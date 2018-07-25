«Вам требуется обследование»: «Ветеран» «КП» - Петербург» пытался найти работу для тех, кому за 50

25 Июль 18:19 2018-07-25T19:56:23+03:00

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Каждый день с экранов телевизоров говорят, как уже сейчас легко, а в дальнейшем будет еще проще найти работу тем, кому за пятьдесят. Создается впечатление, что руководители всех фирм и предприятий только и ждут, когда к ним придет солидных лет гражданин и предложит свои услуги.

Корреспондент «Комсомолки» решил проверить, так ли это на самом деле, и попробовал устроиться на работу. Достал из шкафа диплом инженера-механика и начал составлять резюме. То, что не вчера ушел с инженерной службы, скрывать не стал. Полагал, что диплом престижного технического вуза и то обстоятельство, что претендовал я на невысокие должности, мне помогут. Не скрыл и уже, скажем так, не совсем молодой возраст - 57 лет.

Резюме я разослал в пять компаний. Среди них были и известные даже за границей крупные предприятия, и относительно молодые и небольшие фирмы, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Инженерам, конструкторам, технологам предлагали очень неплохие зарплаты. Но ни одного приглашения на собеседование я так и не получил.

- Виноват мой возраст? - поинтересовался я у директора агентства по подбору персонала «Арес» Сергея Лопаткина.

- В небольшой степени, - к моему удивлению ответил он. - Работодателей, скорее, смущает, что у вас был перерыв в инженерной работе. Они не уверены, что вы сможете быстро освоиться на новом месте.

По словам моего собеседника, квалифицированные инженеры, конструкторы, а также люди с учеными степенями в предпенсионном и даже пенсионном возрасте сегодня могут найти интересную и хорошо оплачиваемую работу.

- В этой сфере очень важны опыт и профессиональные знания, которыми не обладают молодые соискатели. К тому же «ветераны» получали образование в советские времена, когда уровень подготовки инженерных кадров был очень высок, - говорит директор агентства.

- У нас действительно нет возрастных ограничений при приеме на работу, - утверждает ученый секретарь Балтийского государственного университета «Военмех» имени Устинова Михаил Охочинский. - И когда квалифицированные специалисты достигают пенсионного возраста, их не отправляют на заслуженный отдых. В университете есть сотрудники, которым уже за девяносто!

Другая категория работников, которых берут на работу в немолодом возрасте, это пролетарии высокой квалификации.

- Помню, у меня был разговор с начальником цеха одного из заводов, - рассказывает Сергей Лопаткин. - Он жаловался на 55-летнего токаря-расточника, который любит выпить, а потому порой бывает не готов к работе. Его никак не могли уволить, потому что не было замены. У мужчины золотые руки, такого работника сейчас днем с огнем не сыщешь. Тем более молодежь сейчас не любит и не умеет работать руками. Некоторые даже не знают, как вбить гвоздь в стенку.

Молодые начальники

Однако представителям других профессий, которые перешагнули пятидесятилетний рубеж, устроиться на работу очень сложно. По словам экспертов, для этого есть несколько причин. Объективные - пожилые кадры не так мобильны, не так одержимы делом, как их молодые коллеги, они чаще берут больничные листы. «Ветеранов» сложно заставить работать внеурочно, выйти на службу в выходной день. Плюс многие не совсем хорошо владеют компьютерами.

Одна из категорий работников, которых берут на работу в немолодом возрасте, это пролетарии высокой квалификации.Фото: Александр ГЛУЗ

Есть и субъективные факторы: руководители многих фирм, которые занимаются торговлей, туризмом, связью, информационными технологиями, и сами не старше 30-35 лет. Они не хотят иметь в подчинении годящихся им в отцы сотрудников. Считают, «старики» не понимают современной деловой этики: опираясь на свой опыт, они начнут давать советы, вносить «неуместные» предложения. Одним словом, морочить голову, подрывать авторитет начальника.

- По опыту знаю: те, кому за пятьдесят, порой месяцами, а то и годами безуспешно ищут работу, - говорит Сергей Лопаткин. - Бывают даже курьезные случаи. Например, один из соискателей пытался скрыть свой возраст. Мужчина устраивался в крупную фирму, у которой есть собственная служба безопасности. Она и выявила обман. Но на работу его все же приняли.

Вам требуется обследование!

Я понял, что приличную работу мне не найти, но решил продолжать попытки. Открыл одну из специализированных газет. Обратил внимание на большое количество вакансий «администратор», «помощник руководителя», «консультант». Правда, практически ни в одном объявлении не указывалось название организации, где требуются такие специалисты. Позвонил по одному из телефонов. Меня пригласили на собеседование.

Выяснилось, что я пытаюсь устроиться в медцентр, который специализируется на китайской медицине. Мне сказали, что нужно консультировать и оформлять пациентов, заключать с ними договоры. Поинтересовались, сколько мне лет, где я работал раньше, хорошо ли контактирую с людьми. Через несколько часов перезвонили: вы нам подходите, приезжайте оформляться.

Я вновь помчался в офис медцентра. Меня приветливо встретили, но ошарашили «правилами» приема новых сотрудников.

- У нас такой порядок: перед оформлением вам нужно пройти пульсовую диагностику. Ее стоимость - тысяча рублей. На какое число вас записать?

Немного подумав, я согласился. В конце концов тысяча рублей - не такие уж большие деньги, а лишний раз проверить свое здоровье совсем не вредно.

Устное заключение проводившего диагностику врача несильно отличалось от того, что мне говорили раньше. Получив от меня деньги, в медцентре выдали чек. Это внушило доверие. Правда, написать заключение врач отказался.

- Теперь уже можно оформляться на работу? - спросил я.

- Нет. По нашим правилам вам надо пригласить на диагностику еще одного человека. Врач выпишет ему лекарства, которые он купит в нашем центре. Вы получите с этого процент. И сразу приступите к работе, - возразили мне.

Больше я в эту клинику не звонил.

- Речь, вероятно, идет о разновидности сетевого маркетинга, - говорит директор агентства «Арес». - Подобные фирмы, которые сейчас растут как грибы после дождя, принимают на работу людей без ограничения в возрасте. Некоторые из них даже за свой счет обучают потенциальных сотрудников. Но, как правило, прежде чем приступить к работе, надо либо что-то купить, либо платно воспользоваться какой-то услугой. Чаще всего люди просто теряют деньги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

133 тысячи мужчин в Петербурге в возрасте 60-64 года.

352 тысячи женщин в возрасте 55-62 года.

40 процентов - уровень их занятости.

5273 пенсионера обратились в этом году в Центр занятости населения. Работу нашли для 3264 человек.

А КАК У НИХ

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