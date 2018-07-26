Генеральная репетиция Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге 26 июля: Онлайн-трансляция

26 Июль 09:30 2018-07-29T10:36:44+03:00

Онлайн-трансляция с репетиции Дня ВМФ 26 июля 2018 в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 26 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте в 11.00 пройдет генеральная репетиция Дня ВМФ 2018. "Комсомолка" ведет прямую трансляцию с парада [видео]

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля пройдет Главный военно-морской парад. Завершающая репетиция празднования Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге состоится 26 июля. По опыту прошлого года можно сказать, что генеральная репетиция собирет не намного меньше зрителей, чем в сам праздник.

Так что же мы увидим на репетиции, а потом и на параде в честь Дня ВМФ 2018. Участниками военно-морского парада станут катера ВМФ России различных классов, 38 воздушных судов морской авиации, 41 корабль всех четырех флотов.

Флагманом парада в Санкт-Петербурге станет ракетный крейсер "Маршал Устинов" с 16 крылатыми ракетами "Базальт". Также по Неве пройдут: десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Ураган" и многие другие.

Генеральная тренировка морской, воздушной и наземной частей Главного военно-морского парада 2018 пройдет в Петербурге и Кронштадте под руководством главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/661931" frameborder="0"></iframe> Видео с репетиции Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля 2018 года.Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генеральная репетиция Дня ВМФ 26 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Транспортные изменения в городе

В четверг, 26 июля, в Санкт-Петербурге пройдет генеральная репетиция Дня ВМФ 2018. Какие улицы будут перекрыты (подробности)

В Петербурге прошла сводная репетиция Дня ВМФ 2018: Фоторепортаж

День ВМФ 2018 состоится в Петербурге и Кронштадте 29 июля (подробности)

Генеральная репетиция Дня ВМФ 26 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Транспортные изменения в городе.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Генеральная репетиция Дня ВМФ 26 июля 2018 года в Санкт-Петербурге.