В Петербурге учителя оштрафовали за драку учеников

25 Июль 18:00 2018-07-29T10:27:41+03:00

Дежурный педагог ушел с своего поста и недосмотрел за подростками

Изменить размер текста: A A

В Петербурге прокуратура вплотную взялась за учителей, которые оставляют учащихся без присмотра. Ревизорам на педагогов пожаловались родители сразу же двух школ, где ученики устроили драки на переменах. В обоих случаях потасовки закончились госпитализацией подростков.

- В школе № 579 во время перемены двое одноклассников поссорились, - поясняют в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Один ученик толкнул другого. В итоге мальчик ударился головой о стену, получив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Вторая драка произошла в школе № 580. Там во время ссоры ребенку сломали нос.

Директора обеих школ, к слову, специально для таких случаев сделали график дежурных учителей, которые должны следить за детьми на перемене. Тем не менее, педагогов на своем посту не было. Из-за этого ревизоры решили оштрафовать преподавателей.

- Директора школ привлекли учителей к дисциплинарной ответственности, сделав им замечания, - поясняют ревизоры. - Прокуратура в свою очередь возбудили административные дела по статьям «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Одного педагога, недосмотревшего за учениками, суд уже оштрафовал. Дело второго сейчас находится на рассмотрении.