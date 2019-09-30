Где удалить и обследовать родинку в Санкт-Петербурге: цены, методы, клиники

Это только в народных приметах большая родинка на шее ведет к удаче и к успеху, на правом плече – к финансовой стабильности, а на левом – к счастливой семье. В обычной жизни приметы совсем другие: в лучшем случае невус приведет вас к ограничению в выборе одежды, а в худшем – прямиком в кабинет дерматолога. Вместе со специалистом мы решили разобраться, как понять, опасная у вас родинка на теле или нет, нужно ее удалять и каким способом. Также мы расскажем, сколько стоит эта процедура и где в Санкт-Петербурге можно удалить родинку.

- Есть ряд признаков, по которым можно заподозрить склонность к перерождению родинки, - рассказывает «КП-Петербург» главный врач клиники эстетической медицины SALUS-MEDICAL, врач дерматолог-косметолог Валерия Орлова. – Оцениваются внешний вид родинки, динамика ее изменений. Если родинка темнеет, растет, имеет неровные края, сильно возвышается над кожей, болит, чешется, еще каким-то образом беспокоит, ее надо удалять.

Самый распространенный и популярный сегодня способ удаления родинок – это лазер. Особенно удачен он для лица и шеи. Точечно направленный лазерный луч действует исключительно на родинку, не затрагивая ткани вокруг.

- Это делается очень быстро, под местной анестезией – практически безболезненно, - говорит Валерия Орлова. – Удаление будет полным.

А еще не будет кровотечения, потому что лазер как будто «запаивает» сосуд. Без открытой раны восстановление после удаления родинки будет достаточно быстрым. Единственное ограничение – после вмешательства ранку придется какое-то время прятать от солнца, а также не ходить в бассейн, баню, сауну.

Другой способ, который до сих пор активно применяется – электрокоагуляция. Это удаление родинки электрическим током с помощью специального прибора – электрокоагулятора. После операции на месте родинки появляется корочка, которая через несколько дней отпадет сама.

Удаление родинок жидким азотом – криодеструкцию – наш эксперт называет устаревшим методом. Тем не менее, он активно применяется в Петербургских клиниках. По сути, это метод обратный электрокоагуляции. Но если там на родинку оказывают воздействие высокими температурами, то здесь в дело вступают экстремально низкие. После воздействия «ледяным» жидким азотом ткани отмирают. Образуется корочка, под которой восстанавливается кожа. Такая ранка заживает около месяца, поэтому для лица способ стараются не применять. При этом нет гарантии, что родинки удалятся с одного раза, порой нужны повторные процедуры.

И, конечно, никто не отменял классическое удаление родинок хирургическим путем. Чаще всего так удаляют большие глубокие родинки с подозрением на онкологию. Делается все под местной анестезией, на место хирургического надреза накладываются косметические швы, которые снимают через неделю.

- Какой бы способ вы не выбрали, удалять родинку нужно в клинике, где работают сертифицированные специалисты, - подчеркивает Валерия Орлова. – И удаленное новообразование обязательно должны отправить в лабораторию на гистологическое исследование. Соблюдение этого правила – критерий солидности учреждения.

ВАЖНО! Забудьте про чистотел, нити и прочие домашние способы. Удалить родинку самостоятельно можно, но последствия этого мероприятия непредсказуемы. Самым легким из них станет химический ожог.

Врач дерматолог-косметолог Валерия Орлова рассказала, какие методы удаления родинок существуют и где в Санкт-Петербурге можно сделать эту процедуру.

КОНКРЕТНО

Как определить опасная или не опасная родинка и когда пора бежать к врачу

- родинка внезапно стала расти

- родинка кровоточит, хотя ее не травмировали

- изменились ее форма и размер или цвет

- на ней стали расти волосы или наоборот, выпадать

- она стала чесаться или болеть

Какие родинки обязательно нужно удалять

- Те, которые каким-то образом резко изменились. Стали другого цвета, формы, структуры. Начали краснеть и кровоточить. Врачи говорят, что это признаки раковой трансформации.

- Расположенные так, что их все время травмируют. Под лямкой бюстгальтера, на уровне пояса брюк, на шее в зоне воротника, на подбородке, в подмышечной впадине или в паху – там, где их можно зацепить бритвенным станком, и так далее. Это тоже повышенный риск перерождения.

- Расположенные на лице или шее, если человек стесняется их, и они объективно уродуют.

Кому нельзя удалять родинки

Среди противопоказаний – аутоиммунные заболевания, эпилепсия, сахарный диабет первого типа, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания щитовидной железы в стадии декомпенсации. Также противопоказанием для удаления родинок может быть склонность к образованию келоидных рубцов.

Но часть из этих противопоказаний может быть относительной, на усмотрение доктора. Например, сами по себе онкозаболевания являются противопоказанием. Но если пациент уже не на учете, то, с разрешения своего врача-онколога, он может удалить родинку.

Сколько стоит удалить родинку в Санкт-Петербурге

Цены на удаление родинок зависят от выбранного метода и размера новообразования, а также его расположения. В среднем стоимость процедуры в петербургских клиниках такова:

Удалить родинку лазером: 800-3000 рублей за одну роднику.

Электрокоагуляцией: 700-2000 за одну родинку.

Радиоволной: 1000-3500 рублей за одну родинку.

Жидким азотом: 800-1600 рублей за одну родинку.

КУДА ИДТИ?

- клиника эстетической медицины SALUS-MEDICAL. Сайт: сайт salus-medical.ru

- «Medical On Group». Сайт: medongroup-spb.ru

- «Альтермед». Сайт: altermed.ru

- «Группа клиник Дезир». Сайт: dezir-clinic.ru

- Медицинский центр «Даная». Сайт: Mcdanaya.ru

- Медицинский центр «Демос». Сайт: demosmed.ru

- Медицинский центр «Мир Здоровья». Сайт: spbmz.ru

- Немецкая семейная клиника. Сайт: german.clinic

- Центр эстетической медицины «ЛазерМед». Сайт: Lasermedspb.ru

- Центр медицинской косметологии на Жуковского. Сайт: cosmed-spb.ru

- клиника «Лазерный доктор». Сайт: laserdoctor.ru.