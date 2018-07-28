2018-07-30T13:18:03+03:00
Общество

На митинг против пенсионной реформы в Петербурге пришло полторы тысячи человек

Пока без эксцессов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Фото: Сообщество «Великая Советская Эпоха» в «ВКонтакте»Фото: Сообщество «Великая Советская Эпоха» в «ВКонтакте»
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Площадь Ленина заполнили флаги, плакаты и транспаранты: напротив Финляндского вокзала проходит митинг против пенсионной реформы. Организованный партией КПРФ, он является частью акции «Нет пенсионной реформе», которая сегодня проходит по всей стране.

Участники стали собираться на площади к часу дня. Плакатные лозунги в их руках называют пенсионную реформу принуждением к нищете и ограблением населения: «Сократив одного чиновника, можно выплатить девять пенсий», «Пенсии для живых, а не для мертвых», «Не хочу умереть на работе».

Большинство составили представители КПРФ, ЛДПР, «Яблока», Российского социалистического движения, «РотФронта», «Левого фронта». Заметили среди протестующих сторонников Навального и феминисток.

Начал митинг член ЦК КПРФ, депутат петербургского ЗакСа Владимир Бортко. Он сказал, что реформа направлена против старшего поколения и молодежи, что она спровоцирует безработицу и что «этот закон классовый».

Следующие ораторы выступали не только против реформы, но и за уменьшение продолжительности рабочего дня, «возвращение народу» природных богатств – нефти и газа – и отставку правительства.

Митинг согласован Смольным. Площадь окружили полицейские, но вмешиваться им пока не пришлось.

– На мероприятии присутствуют около полутора тысяч участников, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Нарушений не зафиксировано.

По прикидкам самих участников, у Финляндского собралось до пяти тысяч человек.

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