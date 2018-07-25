2018-07-27T12:16:09+03:00
Общество

Генеральная репетиция Дня ВМФ 26 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Транспортные изменения в городе

В четверг, 26 июля, в Санкт-Петербурге пройдет генеральная репетиция Дня ВМФ 2018. Какие улицы будут перекрыты
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
26 июля днем в Петербурге будут разведены мосты из-за генеральной репетиции Дня ВМФ 2018.26 июля днем в Петербурге будут разведены мосты из-за генеральной репетиции Дня ВМФ 2018.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как морской парад остановит движение транспорта на суше

00:00
00:00

Санкт-Петербург готовится к Дню ВМФ 2018, который состоится в воскресенье, 29 июля. В городе на Неве проведены уже несколько репетиций, генеральная репетиция Дня ВМФ 2018 пройдет в честверг, 26 июля. В связи с этим в Санкт-Петербурге ожидаются глобальные транспортные изменения. Так, по информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, с 9.00 до 13.00 26 июля в Санкт-Петербурге будет прекращено движение по следующим участкам: Адмиралтейская набережная - от Благовещенского моста до Дворцовой набережной; Дворцовая набережная; набережная Кутузова - от Дворцовой набережной до Литейного моста; Биржевая площадь; Дворцовый проезд; Адмиралтейский проспект.

Из-за генеральной репетиции Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге горожане и гости города смогут также насладиться редким зрелищем - дневной разводкой мостов. С 11.00 до 13.00 26 июля разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Главное - успеть вовремя добраться до работы и не попасть в пробки.

Движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) 26 июля с 10.00 до 14.00 будет бесплатным.

С 10.00 26 июля на площади Сенатской планируется проведение тренировок наземной составляющей ГВМП.

Генеральная репетиция Дня ВМФ 26 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Транспортные изменения в городе. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Генеральная репетиция Дня ВМФ 26 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Транспортные изменения в городе.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Парад ко Дню ВМФ 2018 закроет водные пути Санкт-Петербурга

26 июля с 09:00 до 13:00 будут временно закрыты для движения судов участки:

- реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста;

- Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста;

- Кронверкского пролива от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

Еще больше материалов по теме: «День ВМФ 2018 года в Санкт-Петербурге»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу