденное во всех инстанциях, неожиданно было запрещено. Как сказал чиновник Комитета по делам искусств, «такое показывать советскому народу негоже».

Что же испугало высокопоставленного держиморду? Напомним, что в основе пьесы лежит сказочная история одного из народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить. И только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище. В пьесе люди, спасаемые героем, в большинстве своем считают жизнь под властью дракона вполне терпимой: с жестокостью и притеснениями они свыклись, надеются, что хуже не будет. Они не сильно хотят, чтобы их спасали, им не нужна свобода, они предпочитают быть в рабстве, лишь бы господин оказался чуть добрее. Лишившись одного тирана, они с удовольствием идут под власть другого.

В Театре комедии ставили "Дракона" Шварца Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Пьеса была антифашистской, но в образе дракона зрители могли увидеть не только Гитлера, но и Сталина. Автор позднее признавался: «Надо же! Писал про Гитлера, а получилось про нас». Ну а скрытый смысл произведения, по мнению идеологов сталинского режима, был способен вызвать в головах советских граждан ненужные, даже опасные мысли. «Вредная сказка» - так называлась одна из рецензий на спектакль.

Удивительный факт: в 1962 году, уже после смерти Шварца, в разгар хрущевской оттепели, знаменитый режиссер Ленинградского театра комедии Николай Акимов восстановил «Дракона». Но вскоре спектакль вновь запретили.

Не только «Дракон», но и другие произведения Евгения Шварца, например «Голый король», с трудом находили дорогу к читателям и зрителям. Сценарии к кинофильмам «прощупывались» и «обнюхивались» со всех сторон.

- Шварц за всю жизнь не написал ничего антисоветского, - считает член Союза писателей России Ирина Измайлова. - Но глубина его мыслей и откровенное неприятие любой лжи, любого насилия, особенно нравственного, любого навязывания стереотипов пугали тех, кому было вверено наблюдать за «идеологической безупречностью» издаваемой литературы.

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

Евгений Львович Шварц родился 21 октября 1896 года (по новому стилю) в Казани в семье студента-медика и его жены - слушательницы акушерских курсов. Немного позже отец, получив диплом, стал земским врачом и неоднократно переезжал с супругой и ребенком с места на место. В памяти маленького Жени города запечатлелись как картинки в калейдоскопе: чем-то схожие, но все разные, со своим укладом, провинциальными традициями, по-своему яркими праздниками.

Повзрослев, Евгений начал изучать юриспруденцию, но быстро понял, что это не его призвание. Он с детства зачитывался сказками, обожал театр: нереальный, но такой живой мир звал его к себе.

Молодой Шварц воевал и в Первую мировую, и в Гражданскую. Причем на стороне белых. Информацию об этом трудно найти в опубликованных биографиях драматурга. Между тем Евгений служил в Добровольческой армии. Более того, в 1918 году прапорщик Шварц участвовал в вошедшем в историю Белого движения Ледяном походе. В феврале, совершив марш-бросок под ледяным дождем и ветром, бойцы сумели выбить красных из Екатеринодара. От обморожения тогда погибло больше солдат и офицеров, чем от пуль. Очевидцы вспоминали, что, когда раненых привезли в город, чтобы отделить их от телег, приходилось штыками разбивать ледяную корку.

Шварц тогда надолго оказался в госпитале и всю жизнь не мог избавиться от нередко возникающей дрожи в руках.

Каким образом в начале двадцатых годов Евгений избежал преследования со стороны большевиков, остается загадкой. Возможно, в суматохе тех лет о нем просто забыли. Подобное тогда случалось.

ПРОДОЛЖИЛ ТВОРИТЬ НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ

Дальше жизнь будущего знаменитого сказочника протекала внешне спокойно. В Ростове он работал в организованной там «Театральной мастерской», для которой впервые попробовал сочинять пьесы. Потом с этой театральной труппой оказался в Петрограде, где и решил остаться. Яркая и эмоциональная натура Евгения Львовича привлекала творческих людей, и он быстро сблизился с целым рядом писателей, журналистов, актеров, драматургов.

В тридцатые - шестидесятые годы прошлого века многие писатели и драматурги обращались к произведениям для детей. Во-первых, здесь гораздо легче было дать волю творческой фантазии, которая во взрослой литературе строго ограничивалась рамками соцреализма. Во-вторых, в книгах для детей допускались почти любые темы и герои.

Дом, в котором жил сказочник. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Но у Шварца детские произведения совершенно особенные. Они многоплановы и афористичны. Очень часто в них угадывается некий глубинный смысл. Как в уже упоминавшемся «Драконе».

«ПИШУ ВСЕ, КРОМЕ ДОНОСОВ»

Драматург и сказочник говорил: нельзя пренебрегать никакой литературной работой, если в ней есть необходимость. «Я пишу все, кроме доносов», - часто повторял он. А писатель Леонид Пантелеев вспоминал: «Евгений Львович умел сохранять доброе настроение и передавать его окружающим людям. Где Шварц, там весело».

Но жизнь у Евгения Львовича не была легкой: сложные отношения с цензурой, нередко возникали материальные проблемы. Но, что интересно, вал сталинских репрессий не коснулся «проблемного автора». Некоторые литературоведы утверждают: у Шварца был ангел-хранитель. Ходят легенды, что, как только некий критик начал сочинять донос на драматурга, у недоброжелателя тут же отнялась рука. Или что другой донос потерялся на почте. А письмо, отправленное каким-то бдительным читателем и дошедшее до соответствующего учреждения, уборщица выбросила в корзину для мусора. Правда все это или нет, мы, наверное, уже никогда не узнаем.

- Евгений Шварц был великим сказочником, - говорит Ирина Измайлова. - Он полностью соответствовал этой профессии: сеял добро, внушал надежду, утверждал право человека на чудо.

Евгений Львович Шварц скончался 15 января 1958 года в Ленинграде. Драматург и сказочник похоронен на Богословском кладбище.