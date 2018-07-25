25 Июль 16:15 2018-07-27T12:16:09+03:00

В четверг, 26 июля, в Санкт-Петербурге пройдет генеральная репетиция Дня ВМФ 2018. Какие улицы будут перекрыты

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Санкт-Петербург готовится к Дню ВМФ 2018, который состоится в воскресенье, 29 июля. В городе на Неве проведены уже несколько репетиций, генеральная репетиция Дня ВМФ 2018 пройдет в честверг, 26 июля. В связи с этим в Санкт-Петербурге ожидаются глобальные транспортные изменения. Так, по информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, с 9.00 до 13.00 26 июля в Санкт-Петербурге будет прекращено движение по следующим участкам: Адмиралтейская набережная - от Благовещенского моста до Дворцовой набережной; Дворцовая набережная; набережная Кутузова - от Дворцовой набережной до Литейного моста; Биржевая площадь; Дворцовый проезд; Адмиралтейский проспект.

Из-за генеральной репетиции Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге горожане и гости города смогут также насладиться редким зрелищем - дневной разводкой мостов. С 11.00 до 13.00 26 июля разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Главное - успеть вовремя добраться до работы и не попасть в пробки.

Движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) 26 июля с 10.00 до 14.00 будет бесплатным.

С 10.00 26 июля на площади Сенатской планируется проведение тренировок наземной составляющей ГВМП.

Генеральная репетиция Дня ВМФ 26 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Транспортные изменения в городе.Фото: Степан СТЕПАНОВ

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26 июля с 09:00 до 13:00 будут временно закрыты для движения судов участки:

- реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста;

- Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста;

- Кронверкского пролива от Иоанновского моста до Кронверкского моста.