Имплантация зубов в Санкт-Петербурге: выбираем стоматологию и разбираемся в видах и ценах на импланты
Современные технологии в стоматологии позволяют вернуть красивую и естественную улыбку, даже если природа не одарила вас здоровыми зубами. Рассказываем все об имплантации зубов в Санкт-Петербурге - от выбора стоматологии до видов и цен на импланты.
Начнем с главного. Что же такое импланты? Это своего рода титановые «корни», которые помещают в кость челюсти на место утерянного зуба. В шероховатую поверхность имплантата прорастает костная ткань, затем на этот новый корень укрепляется внешняя часть – коронка. Так буквально из ничего получается полноценный, внешне самый обычный зуб.
Кому подходит имплантация?
Понятно, что есть те, кому ее не сделают по противопоказаниям: сахарный диабет в декомпенсированной форме, заболевания крови, системные болезни соединительной ткани (среди них ревматоидный артрит и системная красная волчанка),беременность. Но, если медицинских проблем нет, кому стоматологи точно посоветуют новые «корни»?
– Если у пациента нет одного зуба, можно сказать, что это «абсолютное» показание для имплантации, – говорит главный врач клиники «МедГарант», стоматолог-ортопед Александр Киселев. – Съемный протез для его замещения – это неудобно и неэстетично, а мостовидный, с обточкой двух соседних зубов – варварство. Имплантат в таком случае спасает соседние зубы не только от обработки, но и от раннего истирания от чрезмерной нагрузки. Коронка с опорой на имплант – это удобно, аккуратно выглядит и сохраняет нетронутыми соседние зубы. Кстати, сейчас, при отсутствии нескольких зубов, имплантаты могут стать опорой для несъемного протеза. Например, 4 имплантата станут опорой для 16 коронок. Еще несколько лет назад альтернативы съемному протезу в таком случае не существовало.
Наш эксперт – главный врач клиники «МедГарант», стоматолог-ортопед Александр Киселев. Фото: личный архив.
Как проходит процедура?
Первое и главное – имплантация проводится под местной анестезией и это не больно. Впрочем, в ряде случаев (по показаниям, по желанию пациента) ее можно проводить под общим наркозом.
В стоматологических клиниках Санкт-Петербурга используется два варианта установки имплантатов – одноэтапная и двухэтапная. Одноэтапная позволяет поставить временную коронку в день установки искусственного корня. Но этот метод имеет свои ограничения и противопоказания. Во втором случае временную коронку ставят не сразу, а через определенный промежуток времени. Решить, какой вариант имплантации зубов подойдет именно вам, можно только на приеме у стоматолога, после того как доктор изучит состояние костной ткани. Может случиться так, что ее будет недостаточно для установки имплантата – такое бывает, если зуб потерян давно – и придется сначала нарастить новую ткань. Это отодвинет имплантацию на 3-5 месяцев.
Новый корень полностью интегрируется за 3-6 месяцев в зависимости от строения кости (верхняя или нижняя челюсть). По статистике, около 98% случаев зубной имплантации в Петербурге оказываются успешными. Небольшой процент неудач в первую очередь зависит от плохой гигиены, а также от состояния здоровья пациента и даже его вредных привычек: например, у курильщиков имплантаты приживаются хуже.
Надо ли к ней готовиться?
Обязательны консультация имплантолога, выявление противопоказаний, трехмерный снимок челюсти. Также пациент сдает анализы крови. Перед имплантацией нужно вылечить кариес и сделатьпрофессиональную гигиену.
Как выбрать клинику?
В Петербурге услуги по имплантации зубов предлагают десятки стоматологических клиник. Первоначальную информацию о каждой из них можно получить в интернете. Чем насыщеннее сайт, тем лучше. Хорошо, если кроме стоимости услуг и контактов там есть познавательные статьи и ответы на вопросы пациентов, отзывы о врачах. Но полностью на сайты полагаться, все-таки, не стоит. Интернет должен стать лишь первым этапом в выборе клиники.
Обязательно поинтересуйтесь, имеет ли та или иная клиника Санкт-Петербурга право проводить операции. Для этого у нее должна быть разрешительная документация. Узнайте, как долго клиника и ее врачи занимаются имплантацией зубов. Поинтересуйтесь опытом конкретного специалиста, с которым вам предстоит иметь дело. Больше узнать об этом помогут и дипломы, сертификаты и свидетельства о повышении своего профессионального уровня.
В клинике, которая серьезно занимается имплантацией зубов, обязательно должны быть аппараты для получения панорамного снимка и компьютерной томографии. Если вам предстоит не просто установка одного импланта, а костная пластика, установка нескольких имплантов или еще более сложная процедура, консультировать вас должны несколько специалистов – хирург-имплантолог и ортопед.Желательно, что бы в клинике было оборудование для пьезо-хирургии.
