Традиция украшать под Рождество елку пришла в Россию при Николае I

«Только тот, кто друг попов, Елку праздновать готов», - эта поэтическая емкость в конце двадцатых – начале тридцатых годов была очень популярна среди «прогрессивной» молодежи. Юноши и девушки, мировоззрение которых сформировалось уже в советское время, активно участвовали в борьбе с «религиозным мракобесием». А празднование Нового года и уж тем более Рождества, символом которого во всем христианском мире является наряженная ель, считалось частью этого мракобесия.

«Перестать дурить людям голову»

Но что интересно: первый раз в истории нашей страны елку «запретили» отнюдь не большевики, а …император Николай II. Это произошло во время Первой мировой войны. В канун 1915 года в одном из госпиталей немецкие военнопленные устроили праздник с традиционной елкой. Пресса назвала это "вопиющим фактом", тружеников пера поддержали Синод и сам император. Традицию ставить и украшать елку монарх назвал "вражеской" и категорически запретил ей следовать.

Ирония судьбы заключалась в том, что эту традицию привнесла в российскую жизнь дочь прусского короля Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, супруга императора НиколаяI, прадеда Николая II.

Но для начала исторический экскурс в более ранние времена. В России украшения из еловых ветвей стали появляться в домах после указа Петра I. Звучал он, в частности, так: «Поелику на Руси принято отмечать новый год по-разному, повелеваю отныне перестать дурить людям головы и встречать новый год повсеместно 1-го января. В честь сего дома следует украшать ветвями ели и других дерев. По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов духовного и мирского чина перед вороты учинять некоторые украшения от древ сосновых и можжевеловых…». Однако этот обычай после смерти Петра Великого был быстро забыт.

Традиция возникла в XVI веке

Сама же традиция ставить и украшать новогоднюю ёлку зародилась в Германии. Произошло это в XVI веке и, возможно, было связано с тем, что это дерево олицетворяет красоту полных чарующих загадок северных лесов. Существует легенда, что первым вешать на елку фрукты стал знаменитый церковный реформатор Мартин Лютер. Будто бы в канун Рождества, возвращаясь ночью домой, он увидел сияние снега на окружающих город елях и решил, что это и есть знамение и символ наступающего великого праздника.

Сперва яблоками и конфетами украшали елки вблизи домов, но очень скоро деревья разных размеров стали вносить в дома.

Обычай распространился по всей континентальной Европе, с опозданием охватил и Британские острова: в 1841 году в Виндзорском замке впервые была установлена рождественская ель. Появились ёлки и в Новом Свете: моду на них привезли в США эмигранты из Германии.

Под влиянием императрицы…

Фото:aria-art.ru. Карл-Христиан Филипп Рейхель. "Портрет императрицы Александры Фёдоровны".

…В 1815 году третий сын российского императора Павла I Николай Павлович, совершая путешествие по Европе, познакомился с юной дочерью прусского короля Фредерикой Луизой Шарлоттой Вильгельмина. Великий князь и принцесса полюбили друг друга с первого взгляда. Вскоре молодые люди обручились, а два года спустя состоялось их венчание. Приняв православие, Шарлотта стала Александрой Фёдоровной и переехала в Россию. Она была уверена, что её супруг никогда не станет императором: кроме царствовавшего тогда в России старшего из братьев Александра I, был ещё второй брат – Константин Павлович. И Александру Федоровну это радовало: она не хотела, чтобы на плечи мужа легла тяжелая ноша ответственности, которую налагает высшая государственная власть. Но вышло то, что вышло: Александр внезапно умер, Константин отказался от власти, и Николай взошел на престол. В день, когда Сенат и Синод присягнули новому императору, произошло восстание декабристов. Эти события произвели очень тяжелое впечатление на императрицу. Александра Федоровна никогда не пыталась вмешиваться в государственные дела, что очень ценил монарх, однако ей удалось увлечь супруга некоторыми из распространенных на ее родине обычаями и традициями. Одна из них – ставить и украшать ель перед Рождеством. Еще до вступления на престол, в 1819 году Николай Павлович вместе с женой нарядили ёлку в Аничковом дворце, который принадлежал молодой чете.

Новый обычай понравился соотечественникам. Елки стали появляться сначала во дворцах знати, потом в общественных местах, а потом и в квартирах простых людей - подданных российской короны.

Фото: 40_ozersk - LiveJournal. Рождественский бал в Петербурге

Каждый год, в конце декабря, возникал, если можно так выразиться, елочный ажиотаж. В городах шла бойкая торговля зелеными деревцами, для их украшения стали использовать не только сладости и фрукты, но и специально изготовленные игрушки. Это, в свою очередь, породило целое направление в промышленности. (Кстати, в квартирах авторов до недавнего времени хранились игрушки, сделанные еще в дореволюционные времена).

В годы Первой мировой войны, несмотря на царский запрет, некоторые поданные империи все же приносили домой и украшал еловые букеты. Кстати, точно также поступали и граждане СССР в тридцатые годы, когда елка была под запретом. Особенно в Ленинграде, где дореволюционная интеллигенция не хотела отказываться от любимого обычая.

«Реабилитация»

28 декабря 1935 года газета «Правда» опубликовала письмо-обращение к комсомольцам секретаря ЦК компартии Украины Павла Постышева. Он призвал молодежь возродить новогодний праздник. Уже на следующий день в «Комсомолке» появилось постановление ЦК ВЛКСМ, подписанное его главой Александром Косаревым. Документ предписывал «отметить праздник ёлки весело и без занудства».

Ну и Ну!

Елочный шарик как орудие пропаганды

В 1937 году была выпущена серия ёлочных шариков с… портретами членов Политбюро. И как ни боялись в то время люди сказать лишнее, это породило всплеск анекдототворчества.