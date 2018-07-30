Номер в отеле, из которого выкрали миллиардера Яковлева, был весь в крови

30 Июль 15:36 2018-07-30T19:16:37+03:00

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В деле похищения петербуржского миллиардера Максима Яковлева все еще остается множество загадок. 20 июня 52-летнего главу «Полиграфоформление» похитили из его отеля «Afon Resort» в Абхазии. Как рассказывают очевидцы, все произошло в считанные секунды. Трое в масках ворвались в стандартный номер, который Яковлев снимал с апреля, и силой выволокли его из гостиницы. Посадили в машину и увезли. С тех пор от Максима Яковлева нет никаких вестей, однако сами похитители на связь выходили дважды.

Первый раз они подкинули записку в отель, откуда был похищен Яковлев, и потребовали за него выкуп 200 миллионов рублей. Денег, естественно, им никто не дал. Тогда они решили еще раз попытать счастье и написали письмо на почту Кировского завода, где Яковлев числится одним из акционеров. В этот раз они просили каких-то 10 миллионов, но снова остались ни с чем.

Подвижек в расследовании исчезновения Яковлева до сих пор нет. Как рассказал «Комсомольской правде» брат похищенного Константин, семья олигарха наняла собственных детективов, чтобы найти родственника.

Окровавленный номер 204.

- Есть ли у нашей семьи подозреваемые? Конечно! Но имен мы называть не будем сейчас, - признается брат Яковлева.

«Мама при смерти и поэтому Максим не будет скрываться»

Но что, если Яковлев сам обставил свое похищение? Прокуратура Абхазии, которая также ведет расследование громкого дела, отмечает: эта версия также отрабатывается. Но родные Яковлева называют подобное заявление полным бредом.

- Зачем ему это?! – разводит руками Константин и, тяжело вздыхая, добавляет. - У нас мама при смерти, а брат ее очень любит. Он снял ей отдельную квартиру в Петербурге, нанял сиделку. Созванивался с ней каждый день, спрашивал про здоровье. Не может быть, чтобы Максим Николаевич так поступил, пошутил с похищением. Это бред, басни!

Яковлев оказался в Абхазии по приглашению партнера.

Интересно, что мобильный телефон Яковлева все еще в сети. Это мы лично смогли проверить в редакции «КП в Санкт-Петербурге», куда пришел Константин. Он при нас набрал номер брата-миллиардера. Сначала шли гудки, а затем нас переадресовали на его помощницу Светлану. Девушка на том конце провода вежливо отвечает на вопросы родных.

- Это переадресация до сих пор работает. Максим ее поставил, когда не мог отвечать на звонки напрямую. Телефон брата до сих пор заряжают. Но кто? – задается вопросами родственник Яковлева.

Яковлева похитили из этого номера в отеле в Абхазии.

Окровавленный номер 204

Брат похищенного миллиардера наконец решился показать фотографии с места похищения. Три снимка, на которых виден и номер 204, в котором Яковлев жил последние три месяца, и следы борьбы. В комнате страшный бардак, на кровати на белоснежных простынях следы крови.

- В Абхазии брат оказался по приглашению партнера, который, кстати, и посоветовал ему остановиться в этом отеле, - отмечает Константин. - Точнее даже не он, а его начальник службы безопасности.

Но обстановка номера уж слишком простая. Не под стать человеку, который владеет миллиардным состоянием. Родные олигарха объясняют: Максим старался жить просто. Даже одежду занашивал до дыр. Поэтому выбор такой небольшой комнаты – вполне в духе петербургского олигарха.

- Мы сейчас бросили все силы на розыск, обратились даже к Рамзану Кадырову за помощью. Все же надеемся, что брат жив и все будет хорошо, - отмечает Константин.

Вот так выглядел номер, где остановился Яковлев, после похищения.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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