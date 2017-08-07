Имплантация зубов в Санкт-Петербурге: выбираем стоматологию и разбираемся в видах и ценах на импланты

Современные технологии в стоматологии позволяют вернуть красивую и естественную улыбку, даже если природа не одарила вас здоровыми зубами. Рассказываем все об имплантации зубов в Санкт-Петербурге - от выбора стоматологии до видов и цен на импланты.

Начнем с главного. Что же такое импланты? Это своего рода титановые «корни», которые помещают в кость челюсти на место утерянного зуба. В шероховатую поверхность имплантата прорастает костная ткань, затем на этот новый корень укрепляется внешняя часть – коронка. Так буквально из ничего получается полноценный, внешне самый обычный зуб.

Кому подходит имплантация?

Понятно, что есть те, кому ее не сделают по противопоказаниям: сахарный диабет в декомпенсированной форме, заболевания крови, системные болезни соединительной ткани (среди них ревматоидный артрит и системная красная волчанка),беременность. Но, если медицинских проблем нет, кому стоматологи точно посоветуют новые «корни»?

– Если у пациента нет одного зуба, можно сказать, что это «абсолютное» показание для имплантации, – говорит главный врач клиники «МедГарант», стоматолог-ортопед Александр Киселев. – Съемный протез для его замещения – это неудобно и неэстетично, а мостовидный, с обточкой двух соседних зубов – варварство. Имплантат в таком случае спасает соседние зубы не только от обработки, но и от раннего истирания от чрезмерной нагрузки. Коронка с опорой на имплант – это удобно, аккуратно выглядит и сохраняет нетронутыми соседние зубы. Кстати, сейчас, при отсутствии нескольких зубов, имплантаты могут стать опорой для несъемного протеза. Например, 4 имплантата станут опорой для 16 коронок. Еще несколько лет назад альтернативы съемному протезу в таком случае не существовало.

Наш эксперт – главный врач клиники «МедГарант», стоматолог-ортопед Александр Киселев. Фото: личный архив.

Как проходит процедура?

Первое и главное – имплантация проводится под местной анестезией и это не больно. Впрочем, в ряде случаев (по показаниям, по желанию пациента) ее можно проводить под общим наркозом.

В стоматологических клиниках Санкт-Петербурга используется два варианта установки имплантатов – одноэтапная и двухэтапная. Одноэтапная позволяет поставить временную коронку в день установки искусственного корня. Но этот метод имеет свои ограничения и противопоказания. Во втором случае временную коронку ставят не сразу, а через определенный промежуток времени. Решить, какой вариант имплантации зубов подойдет именно вам, можно только на приеме у стоматолога, после того как доктор изучит состояние костной ткани. Может случиться так, что ее будет недостаточно для установки имплантата – такое бывает, если зуб потерян давно – и придется сначала нарастить новую ткань. Это отодвинет имплантацию на 3-5 месяцев.

Новый корень полностью интегрируется за 3-6 месяцев в зависимости от строения кости (верхняя или нижняя челюсть). По статистике, около 98% случаев зубной имплантации в Петербурге оказываются успешными. Небольшой процент неудач в первую очередь зависит от плохой гигиены, а также от состояния здоровья пациента и даже его вредных привычек: например, у курильщиков имплантаты приживаются хуже.

Надо ли к ней готовиться?

Обязательны консультация имплантолога, выявление противопоказаний, трехмерный снимок челюсти. Также пациент сдает анализы крови. Перед имплантацией нужно вылечить кариес и сделатьпрофессиональную гигиену.

Как выбрать клинику?

В Петербурге услуги по имплантации зубов предлагают десятки стоматологических клиник. Первоначальную информацию о каждой из них можно получить в интернете. Чем насыщеннее сайт, тем лучше. Хорошо, если кроме стоимости услуг и контактов там есть познавательные статьи и ответы на вопросы пациентов, отзывы о врачах. Но полностью на сайты полагаться, все-таки, не стоит. Интернет должен стать лишь первым этапом в выборе клиники.

Обязательно поинтересуйтесь, имеет ли та или иная клиника Санкт-Петербурга право проводить операции. Для этого у нее должна быть разрешительная документация. Узнайте, как долго клиника и ее врачи занимаются имплантацией зубов. Поинтересуйтесь опытом конкретного специалиста, с которым вам предстоит иметь дело. Больше узнать об этом помогут и дипломы, сертификаты и свидетельства о повышении своего профессионального уровня.

