В Петербурге начали закрываться торговые центры после проверок МЧС

3 Авг. 18:58 2018-08-03T18:59:18+03:00

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Популярнейший в Северной столице ТРЦ «Питерлэнд» закрыли на 90 дней. 2 августа люди с автоматами попросили посетителей покинуть здание и опечатали четырехэтажный комплекс. Помимо «Питерлэнда», в городе по неофициальным данным закрылось еще 4 центра и больше десятка ТРК также готовят к подобной судьбе.

Массовые проверки торговых комплексов в Санкт-Петербурге начались после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Как оказалось, питерские центры также опасны для посетителей. Например, популярнейший «Питерлэнд» не отвечает требованиям пожарной безопасности, сообщили в МЧС Петербурга. Владельцам ТРЦ говорили о необходимости исправить нарушения, но этого не произошло.

- В связи с этим решением суда было вынесено постановление о приостановке деятельности объекта. Основание вынесено на основании учета выявленных нарушений в области пожарной безопасности, - сухо пояснили в МЧС. Информацию о закрытии других торговых комплексов в ведомстве не комментируют. Мол, работают исключительно по наводке прокуратуры. В надзорном ведомстве также отказались от комментариев.

Председатель петербургской ассоциации малого бизнеса Алексей Третьяков уверен: не комментируют, потому что владельцам ТРК нужно дать возможность сохранить лицо.

- Подозреваю, что центры строились при полном благоволении властей и строились быстро. Росли как грибы, ребята хотели быстро отбить деньги и нарушений в наших ТРК огромное количество. Понятно, что часть из них устранима. Но если нарушения касаются конструктивных частей здания, то понятно, что это не исправить.

Третьяков поясняет: многие ТРЦ строились не с нуля, под них переоборудовали недостроенные заводы, которые априори не будут отвечать требованиям безопасности, выдвигаемым к развлекательным комплексам.

- Все происходящее напоминает попытку, навести красивый грим на лицо умирающего и потом предъявить это обществу, - резюмирует Третьяков.

Кто еще закрылся

Сейчас не функционируют ТК «Одоевского, 33» на Васильевском острове, ТЦ «Светлановский» на проспекте Энгельса, а также БЦ «Новотроицкий», БЦ «Он». В чем причина закрытия – не разглашается.