2018-07-30T14:33:23+03:00
Общество

До Пулково с ветерком: Смольный ищет концессионера для аэроэкспресса

Конкурс на право заключения соглашения объявил комитет по инвестициям
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Аэроэкспресс в Пулково поедет через четыре годаАэроэкспресс в Пулково поедет через четыре годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый шаг к реализации проекта, о котором так долго говорили, городские власти сделали в мае. На экономическом форуме губернатор Георгий Полтавченко и столичная компания «Аэроэкспресс» заключили соглашение о намерениях. Речь шла о проекте создания и эксплуатации железнодорожной линии по маршруту «Аэропорт «Пулково» – Витебский вокзал».

- Его предполагается реализовать в формате государственно-частного партнерства, -рассказывали тогда в Смольном. - Ориентировочная стоимость создания проекта – 18,8 миллиарда рублей, из которых не менее 8,8 миллиарда – частные инвестиции. Проект планируется завершить в 2022 году.

А вот и второй шаг. В конце недели Смольный объявил конкурс… нет, пока еще не на строительство, а на право заключения концессионного соглашения. Другими словами, власти официально ищут инвестора, готового вложиться в амбициозный проект. Заявки будут принимать до 10 октября 2018 года, а победителя объявят лишь в марте следующего года.

Что же должен будет построить концессионер. Во-первых, непосредственно железнодорожные пути, по которым помчится аэроэкспресс. От аэропорта через Пулковское шоссе, Новгородский проспект, Витебский проспект… в районе станции «Шушары» ветка примкнет к уже имеющимся рельсам. Правда, чтобы их использовать, нужно заключить соглашение с РЖД. Это тоже – задача концессионера.

«Общая протяженность строящейся трассы не менее 8,4 километра», - сказано в документации.

Кроме того, надо возвести и новую железнодорожную станцию «Пулково». При этом она должна располагаться как можно ближе к аэропорту. В описании проекта на сайте комитета по инвестициям оговорено, что вокзальный комплекс должен непосредственно примыкать к действующему терминалу.

«Предусматривается возможность организации пересадки с железнодорожного транспорта на воздушный», - цитата из конкурсной документации.

Использовать инфраструктуру концессионер будет минимум 30 лет. На столько рассчитано соглашение с возможностью его продления. Добавим, власти рассчитывают, что аэроэкспресс окупится за девять лет.

ДОСЛОВНО

Витебский вокзал выбран конечной точкой линии, поскольку является крупным узлом общественного транспорта всех направлений и находится на пересечении двух линий метрополитена. В пешеходной доступности от Витебского вокзала находятся гостиницы, а также организованное парковочное пространство.

Время поездки от аэропорта до центра города сократится до 26-30 минут (сейчас – не меньше часа). Снизится нагрузка на улично-дорожную сеть, так как реже будет использоваться личный транспорт, такси и автобусы. Повысится комфорт и предсказуемость продолжительности поездки в аэропорт.

Из описания проекта на сайте Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга

КСТАТИ

В конкурсной документации также прописана базовая стоимость проезда – 200 рублей в ценах 2018 года. Концессионера обязывают согласовывать с городским правительством плату, если она превышает базовый тариф.

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