Российскую семью могут депортировать из Финляндии из-за крымских паспортов

26 Июль 14:49 2018-07-27T14:52:54+03:00

Соне двенадцать, и ей скоро в школу. А двухлетний Алеша не переносит дорогу Фото: Из личного архива героя публикации

К этому моменту чета обзавелась в Суоми собственным домом, открыла бизнес, устроила детей в школу и даже завела собаку

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Русскую семью выгоняют из Финляндии из-за того, что их паспорта выданы в Крыму 00:00 00:00

– У каждого свои мечты. Я вот всегда любила природу Скандинавии и хотела здесь жить, – рассказывает 37-летняя уроженка Севастополя Мария Костенко (личные данные героев изменены в их интересах. – Прим. ред.). – В прошлом августе мы с мужем и детьми приехали в Финляндию как туристы, посмотреть недвижимость. И неожиданно все сложилось: нашли прекрасный дом и решили остаться. Ведь к тому не было никаких препятствий.

По крайней мере, так супруги думали. Теперь семью Марии признали вне закона, в ближайшей перспективе маячит депортация. Виной тому – крымские паспорта.

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

Мария – коренная крымчанка: родилась и выучилась в Севастополе. Там же встретила своего будущего супруга, Максима Брызгало. Когда Крым стал российским, у Марии и Максима уже была семилетняя дочка София. Два года назад на свет появился Алеша.

Чета давно поменяла все документы на российские. В прошлом году супруги с полным пакетом бумаг обратились в Генконсульство Финляндии в Петербурге за туристическими визами.

– Никаких проблем с визами не возникло, – вспоминает Мария. – В страну въехали тоже свободно. Если бы еще в Петербурге отказали, мы бы думали, как поступать дальше. Но все наши документы приняли.

Мария надеется на помощь российских властейФото: Из личного архива героя публикации

В начале осени семья купила дом в Каарине и подала на вид на жительство.

– Муж открыл небольшой бизнес по производству детской мебели, – объясняет Костенко. – Пока в фирме работает всего несколько человек. Развивать полноценно он ее не может, потому что нет вида на жительство. Мы рассчитывали, что к этому времени сможем нормально работать, ведь финансы заканчиваются. Но без бумажки наши возможности ограничены.

С момента переезда в Суоми семья успела наладить полноценную жизнь. Соню (ей уже двенадцать) еще в прошлом году устроили в школу. Супруги завели домашних животных: кошку и собаку.

ГЛУПЫЙ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

На днях над финскими крымчанами сгустились тучи: миграционная служба признала паспорта Марии и Максима недействительными. Свидетельство о рождении дочери – копию украинского на российском бланке – признали украинским. А Леша, рожденный уже в российском Крыму, оказался вообще вне закона.

– Нам сказали, что мы не являемся гражданами России, что для финских властей мы граждане Украины, – недоумевает женщина. – При этом в страну мы якобы попали нелегально, потому что въехали как россияне и не пересекли украинскую границу! Такой вот глупый замкнутый круг. Находимся в подвешенном состоянии. И непонятно, что делать. А если бездействовать, нас просто депортируют в Украину.

Максим открыл бизнес, но работать полноценно пока не начал, поэтому много времени проводит с детьмиФото: Из личного архива героя публикации

Власти Суоми отправляют Марию в украинское консульство. Там супругам помочь не могут якобы из-за отсутствия юрисдикции – и отправляют разбираться с паспортами аж в Харьков.

– Получить украинские паспорта в Харькове было бы возможно, – рассуждает Костенко. – Но не факт, что их нам выдадут: отношение к крымчанам мы прочувствовали сполна и здесь. Кроме того, у нас уже истекли визы. Дочке в школу уже 9 августа (учебный год здесь начинается рано). Из-за отсутствия полноценной работы мы просто не можем позволить себе такие расходы на поездку. Да и Алеша не переносит дорогу: кое-как добирались сюда, пока еще кормила его грудью.

ОФИЦИАЛЬНО:

Посольство России в Хельсинки:

– Семья находится сейчас в довольно щекотливой ситуации, поскольку есть решение Евросоюза не признавать российские крымские паспорта. В этой связи им оформляют новые российские паспорта, ожидаем их со дня на день: сейчас они печатаются. Находимся в контакте.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Правозащитник Йохан Бекман:

– Семья имеет российские паспорта, они переехали в Финляндию законно, живут стабильной жизнью, работают. Видимо, именно такая семья является привлекательной мишенью для властей. Финские власти оформляли визы на основании крымских документов, но когда семья попала в Финляндию, решили не признавать их гражданами России вообще. Это полномасштабное политическое издевательство.