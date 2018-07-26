Генеральная репетиция Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге 26 июля: Онлайн-трансляция
В Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля пройдет Главный военно-морской парад. Завершающая репетиция празднования Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге состоится 26 июля. По опыту прошлого года можно сказать, что генеральная репетиция собирет не намного меньше зрителей, чем в сам праздник.
Так что же мы увидим на репетиции, а потом и на параде в честь Дня ВМФ 2018. Участниками военно-морского парада станут катера ВМФ России различных классов, 38 воздушных судов морской авиации, 41 корабль всех четырех флотов.
Флагманом парада в Санкт-Петербурге станет ракетный крейсер "Маршал Устинов" с 16 крылатыми ракетами "Базальт". Также по Неве пройдут: десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Ураган" и многие другие.
Генеральная тренировка морской, воздушной и наземной частей Главного военно-морского парада 2018 пройдет в Петербурге и Кронштадте под руководством главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева.
Видео с репетиции Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля 2018 года.Олег ЗОЛОТО
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