В самолет, летевший из Кишинева в Петербург, ударила молния

28 Июль 19:11 2018-07-30T15:15:04+03:00

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Экстренную посадку совершил сегодня днем самолет рейса 9U 183 «Кишинев – Санкт-Петербург». Через десять минут после взлета воздушное судно поразила молния. На борту находилось 113 пассажиров.

– Несмотря на отсутствие каких-либо нарушений, после этого инцидента командир решил вернуть самолет обратно в Кишинев, сообразно правилам безопасности, – сообщают в авиакомпании AirMoldova. – Ни один пассажир или член экипажа не пострадал.

Посадка была мягкой: приземление провели «в условиях полной безопасности». А воздушное судно отправили на подробное техническое обследование.

Как сообщают в Пулково, рейс, который ожидали еще в 15:50, отменили. В Кишиневе пассажирам оказывают всю необходимую помощь. Как организуют доставку несостоявшихся путешественников в город на Неве – предоставят отдельное судно либо будут заполнять попутные рейсы, – пока не сообщают.

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