Киллер забыл удалить фотографии с главной уликой в деле из соцсетей

25 Июль 18:30 2018-07-25T18:40:28+03:00

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Убийства детей, коррупция, ОПГ и маньяки. К расследованию этих преступления всегда подключают самых опытных силовиков региона. Эти следователи могут дать фору самому Шерлоку Холмсу. В свой профессиональный праздник руководитель отдела по особо важным делам СУ СКР по Ленинградской области Артем Жеглов поделился с «Комсомолкой», как разговорить самого матерого уголовника, почему их благодарят обвиняемые, и как раскрывались самые громкие преступления региона.

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ РАСКРЫВАЕМ С ОСОБЫМ РВЕНИЕМ»

- Артем Валентинович, все испытывают профдеформацию. Нас уже мало что удивляет в профессии. Но порой бывает такое, от чего волосы встают на голове дыбом.

- Согласен, я работаю в следствии с 2004 года. Начинал во время учебы в институте генпрокуратуры помощником следователя и дослужился до начальника. Естественно, профдеформация неизбежна. Это профессиональная психологическая защита, которая не позволяет затмить холодный рассудок и рациональность мышления. Мы сталкиваемся с жуткими трагедиями. Но каждый раз у меня сердце кровью обливается, когда я сталкиваюсь с преступлениями в отношении детей. Это ведь самая беззащитная часть населения. И за раскрытие таких преступлений мы беремся с еще большим усердием.

- Какое главное орудие труда профессионального следователя?

- Это звучит банально, но самое главное орудие - это голова, знание и опыт. У современного следователя в организации работы еще компьютер.

Артем Жеглов работает в следствии с 2004 годаФото: Роман ЛЯЛИН

- Работников МЧС благодарят за спасение жизней. А за что вам говорят «спасибо»?

- Благодарят за профессионализм. Люди видят наше неравнодушие к своей беде и отдачу. Когда следователь вложил все свои силы для поимки преступника. Проявил сопереживание для того, чтобы добиться справедливости. Но бывают и такие случаи, что «спасибо» говорят сами обвиняемые, когда видят, что мы хотим объективно разобраться в расследовании, и не намерены добавлять человеку эпизоды, которые он не совершал.

- Поделитесь секретом, как разговорить матерого преступника, чтобы он признал вину?

- Здесь нет однозначного рецепта. Это огромный труд следователя и многие поколения бьются над этим. Всегда по-разному. Где-то следователь прижимает к стенке доказательствами. Где-то по-человечески убеждает, что надо раскаяться, потому что обвиняемому будет самому легче на душе. И это зачтется в суде. Где-то это душевный разговор, а где-то и общение по понятиям. К каждому нужен свой ключик.

«УБИЙЦА РЕБЕНКА ПЕРЕД РАСПРАВОЙ ВОДИЛ ЕГО В МАГАЗИН»

- Давайте составим с вами топ-3 самых резонансных уголовных дел, которые вы раскрыли за последнее время. Что для вас на первом месте?

- На первом месте по важности, конечно, убийство 10-летнего мальчика в городе Отрадное. Ребенок жил с мамой, бабушкой, братом и сестрой. В октябре 2017 года школьник пропал. Мы сразу же возбудили уголовное дело. Подключили силы к поиску пропавшего. Вскоре мы узнали, что мальчик сел в электричку и проехал одну остановку до следующей станции «Ивановское». Ребенок любил гулять один. Тогда мы начали анализировать видеозаписи с камер наблюдения. Там их по сравнению с городом намного меньше. Но мы не отчаивались. И вскоре мы заметили, как на одном из кадров неизвестный мужчина подходит к магазину с нашим пропавшим мальчиком. Он купил напиток и ушел. Однако качество записи было плохое, да и продавцы не знали этого покупателя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/632990" frameborder="0"></iframe> Рецидивист расчленил и разбросал по Петербургу и Ленобласти мальчика, не согласного на интим.Видео: СУ СК по Ленинградской области

- Как все же удалось вычислить преступника?

- Мы начали масштабные обходы местных жителей, всем показывали лицо этого мужчины. И на одном из адресов женщина его узнала. Она рассказала, что мужчина живет в Петербурге и работает на стройке. Мы за ним стали наблюдать. Движение комплекция, внешний вид - все сходилось. Вскоре мы его задержали. Выяснилось, что раньше он был судим за убийство и сексуальное преступление. Во время допроса он признался, что отвел мальчика домой, убил и расчленил.

