3 Июль 14:06 2018-07-03T19:08:48+03:00

Футбол, матч Швеция - Швейцария. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала чемпионата мира по футболу состоится 3 июля 2018 на стадионе Санкт-Петербург. Состав команд, статистика личных встреч

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Швеция - Швейцария 3 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции по футболу во вторник, 3 июля, проведет матч 1/8 финала на чемпионате мира 2018 года. Соперниками скандинавов будет сборная Швейцарии.

Швейцарцы, как и шведы, уверенно прошли отборочный турнир мундиаля, хотя у них была не столь сильная по составу группа, как у шведов. При этом мало кто ожидал, что на шведы займут первое место в своей группе. Ведь их противниками были способная на сюрпризы сборная Южной Кореи, сильная Мексики и приехавшая в Россию в ранге чемпионов мира Германия. Сначала скандинавы, пусть и не без труда, одолели Южную Корею – 1:0, затем не удержали столь нужную им ничью в матче с командой Германии – 1:2. Потом разгромили мексиканцев – 3:0.

Сборная Швейцарии в стартовом матче ЧМ-2018 сыграла вничью с бразильцами – 1:1. Потом одержалп волевую победу над сербами – 2:1. А в заключительный день сыграли вничью с симпатичной командой Коста-Рики.

Сегодня на поле "Санкт-Петербурга" не выйдут два футболиста сборной Швейцарии - защитники – капитан команды Стефан Лихтштайнер и Фабиан Шар. В последнем матче они получили вторые желтые карточки.

Статистика личных встреч Швеция - Швейцария

Сборные Швеции и Швейцарии встречались между собой на поле девять раз. Это были поединки отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы.

История встреч сборной Швеция - Швейцария

Скандинавы выиграли 4 матча, швейцары – 2, еще 2 завершились вничью.

27 марта 2002 года Швеция – Швейцария - 1:1

25 апреля 2001 года Швейцария – Швеция - 0:2

6 сентября 1995 Швеция – Швейцария - 0:0

12 октября 1994 Швейцария – Швеция - 4:2

11 августа 1993 года Швеция – Швейцария - 1:2

9 октября 1991 года Швеция Швейцария - 3:0

17 июня 1987 года Швеция Швейцария - 1:1

24 сентября 1986 года Швеция - Швейцария - 2:0

2 мая 1984 года Швеция Швейария - 0:0

Прогнозы на матч Швеция - Швейцария 3 июля 2018

Прогноз на матч: Швеция - Швейцария 1:0 (победа шведов с минимальной разницей в счете, либо в серии послематчевых пенальти.

Трансляция матча Швеция - Швейцария 3 июля 2018

Трансляция матча Швеция - Швейцария 3 июля 2018 состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:00 по московскому времени.

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