2018-07-29T10:36:44+03:00
Общество

Генеральная репетиция Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге 26 июля: Онлайн-трансляция

В четверг, 26 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте в 11.00 пройдет генеральная репетиция Дня ВМФ 2018. "Комсомолка" ведет прямую трансляцию с парада [видео]
Ирина БЫСТРОВАЕлена БЕЗГОДОВА
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Онлайн-трансляция с репетиции Дня ВМФ 26 июля 2018 в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Онлайн-трансляция с репетиции Дня ВМФ 26 июля 2018 в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля пройдет Главный военно-морской парад. Завершающая репетиция празднования Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге состоится 26 июля. По опыту прошлого года можно сказать, что генеральная репетиция собирет не намного меньше зрителей, чем в сам праздник.

Так что же мы увидим на репетиции, а потом и на параде в честь Дня ВМФ 2018. Участниками военно-морского парада станут катера ВМФ России различных классов, 38 воздушных судов морской авиации, 41 корабль всех четырех флотов.

Флагманом парада в Санкт-Петербурге станет ракетный крейсер "Маршал Устинов" с 16 крылатыми ракетами "Базальт". Также по Неве пройдут: десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Ураган" и многие другие.

Генеральная тренировка морской, воздушной и наземной частей Главного военно-морского парада 2018 пройдет в Петербурге и Кронштадте под руководством главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева.

Видео с репетиции Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля 2018 года.Олег ЗОЛОТО

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