Поинтересуйтесь, насколько специалисты клиники готовы решать сложные нестандартные задачи при имплантации зубов. Ведь на пути к голливудской улыбке можно столкнуться с самыми разными ситуациями. Как говорят стоматологи Петербурга – каждый пациент индивидуален и по-разному реагирует на одни и те же процедуры.
Ну и, конечно, оцените гарантию на услуги по имплантации зубов, которые предлагает конкретная стоматологическая клиника Санкт-Петербурга. Нереально большие гарантии (на 10 лет, а иногда и «пожизненно») - повод насторожиться.
ЦЕНА ВОПРОСА
Цены на имплантацию в Санкт-Петербурге серьезно различаются. Стоимость этой процедуры зависит от уровня квалификации специалистов, метода установки и вида имплантатов, а также репутации производителя. Лучшие (но и самые дорогие) конструкции, подобно автомобилям, имеют свое имя и статус. Например, заслуженным уважением специалистов пользуются имплантаты Nobel Biocare, Astra, Ankylos. Они имеют многолетний опыт успешных клинических испытаний во всем мире.
Вот средние цены (по данным на начало 2020-го года):
- поднятие дна верхнечелюстной пазухи (синус лифтинг): закрытый – от 15 000 до 20 000 рублей, открытый – от 25 000 до 40 000 рублей
- 3D-костная пластика – 45 000 – 50 000 рублей
- стоимость импланта варьируется от 20 000 до 60 000 рублей в зависимости от производителя.
КОНКРЕТНО
Установкой имплантатов в Санкт-Петербурге занимается множество клиник. Мы постарались выбрать проверенные и надежные компании.
МедГарант
Клиника специализируется на сложных костно-реконструктивных операциях. Гарантией качества здесь служит не только квалификация и опыт специалистов, но и наличие качественных материалов и оборудования. Ведущие имплантологи Петербурга здесь имеют возможность работать на самом современном оборудовании, в том числе аппаратах для лазерной и пьезо-хирургии. В клинике придерживаются главного тренда современной имплантологии - долгосрочный результат без осложнений. Имплантаты, установленные с 2002 года, стабильно служат пациентам по сей день.
Адреса клиник:
- станция метро «Проспект Большевиков»: улица Бадаева, 6, корп. 1
- станция метро «Фрунзенская»: Смоленская улица, 9
- станция метро «Девяткино»: бульвар Менделеева, 9, корп. 1
Единый номер: 8 (812) 602-62-64.
Сайт: med-medgarant.ru
Instagram: @medgarant
Девиз клиник «МедГарант» - долгосрочный результат без осложнений. Фото: архив клиники.
Стома-Люкс
Адрес: Московский проспект, 172, улица Поликарпова, 6.
Телефон: 8 (812) 388-88-56, 651-07-24.
Сайт: http://stomalux-spb.ru/
ИНТАН
24 центра стоматологии в Петербурге.
Телефон для записи: 8 (812) 777-02-02.
Сайт: http://intan.ru
Система клиник МЕДИ
20 клиник в разных районах города.
Телефон: 8 (812) 777-00-00.
Сайт: medi.spb.ru
Стоматология «Рубин»
Адрес: проспект Большевиков, 7, корпус 3.
Телефон: 8 (812) 389-40-72.
Сайт: http://rubin-med.ru/
ДенталХауз
Адрес: набережная Черной речки, 51А.
Телефоны: 8 (812) 647-77-77, 642-44-44.
Сайт: dentalhouse.ru
Клиника эстетической стоматологии ДЕНТИ
Адрес: улица Марата, 59.
Телефоны: 8 (812) 712-31-50, 8-962-684-01-88.
Сайт: www.denti.ru
Стоматологическая клиника «Вайт Дент»
Адрес: улица Нахимова, 7, корпус 2.
Телефон: 8 (812) 355-41-09.
Сайт: www.whitedent.spb.ru
Клиника «ГрандМед»
Адрес: Садовая улица, 35.
Телефон: 8 (812) 327-50-00.
Сайт: http://gm-stoma.ru/implantaciya_zubov/zubnie_implanti/
Сеть стоматологических центров «Мой Зубной»
20 клиник в разных районах Санкт-Петербурга.
Телефон: 8 (812) 676-80-00.
Сайт: http://moyzubnoy.ru/skidki
Клиника СМТ (Современные медицинские технологии)
Адрес: Московский проспект, 22.
Телефон: 8 (812) 334-01-69.
Сайт: http://clinic-complex.ru/stomatologiya/dlya-vzroslykh
Центр эстетической стоматологии ПЕРСОНА
Адрес: улица Ефимова, 6.
Телефоны: 8 (812) 310-06-43, 324-71-41
Сайт: www.personadent.ru
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