Обвиняемого в убийстве ребенка поймали по камерам наблюденияФото: СУ СКР по Ленинградской области

«НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПО ПУТИ НА ОТДЫХ»

- Какое дело оказалось самым масштабным по числу преступников?

- Это преступное сообщество в городе Кириши, которое возглавлял начальник местного УВД. Там есть градообразующее предприятие – нефтеперерабатывающий завод. Мы с сотрудниками ФСБ разрабатывали эту группу полгода. Кроме начальника полиции в нее входили двое сотрудников уголовного розыска, работник ГИБДД, местный депутат, бывший убийца и сами работники завода. Всего 24 обвиняемых. Они делились на две подгруппы. Первые - похищали дизельное топливо прямо с завода. Они взяли два автомобиля на 7 и 10 тонн, которые закамуфлировали под фирменные автобусы завода. Преступники приезжали на территорию предприятия заправлялись, вывозили нефтепродукты и продавали. Естественно, в преступную группу входили сотрудники служба безопасности предприятия, пропускного пункта и работники цехов, где наливали топливо.

- Чем занималась вторая группа?

- Ее возглавлял как раз местный депутат. Они сделали километровую врезку в нефтепровод и откачивали топливо себе. Обе группы за полгода сумели похитить почти 1,5 тысячи тонн дизельного топлива на общую сумму в 40 миллионов рублей. Похищенное продавали частным лицам, которые занимались скупкой дизеля.

Артем Жеглов для поимки членов ОПГ использует специальные схемыФото: Роман ЛЯЛИН

- Как в этом оказался замешан начальник полиции?

- Начальник полиции, по версии следствия, «крышевал» всех обвиняемых. Удивительно, но в свое время он сам руководил операцией по задержанию крупного преступного сообщества в 2010 году. Преступники занимались наркоторговлей, убийствами, оборотом оружия. В тот период он возглавлял местный УБЭП. Он и раскрыл всех преступников. За это его повысили до начальника полиции. Тем не менее, сейчас он проходит обвиняемым уже у нас. У него двое детей. На полученные деньги от нефти он отстроил дом, купил машину.

- Как проходило задержание?

- Задержали мы сразу 16 человек. Тогда мы уже знали, кто и чем из группы занимаем. У начальника полиции в то время был первый день отпуска. Он поехал с семьей на юг на своей машине. Мы его остановили, развернули и вернули. Он даже не подозревал, что за ним следит. Свою вину он, естественно, не признает.

«ПРЕСТУПНИКА ВЫДАЛИ СОЦСЕТИ»

- А расскажите, как вам удалось раскрыть убийство одного из руководителей ГУФСИН?

- Смотрите, как все было. Экипаж ППС ехал по трассе, где заметил два автомобиля, рядом с которым был очень подозрительный мужчина. Полицейские остановились, чтобы опросить его. Водитель рассказал, что ехал по своим делам, когда увидел машину знакомого. Он пояснил, что остановился, хотел поговорить, заглянул – а приятель без сознания с огнестрельными ранениями. На место происшествия сразу же выдвинулась наша следственно-оперативная группа. Сотрудник ГУФСИН был еще живой, его доставили в больницу, где он и скончался, не приходя в сознание. А проезжавший мимо знакомый убитого нами сразу же был взят в оборот.

Убийство сотрудника ГУФСИН (слева) раскрыли по "горячим следам" Фото: УФСИН по СПб и ЛО.

- Как выяснилось, что именно он причастен к убийству?

- На его одежде нашли следы пороха. Человек стрелял на переднем сиденье через сумку с надписью «Аэропорт Доминиканы». Гильзы остались в сумке. Мы начали просматривать социальные сети подозреваемого. И нашли фотографию, где он с этой же сумкой! Тогда мы его задержали.

- Артем Валентинович, не могли бы вы еще со страницы нашего издания поздравить своих коллег?

- Конечно, я желаю своим коллегам, успехов, карьерного роста и удачи. Она в нашем деле имеет не последнее значения. И, конечно, надежных тылов. Большую часть времени следователь проводит на работе и очень важно, чтобы дома его ждали понимающие близкие.