В клинике, которая серьезно занимается имплантацией зубов, обязательно должны быть аппараты для получения панорамного снимка и компьютерной томографии. Если вам предстоит не просто установка одного импланта, а костная пластика, установка нескольких имплантов или еще более сложная процедура, консультировать вас должны несколько специалистов – хирург-имплантолог и ортопед.Желательно, что бы в клинике было оборудование для пьезо-хирургии.

Поинтересуйтесь, насколько специалисты клиники готовы решать сложные нестандартные задачи при имплантации зубов. Ведь на пути к голливудской улыбке можно столкнуться с самыми разными ситуациями. Как говорят стоматологи Петербурга – каждый пациент индивидуален и по-разному реагирует на одни и те же процедуры.

Ну и, конечно, оцените гарантию на услуги по имплантации зубов, которые предлагает конкретная стоматологическая клиника Санкт-Петербурга. Нереально большие гарантии (на 10 лет, а иногда и «пожизненно») - повод насторожиться.

ЦЕНА ВОПРОСА

Цены на имплантацию в Санкт-Петербурге серьезно различаются. Стоимость этой процедуры зависит от уровня квалификации специалистов, метода установки и вида имплантатов, а также репутации производителя. Лучшие (но и самые дорогие) конструкции, подобно автомобилям, имеют свое имя и статус. Например, заслуженным уважением специалистов пользуются имплантаты Nobel Biocare, Astra, Ankylos. Они имеют многолетний опыт успешных клинических испытаний во всем мире.

Вот средние цены (по данным на начало 2020-го года):

- поднятие дна верхнечелюстной пазухи (синус лифтинг): закрытый – от 15 000 до 20 000 рублей, открытый – от 25 000 до 40 000 рублей

- 3D-костная пластика – 45 000 – 50 000 рублей

- стоимость импланта варьируется от 20 000 до 60 000 рублей в зависимости от производителя.

КОНКРЕТНО

Установкой имплантатов в Санкт-Петербурге занимается множество клиник. Мы постарались выбрать проверенные и надежные компании.

МедГарант

Клиника специализируется на сложных костно-реконструктивных операциях. Гарантией качества здесь служит не только квалификация и опыт специалистов, но и наличие качественных материалов и оборудования. Ведущие имплантологи Петербурга здесь имеют возможность работать на самом современном оборудовании, в том числе аппаратах для лазерной и пьезо-хирургии. В клинике придерживаются главного тренда современной имплантологии - долгосрочный результат без осложнений. Имплантаты, установленные с 2002 года, стабильно служат пациентам по сей день.

Адреса клиник:

- станция метро «Проспект Большевиков»: улица Бадаева, 6, корп. 1

- станция метро «Фрунзенская»: Смоленская улица, 9

- станция метро «Девяткино»: бульвар Менделеева, 9, корп. 1

Единый номер: 8 (812) 602-62-64.

Сайт: med-medgarant.ru

Instagram: @medgarant

Девиз клиник «МедГарант» - долгосрочный результат без осложнений. Фото: архив клиники.

Стома-Люкс

Адрес: Московский проспект, 172, улица Поликарпова, 6.

Телефон: 8 (812) 388-88-56, 651-07-24.

Сайт: http://stomalux-spb.ru/

ИНТАН

24 центра стоматологии в Петербурге.

Телефон для записи: 8 (812) 777-02-02.

Сайт: http://intan.ru

Система клиник МЕДИ

20 клиник в разных районах города.

Телефон: 8 (812) 777-00-00.

Сайт: medi.spb.ru

Стоматология «Рубин»

Адрес: проспект Большевиков, 7, корпус 3.

Телефон: 8 (812) 389-40-72.

Сайт: http://rubin-med.ru/

ДенталХауз

Адрес: набережная Черной речки, 51А.

Телефоны: 8 (812) 647-77-77, 642-44-44.

Сайт: dentalhouse.ru

Клиника эстетической стоматологии ДЕНТИ

Адрес: улица Марата, 59.

Телефоны: 8 (812) 712-31-50, 8-962-684-01-88.

Сайт: www.denti.ru

Стоматологическая клиника «Вайт Дент»

Адрес: улица Нахимова, 7, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 355-41-09.

Сайт: www.whitedent.spb.ru

Клиника «ГрандМед»

Адрес: Садовая улица, 35.

Телефон: 8 (812) 327-50-00.

Сайт: http://gm-stoma.ru/implantaciya_zubov/zubnie_implanti/

Сеть стоматологических центров «Мой Зубной»

20 клиник в разных районах Санкт-Петербурга.

Телефон: 8 (812) 676-80-00.

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Клиника СМТ (Современные медицинские технологии)

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Центр эстетической стоматологии ПЕРСОНА

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