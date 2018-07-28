Как сыграли на чемпионате мира петербургские футболисты

28 Июль 00:24 2018-07-28T00:53:12+03:00

Артем Дзюба стал лидером российской сборной, а Брайан Идову после мундиаля будет защищать цвета чемпиона нашей страны «Локомотива»

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Доставивший нам столько радостных мгновений чемпионат мира

завершен. Тем участникам мундиаля, которые защищают цвета

российских клубов, отдыхать долго не придется. Уже сегодня

стартует чемпионат России. «Зенит» первый матч проведет 29 июля

в гостях против дебютанта премьер-лиги

красноярского «Енисея».

Вместе с известным в прошлом игроком и тренером «Зенита»

Алексеем Стрепетовым «Комсомолка» обсудила игру зенитовцев

на чемпионате мира. А так же, что могут ждать болельщики от

этих футболистов в наступающем сезоне.

Нападающий Артем Дзюба

Артем ДзюбаФото: Илья СМИРНОВ

На чемпионате мира Артем, наряду с Игорем Акинфеевым и

Сергеем Игнашевичем, был одним из лидеров российской сборной.

Своими эмоциями, бьющей через край энергией он заводил

партнеров. Вернемся вновь к четвертьфиналу с хорватами:

страстный монолог Артема перед серией пенальти, его слезы после

завершения матча.

Но по ходу турнира Дзюба не только демонстрировал

эмоциональный настрой, но и мастерство. Главный тренер нашей

сборной Станислав Черчесов использовал такую схему игры, при

которой Артем мог проявить свои лучшие качества. И нападающий

воспользовался предоставленным ему шансом.

Поговаривают, что к Дзюбе сейчас присматриваются селекционеры

некоторых западноевропейских клубов. Если это и так, думается,

ему не следует торопиться с отъездом. Надо еще сезон поиграть за

«Зенит», помочь нашей команде выиграть чемпионат страны,

завоевать путевку в Лигу чемпионов. А уже затем отправляться

покорять Европу.

Вратарь Андрей Лунев

Андрей ЛуневФото: Илья СМИРНОВ

На чемпионате мира Андрей не провел ни одного матча. Это и

неудивительно. Основной голкипер российской сборной - Игорь

Акинфеев, а на турнирах такого уровня тренеры меняют вратарей

лишь в исключительных случаях. Тем не менее Лунев остается

одним из стражей ворот нашей национальной команды.

В «Зените» же Андрею, который на протяжении долгого времени и

не отдыхал, и не играл, придется выдержать серьезную

конкуренцию с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым.

Защитник Игорь Смольников

Игорь СмольниковФото: Илья СМИРНОВ

На мундиале Игорь выступил не совсем удачно. В матче с

командой Уругвая он уже в первом тайме получи две желтые

карточки и был вынужден покинуть поле. Но Смольников остается

игроком национальной сборной.

Вероятно, Игорь продолжит действовать на правом фланге

обороны в основном составе «Зенита». Хотя тренерскому штабу

будет из кого выбирать. Новый наставник Сергей Семак не просто

вернул в главную команду 35-летнего Александра Анюкова, но и

планирует сделать этого защитника капитаном команды.

Полузащитник Юрий Жирков

Юрий ЖирковФото: Илья СМИРНОВ

Юрий заявил, что завершил карьеру в национальной сборной. Но

его вклад в успех нашей команды на домашнем чемпионате мира

трудно переоценить. Сейчас для Юрия важно как можно быстрее

восстановиться после травмы, из-за которой он не смог сыграть в

четвертьфинале против хорватской сборной. Отметим, тренерский

штаб «Зенита» отправил Жиркова домой с последнего сбора, чтобы

он мог отдохнуть и готовиться к чемпионату под присмотром

реабилитологов.

Вероятно, Юрий Жирков останется игроком основного состава

«Зенита».

Полузащитник Александр Ерохин

Александр ЕрохинФото: Илья СМИРНОВ

Ерохину, как и Юрию Жиркову, на заключительном этапе

подготовки к сезону тренеры дали возможность работать дома.

Этот универсальный и работоспособный игрок, на наш взгляд,

хорошо провел мундиаль. А если бы Александр реализовал свой

шанс в матче с хорватами, то, наверное, вошел бы в историю

отечественного футбола. Ерохин еще, наверняка, поможет

«Зениту».

Полузащитник Далер Кузяев

Далер КузяевФото: Илья СМИРНОВ

Четвертьфинальный поединок с хорватами Далер Кузяев провел с

первой до последней секунды. Четко выполнил тренерскую

установку. Действовал, скорее, как разрушитель атак соперника.

Думается, Далер будет прогрессировать и дальше. Ему уже пора

превращаться из, если можно так выразиться, игрока эпизода водного из лидеров команды, который ведет партнеров за собой

Защитник Бранислав Иванович

Бранислав ИвановичФото: Илья СМИРНОВ

Сборная Сербии неудачно выступила на этом мундиале: команда не

вышла из группы. Но Бранислав Иванович провел турнир

неплохо. На чемпионате этот защитник освободился раньше, чем

его российские партнеры по «Зениту». Значит, у Бранислава было

больше времени для подготовки к новому сезону.

Защитник Брайан Идову

Брайан ИдовуФото: Илья СМИРНОВ

Все перечисленные футболисты не являются уроженцами нашего

города. Но таковой все же участвовал в чемпионате. Это - защитник

Брайан Идову, который выступал за сборную Нигерии.

В нигерийскую команду Брайана «призвали» из уже

прекратившего свое существование пермского «Амкара».

Думается, за пределами России мало кто из любителей и знатоков

спорта вообще что-либо слышал об этом клубе.

Брайан начинал заниматься футболом в знаменитой спортшколе

«Смена». Играл в зенитовской «молодежке», но в основной составе

пробиться не сумел. Затем перешел в пермский «Амкар». Вырасти

в игрока далеко не самой слабой в мире сборной Нигерии

уроженцу Петербурга помогли присущие ему упорство и

целеустремленность. Со следующего сезона он будет защищать

цвета чемпиона России столичного «Локомотива».