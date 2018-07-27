2018-07-27T22:35:19+03:00
Общество

Салют в честь Дня ВМФ 29 июля 2018 в Санкт-Петербурге начнется в 22.00

В это же время тридцать залпов в честь Дня ВМФ 2018 дадут в Кронштадте
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Салют в честь Дня ВМФ 29 июля 2018: Где и во сколько начнется.Салют в честь Дня ВМФ 29 июля 2018: Где и во сколько начнется.Фото: Олег ЗОЛОТО
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Корабли в Неве, самолеты в небе и пробки на суше. Как Петербург отметит день ВМФ

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Два парада, два салюта и «Народное караоке»: Как отметят День ВМФ в Петербурге.

Тельняшкам и бескозыркам - дорогу. В воскресенье, 29 июля, морская столица России отмечает свой практически профессиональный праздник - День ВМФ 2018. Главный военно-морской парад, Олег Газманов, «Хор Турецкого» на Дворцовой площади и «Морские дьяволы» в Кронштадте. «Комсомолка» подсказывает, как не пропустить самое важное и интересное.

Парад в честь Дня ВМФ 2018

11.00 - акватория Невы, Кронштадтский рейд

Самое важное, самое главное - военно-морской парад. В акватории Невы и на Кронштадтском рейде уже выстроились 40 боевых кораблей и подводных лодок, в небо готовы взмыть 40 боевых машин авиации всех флотов - Балтийского, Северного, Черноморского, а также Каспийской флотилии.

Среди тех, кто торжественным строем пойдет по Неве от Благовещенского до Троицкого моста, - малый ракетный катер «Ураган», корабль противоминной обороны «Александр Обухов» с безэкипажным катером, а также ракетные, противодиверсионные, десантные, патрульные и артиллерийские катера. Статистический элемент парада - боевые корабли, установленные на рейде. Это новейший фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск» и малый противолодочный корабль «Казанец».

- По сценарию корабли и катера проплывут параллельно тем, что будут пришвартованы на рейде Невы, - рассказали в пресс-службе Минобороны.

По такому же принципу пройдет и парад в Кронштадте. Там пришвартовались корабли, которым тесно в акватории Невы. Среди них ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный подводный крейсер «Орел». Кстати, здесь же в параде примет участие воссозданный 54-пушечный корабль «Полтава» - это первый линейный корабль Балтийского флота.

Что касается авиации, то ее будет видно зрителям и в Петербурге, и в Кронштадте. В самом городе на Неве парад лучше всего смотреть с Дворцовой, Университетской и набережной Лейтенанта Шмидта. А в Кронштадте идеальная точка обзора - форт Константин.

Концерт в День ВМФ 2018 в Петербурге 29 июля: Программа

14.00 - Дворцовая площадь

Вообще сюда можно будет приходить уже к 11.00, если хочется посмотреть парад не по телевизору и толпиться на набережных нет желания. На площади поставят большие экраны и выведут на них прямую трансляцию этого захватывающего действия.

Настоящий праздничный марафон здесь начнется в 14.00 и продлится весь день. Сначала петербуржцы отправятся на видеоэкскурсию.

- Благодаря голосам актрисы театра и кино Анны Геллер и народного артиста России Николая Бурова на экранах оживет захватывающая история, посвященная прошлому и настоящему Военно-морского флота России, - рассказывают представители оператора мероприятия - творческого бренда Dance Open.

А дальше музыка. Всем причастным к былой и нынешней славе военно-морского флота посвятят свое выступление солисты Мариинского театра. После них на Дворцовую площадь выйдет наш земляк, народный артист России Александр Розенбаум. Особым подарком для гостей марафона станет выступление актера, певца и музыканта Евгения Дятлова.

Вообще же в празднике на Дворцовой каждый найдет что-то по душе. Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России под управлением Алексея Карабанова исполнит любимые русские и советские песни о море. Фронтовые песни и мелодии из любимых фильмов прозвучат в исполнении Александра Ф. Скляра и группы «ВА-БАНКЪ».

В 18.00 на сцене появится Олег Газманов и группа «Эскадрон». Звучать, конечно же, будет «Морячка», «Балтийский берег» и другие любимые всеми песни. А в 20.00 - кульминация вечера: «Хор Турецкого» и SOPRANO.

- На Дворцовой площади вокалисты вместе с петербуржцами и гостями города споют популярные шлягеры нескольких поколений, - рассказали представители Dance Open.

Кстати, в прошлом году в таком «Празднике песни» приняло участие около 60 тысяч человек.

Реконструкция в Кронштадте

11.00 - Кронштадт, Якорная площадь, 1

Главной изюминкой фестиваля «Морские дьяволы» в этом году станет реконструкция взятия Кенигсберга. Кронштадт и его сохранившиеся старинные здания - идеальная декорация для воссоздания немецкого гарнизона, лагеря Красной армии и самого сражения.

- Впервые в штурме города-крепости покажем новые танки, - пообещали организаторы фестиваля.

Кроме непосредственно реконструкции, гостей фестиваля ждет выступление фронтовых бригад, интерактивная выставка, где можно будет посетить воссозданные военно-исторические лагеря, полевая кухня и показательные выступления.

Концерт в Кронштадте 29 июля

13.30 - Петровский парк

14.00, 20.00 - Якорная площадь

Чтобы успеть все, жителям и гостям Кронштадта придется перемещаться между Петровским парком и Якорной площадью перед Никольским Морским собором. В 13.30 в парке начнется концерт «За тех, кто в море». А на Якорной площади в 14.00 выступит «Хор Турецкого» с проектом «Споем вместе». Здесь же вечером пройдет большой праздничный концерт с участием хора русской армии, Алисы Вокс и Татьяны Булановой. Специальный гость - Сергей Трофимов.

Салют в честь Дня ВМФ 29 июля 2018: Где и во сколько начнется

22.00 - пляж Петропавловской крепости в Петербурге

22.00 - в Кронштадте

И не один салют, а сразу два. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, артиллерийские салюты состоятся и в Петербурге, и в Кронштадте. Дадут тридцать залпов.

КСТАТИ

В воскресенье днем, пока «Хор Турецкого» будет выступать в Кронштадте, «SOPRANO Турецкого» совместно с воспитанниками Нахимовского училища даст 40-минутный концерт на Петроградской набережной у легендарного крейсера «Аврора».

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