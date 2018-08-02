В Петербурге стриптизер покончил с собой из-за одиночества

2 Авг. 20:04 2018-08-03T11:53:37+03:00

Сексуальный красавец мечтал о семье, но так и не смог найти достойную девушку

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Толпы поклонниц, красивое тело, работа, которая приносит не только деньги, но и удовольствие – такой была жизнь 33-летнего Дениса А. (имя изменено, - прим.Ред.) По крайней мере так казалось его окружению. Сказка кончилась в один миг 31 июля.

Бодибилдер-драгдилер

Денис родился и вырос в Псковской области. Был простым парнем – не красавцем, но местным девчонкам нравился. Вернувшись из армии, юноша решил заняться собой. Начал качаться и буквально за несколько лет приобрел фигуру, которой позавидует любой мужчина. В 2010 приехал покорять Петербург и завертелось: Денис стал принимать участие в чемпионатах по бодибилдингу и, впрочем, вполне успешно для новичка – в его активе четвертое место на Кубке Ленобласти. Карьеру спортсмена совмещал со стриптизом. А что, фигура позволяет: молодой и сексуальный красавец пользовался успехом у женщин, которые щедро платили за танцы. Один откровенный танец артиста стоил минимум 4500 рублей. Свою веселую жизнь Денис регулярно транслировал в соцсетях, а себя сравнивал с молодым Ван Дамом.

- В Питере он стал таким, каким его знают, - вспоминает подруга погибшего. – Он много занимался в спортзале, работал над своим телом. И всегда был очень жизнерадостным. Человек-праздник!

Но первая часть «праздника» закончилась в декабре 2013, когда в квартиру парня приехали сотрудники ФСКН. У спортсмена изъяли 40 ампул нандролона. Препарат запрещен в России и подпадает под категорию сильно действующих или наркотических средств. Бодибилдер уверял: запрещенный допинг заказал из Азии для себя. Но на парня все равно завели уголовное дело. Денис отделался условкой и ударился в другую часть своей жизни – стриптиз…

Одинокая звезда сцены

Покорить питерские стриптиз-клубы ему удалось достаточно быстро. Парня приглашали на самые горячие вечеринки, а девушки готовы были на что угодно, лишь бы постоять рядом с красавцем. И все бы хорошо, но в личной жизни Денису не везло.

Казалось, что жизни парня можно только позавидовать! На деле все было иначе...Фото: СОЦСЕТИ

- Он хотел постоянную девушку. Но все, кто ему попадался, были требовательные, еще какие-то.… В общем, не складывалось у него. Но он мне всегда говорил, что найдет ту единственную, с которой свяжет свою жизнь, - рассказывает подруга парня.

Но на работе и с близкими Денис был душой компании. Проблемами не делился даже с близкими людьми. Но судя по странице парня в соцсетях, он находился в глубочайшей депрессии. Красивые фотографии «ню» с коллегами по работе у него чередуются со странными постами:

«Как жизнь? Жизнь просто класс, кошка, верёвка, мыло и на Парнасе лежит матрас!»

«Я сузил круг общения до минимума и знаете, мне отлично»

А еще на странице звезды ночных клубов для взрослых картинки про одиночество, тоску, депрессивные песни с текстом "разбежавшись прыгнуть со скалы"... Что творилась на душе у Дениса не знал никто. Или не замечал?

- Это все шутки, юмор, - уверен лучший друг Дениса. – Ему мы часто присылали всякие мемы … Я видел на его странице различные записи и про нехватку денег, где он просил 1500 рублей.… Это все прикол.

«Звал друга и кричал на балконе»

В тот роковой день 31 июля Денис вернулся домой после ночной смены. Созвонился с приятелем… Что случилось потом – предстоит выяснить следователям.

Денис был душой компании и любимцем женщин.Фото: Соцсети

- Мужчина угрожал спасателям оружием, требовал, чтобы к нему привезли какого-то его друга, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Анна Изам.

Приятели стриптизера заверили «КП»: Денис мечтал о семье, занимался спортом и никакие запрещенные препараты не принимал. Соседи парня тоже говорят о танцоре только хорошее - шумных тусовок не устраивал, не пьянствовал.

Официальных комментариев от полиции в связи с трагедией на улице Валерия Гаврилина в Петербурге на момент выхода материла не было.