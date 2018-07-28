2018-07-28T00:53:12+03:00
Спорт

Как сыграли на чемпионате мира петербургские футболисты

Артем Дзюба стал лидером российской сборной, а Брайан Идову после мундиаля будет защищать цвета чемпиона нашей страны «Локомотива»
Давид ГЕНКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Доставивший нам столько радостных мгновений чемпионат мира

завершен. Тем участникам мундиаля, которые защищают цвета

российских клубов, отдыхать долго не придется. Уже сегодня

стартует чемпионат России. «Зенит» первый матч проведет 29 июля

в гостях против дебютанта премьер-лиги

красноярского «Енисея».

Вместе с известным в прошлом игроком и тренером «Зенита»

Алексеем Стрепетовым «Комсомолка» обсудила игру зенитовцев

на чемпионате мира. А так же, что могут ждать болельщики от

этих футболистов в наступающем сезоне.

Нападающий Артем Дзюба

Артем Дзюба Фото: Илья СМИРНОВ

Артем ДзюбаФото: Илья СМИРНОВ

На чемпионате мира Артем, наряду с Игорем Акинфеевым и

Сергеем Игнашевичем, был одним из лидеров российской сборной.

Своими эмоциями, бьющей через край энергией он заводил

партнеров. Вернемся вновь к четвертьфиналу с хорватами:

страстный монолог Артема перед серией пенальти, его слезы после

завершения матча.

Но по ходу турнира Дзюба не только демонстрировал

эмоциональный настрой, но и мастерство. Главный тренер нашей

сборной Станислав Черчесов использовал такую схему игры, при

которой Артем мог проявить свои лучшие качества. И нападающий

воспользовался предоставленным ему шансом.

Поговаривают, что к Дзюбе сейчас присматриваются селекционеры

некоторых западноевропейских клубов. Если это и так, думается,

ему не следует торопиться с отъездом. Надо еще сезон поиграть за

«Зенит», помочь нашей команде выиграть чемпионат страны,

завоевать путевку в Лигу чемпионов. А уже затем отправляться

покорять Европу.

Вратарь Андрей Лунев

Андрей Лунев Фото: Илья СМИРНОВ

Андрей ЛуневФото: Илья СМИРНОВ

На чемпионате мира Андрей не провел ни одного матча. Это и

неудивительно. Основной голкипер российской сборной - Игорь

Акинфеев, а на турнирах такого уровня тренеры меняют вратарей

лишь в исключительных случаях. Тем не менее Лунев остается

одним из стражей ворот нашей национальной команды.

В «Зените» же Андрею, который на протяжении долгого времени и

не отдыхал, и не играл, придется выдержать серьезную

конкуренцию с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым.

Защитник Игорь Смольников

Игорь Смольников Фото: Илья СМИРНОВ

Игорь СмольниковФото: Илья СМИРНОВ

На мундиале Игорь выступил не совсем удачно. В матче с

командой Уругвая он уже в первом тайме получи две желтые

карточки и был вынужден покинуть поле. Но Смольников остается

игроком национальной сборной.

Вероятно, Игорь продолжит действовать на правом фланге

обороны в основном составе «Зенита». Хотя тренерскому штабу

будет из кого выбирать. Новый наставник Сергей Семак не просто

вернул в главную команду 35-летнего Александра Анюкова, но и

планирует сделать этого защитника капитаном команды.

Полузащитник Юрий Жирков

Юрий Жирков Фото: Илья СМИРНОВ

Юрий ЖирковФото: Илья СМИРНОВ

Юрий заявил, что завершил карьеру в национальной сборной. Но

его вклад в успех нашей команды на домашнем чемпионате мира

трудно переоценить. Сейчас для Юрия важно как можно быстрее

восстановиться после травмы, из-за которой он не смог сыграть в

четвертьфинале против хорватской сборной. Отметим, тренерский

штаб «Зенита» отправил Жиркова домой с последнего сбора, чтобы

он мог отдохнуть и готовиться к чемпионату под присмотром

реабилитологов.

Вероятно, Юрий Жирков останется игроком основного состава

«Зенита».

Полузащитник Александр Ерохин

Александр Ерохин Фото: Илья СМИРНОВ

Александр ЕрохинФото: Илья СМИРНОВ

Ерохину, как и Юрию Жиркову, на заключительном этапе

подготовки к сезону тренеры дали возможность работать дома.

Этот универсальный и работоспособный игрок, на наш взгляд,

хорошо провел мундиаль. А если бы Александр реализовал свой

шанс в матче с хорватами, то, наверное, вошел бы в историю

отечественного футбола. Ерохин еще, наверняка, поможет

«Зениту».

Полузащитник Далер Кузяев

Далер Кузяев Фото: Илья СМИРНОВ

Далер КузяевФото: Илья СМИРНОВ

Четвертьфинальный поединок с хорватами Далер Кузяев провел с

первой до последней секунды. Четко выполнил тренерскую

установку. Действовал, скорее, как разрушитель атак соперника.

Думается, Далер будет прогрессировать и дальше. Ему уже пора

превращаться из, если можно так выразиться, игрока эпизода водного из лидеров команды, который ведет партнеров за собой

Защитник Бранислав Иванович

Бранислав Иванович Фото: Илья СМИРНОВ

Бранислав ИвановичФото: Илья СМИРНОВ

Сборная Сербии неудачно выступила на этом мундиале: команда не

вышла из группы. Но Бранислав Иванович провел турнир

неплохо. На чемпионате этот защитник освободился раньше, чем

его российские партнеры по «Зениту». Значит, у Бранислава было

больше времени для подготовки к новому сезону.

Защитник Брайан Идову

Брайан Идову Фото: Илья СМИРНОВ

Брайан ИдовуФото: Илья СМИРНОВ

Все перечисленные футболисты не являются уроженцами нашего

города. Но таковой все же участвовал в чемпионате. Это - защитник

Брайан Идову, который выступал за сборную Нигерии.

В нигерийскую команду Брайана «призвали» из уже

прекратившего свое существование пермского «Амкара».

Думается, за пределами России мало кто из любителей и знатоков

спорта вообще что-либо слышал об этом клубе.

Брайан начинал заниматься футболом в знаменитой спортшколе

«Смена». Играл в зенитовской «молодежке», но в основной составе

пробиться не сумел. Затем перешел в пермский «Амкар». Вырасти

в игрока далеко не самой слабой в мире сборной Нигерии

уроженцу Петербурга помогли присущие ему упорство и

целеустремленность. Со следующего сезона он будет защищать

цвета чемпиона России столичного «Локомотива».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу