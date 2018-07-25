2018-07-27T12:16:00+03:00
Общество

Непобедимый адмирал: Ко дню ВМФ 2018 в Кронштадт привезли мощи флотоводца Ушакова

Поклониться им можно до 28 июля в Морском соборе
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Мощи флотоводца Ушакова доставили в Кронштадт ко Дню ВМФ 2018. Фото: kazansky-spb.ruМощи флотоводца Ушакова доставили в Кронштадт ко Дню ВМФ 2018. Фото: kazansky-spb.ru
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Блестящего русского адмирала Федора Ушакова Русская Православная церковь канонизировала в 2001 году. Новоиспеченный святой стал покровителем Военно-морского Флота, а спустя несколько лет и стратегических военно-воздушных сил России. Неудивительно, что уже второй год подряд главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте не обходится без его участия.

Утром в среду, 25 июля, мощи святого доставили из Мордовии. Там они хранятся в Санаксарском мужского монастыре – в деревне неподалеку Ушаков умер. На военном аэродроме в Пушкине ценному грузу устроили торжественную встречу – с морским взводом роты Почетного караула Западно-военного округа, оркестром. Прибыл и лично заместитель главнокомандующего ВМФ Александр Федотенков.

Пункт назначения - Кронштадтский морской собор. Но сначала ковчег с мощами доставили на Петровскую пристань Кронштадта. А затем на катере связи «Иоанн Кронштадтский» провезли мимо кораблей, стоящих на кронштадтском рейде.

В соборе мощи будут находиться до конца недели. В ближайшие три дня – до 28 июля они будут доступны для поклонения. 29 июля – в день ВМФ - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит в Кронштадтском Морском соборе Божественную литургию. А уже на следующий день ковчег отправится в обратный путь, в Мордовию, в монастырь.

Добавим, в среду же в соборе открылась выставка «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков. Среди экспонатов настоящие раритеты: уникальные документы, карты сражений, фотографии наград и иконы Федора Ушакова. Все, что может рассказать о его жизни и победах (а из 43 сражений адмирал не проиграл ни одного и не потерял ни одного корабля - прим.авт.), а также о выбранном религиозном пути в конце жизни.

Напомним, в прошлом году в Кронштадт привозили не только мощи Феодора Ушакова, но и десницу другого святого покровителя моряков – Андрея Первозванного. Но на этот раз святыня отправилась в Калининград.

А два года назад мощи адмирала побывали в самом центре Петербурга – в Казанском соборе. Туда их привезли в рамках 15-летия канонизации Ушакова.

Поклониться святыне можно до 30 июля. Фото: kazansky-spb.ru

Поклониться святыне можно до 30 июля. Фото: kazansky-spb.ru

НА ЗАМЕТКУ

О чем можно попросить святого Федора Ушакова

Святой Федор Ушаков – покровитель военных моряков и военных летчиков. Поэтому просьбы к нему могут быть соответствующие: о мире и здравии, о защите, о мужестве и любви к Отечеству, о благочестии. Военные просят о продвижении по службе, о небесном покровительстве. Но простые люди обычно идут к нему с любыми житейскими просьбами.

Молитва святому Федору Ушакову

Приникни, праведне воине Феодоре, с горних селений на притекающих к тебе и вонми молению их: умоли Господа Бога даровати всем нам еже ко спасению нашему мы просим от Него, при святем твоем предстательстве. Ты великое, возложенное на тя служение тщательно проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави. Ты, победив супостатов множества, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Умоли Господа Бога даровати крепкий и ненарушимый мир и земли плодоносие, пастырем святыню, законам правду и силу, военачальникам мудрость и доблесть непобедимую, градоначальникам суд, флоту твоему российскому и всему воинству нашему преданность вере и Отечеству и неодолимое мужество, всем же православным христианам здравие и благочестие. Сохраняй страну нашу российскую и обитель сию святую от всех наветов вражиих, да словом и делом прославляется в них всесвятое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь

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