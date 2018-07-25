2018-07-29T10:27:41+03:00
Общество

В Петербурге учителя оштрафовали за драку учеников

Дежурный педагог ушел с своего поста и недосмотрел за подростками
Леонид РОМАНОВ
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Детей госпитализировали после дракиДетей госпитализировали после дракиФото: EAST NEWS
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В Петербурге прокуратура вплотную взялась за учителей, которые оставляют учащихся без присмотра. Ревизорам на педагогов пожаловались родители сразу же двух школ, где ученики устроили драки на переменах. В обоих случаях потасовки закончились госпитализацией подростков.

- В школе № 579 во время перемены двое одноклассников поссорились, - поясняют в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Один ученик толкнул другого. В итоге мальчик ударился головой о стену, получив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Вторая драка произошла в школе № 580. Там во время ссоры ребенку сломали нос.

Директора обеих школ, к слову, специально для таких случаев сделали график дежурных учителей, которые должны следить за детьми на перемене. Тем не менее, педагогов на своем посту не было. Из-за этого ревизоры решили оштрафовать преподавателей.

- Директора школ привлекли учителей к дисциплинарной ответственности, сделав им замечания, - поясняют ревизоры. - Прокуратура в свою очередь возбудили административные дела по статьям «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Одного педагога, недосмотревшего за учениками, суд уже оштрафовал. Дело второго сейчас находится на рассмотрении.

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