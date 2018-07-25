Река Новая превратилась в зону экологического бедствия

25 Июль 23:23 2018-07-26T10:55:47+03:00

Вот так сейчас выглядит река на юго-западе Петербурга. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

В воде гибнут уже не только рыбы, но и утки

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Сразу семь мертвых уток обнаружили жители Кировского района в реки Новая. Как утверждают очевидцы, среди погибших есть и птенцы.

Эта река, которая начинается южнее Балтийской линии Октябрьской железной дороги и заканчивается вблизи усадьбы Александрино, по словам руководителя Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрия Шевчука, давно уже стала зоной экологического бедствия. Не единожды вода приобретала непонятный сине-зеленый цвет, на ее поверхности местные жители видели мертвую рыбу. Как считают специалисты, у всех бед – одна причина: загрязнение реки промышленными стоками.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что убивает уток в реке Новой и рыбу в Неве 00:00 00:00

В начале года сотрудники комитета по природопользованию, а также Росприроднадзора обследовали реку. Они пришли к выводу, что в воде присутствует этиленгликоль, который входит и в состав противообледенительных жидкостей, ими зимой обрабатывают самолеты перед вылетом: таковы требования безопасности. Возникло предположение, что реку губит аэропорт «Пулково». Хотя Юрий Шевчук не уверен, что именно аэропорт виновен в этом безобразии.

- Юрий Сергеевич, а как происходит загрязнение? Почему вода в реке имеет сине-зеленый цвет?

- В жидкости, которая попадает в реку Новая, содержатся азотистые и фосфорные соединения. Это питательная среда для живущих в реке сине-зеленых водорослей или цианобактерий. Они начинают интенсивно размножаться и травить воду. Травить двумя путями: во-первых, цианобактерии поглощают кислород, во-вторых, выделяют ядовитые продукты своей жизнедеятельности. Ситуация усугубляется жаркой погодой. В результате вода в реке становится опасной для всех живых существ.

По словам Юрия Шевчука, утка может поймать рыбу, съесть брошенный кем-то в реку и быстро размякший кусочек хлеба. И это приводит ее к гибели.

В Департаменте по Северо-Западному федеральному округу Росприроднадзора «Комсомолке» сказали, что река Новая уже не обладает ресурсом для самовосстановления. Необходимо провести восстановительные работы.

- Сейчас сложившуюся на реке ситуацию изучают ученые Института озероведения, - говорит пресс-секретарь комитета по природопользованию Линара Минабутдинова . - Они должны окончательно установить причину или причины загрязнения и предложить меры по спасению реки. Работы продлятся до середины августа.