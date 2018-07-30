«А то не доживешь»: полиция не нашла в письме кассира из «Дикси» угрозы убийством

30 Июль 15:21 2018-07-30T19:25:26+03:00

Писать жалобы в магазине можно, но неизвестно, чем это может закончиться. Фото: Олег ЗОЛОТО

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«Не стучи, а то не доживешь до старости», - такое письмо получил покупатель магазина «Дикси» Олег, после того как оставил жалобу на неадекватного кассира супермаркета. Решил ответить странному работнику по закону: обратился в прокуратуру и полицию, где предоставил скрин письма. В нем – оскорбления и угрозы от якобы руководства «Дикси». Однако сейчас стало известно, что петербургская полиция никаких действий в отношении автора письма принимать не будет.

Письмо с угрозами пришло с настоящей почты магазина.

- В виду отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела, вынесено постановление об его отказе, - ответили покупателю в полиции.

Инцидент с угрозами произошел еще в середине июля. 44-летний Олег Дорохов отправился в магазин «Дикси» у дома. Купил хлеба, молока, а затем решил расплатиться 500-рублевой купюрой. Сдачи у кассира Артема не оказалось. Тогда молодой человек ударил кулаком по кассе, начал ворчать. Итогом ссоры стала запись Дорохова в книге жалоб – мужчина отметил странное поведение кассира и попросил принять меры. Однако в ответном письме от якобы управляющего магазином получил только оскорбления и угрозы. По факту оскорблений прокуратура сейчас возбудила уголовное дело.

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