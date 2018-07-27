Предприниматели Петербурга – о чемпионате: «Как второй Новый год!»

27 Июль 12:14 2018-07-29T10:27:41+03:00

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Футбол уехал, а эффект остался. Предприниматели Петербурга подводят итоги прошедшего мундиаля. Кто-то радуется прибыли, кто-то подсчитывает убытки. Но все сходятся в одном: такой рекламы Петербург еще не видел.

ЭФФЕКТ САРАФАННОГО РАДИО

– Наш город и так пользовался популярностью у туристов, – рассуждает директор Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ имени Плеханова Илья Солнцев. – Денег на подготовку можно было бы потратить меньше, но это другая сторона вопроса. Если же говорить об эффекте чемпионата для Петербурга, то он только положительный.

Специалисты рассчитывают, что знакомство с нашей страной даст эффект сарафанного радиоФото: Олег ЗОЛОТО

Первыми, кто вкусил благотворное влияние мундиаля, стали рестораторы: все ресторанные улицы – Рубинштейна, Белинского – до отказа заполнили желающие поживиться.

– Болельщики налегали на пиво, это понятно. Но параллельно и знакомились с нашей кухней, – отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. – Большинство из них приехало в Россию впервые, а потому им было интересно расширить свой гастрономический кругозор.

Болельщики налегали на «простое, пивное»Фото: Олег ЗОЛОТО

Ресторанная индустрия в столице корюшки в последние годы развивается активно. Но едоки-болельщики – это иная аудитория.

– Знакомство фанатов с нашей едой даст эффект сарафанного радио, а кто-то из них захочет вернуться, чтобы насладиться кухней уже не впопыхах и не сквозь футбольные очки, – объясняет Гарбар. – Инфраструктура и организация понравилась, а значит, у нас становится больше шансов «продлить» Европу. Может быть, даже до Урала. У европейских болельщиком принято гулять во время крупных спортивных мероприятий по всей Европе, и теперь Петербург – потенциальный член этого маршрута.

СИЛЬНЫЙ ХОД

Отельеров ЧМ разделил на два больших лагеря: гостиницы «для всех» и гостиницы официальные, заключившие договоры на прием болельщиков. Первые, зарабатывая и на фанатах, и на обычных туристах, перевыполнили все свои планы, ведь цены на номера были очень высокими: по данным Центробанка, в культурной столице они подскочили на 41 процент. А вот со второй категорией сложнее.

Такой рекламы у Петербурга еще не былоФото: Олег ЗОЛОТО

– Когда мы входили в пул официальных отелей, то надеялись на феноменальный экономический результат. А его не произошло, – рассказывает владелец группы компаний SwissCenter Group Юнис Теймурханлы. – Нематчевые дни оказались никому не нужными: ни болельщикам, которые уехали в другой город за своей командой, ни обычным туристам, которые избегают находиться в гуще массовых мероприятий. Впервые за всю свою практику наблюдал январскую загрузку в высокий сезон белых ночей. Мы оказались в объективном вакууме: продавать номера было просто некому.

Когда «повалились «кровати», стало валиться и все остальное»: за дополнительные гостиничные услуги выручили меньше. На привычный летний уровень загрузка вышла только 19 июля. В сумме даже за счет высоких цен отельеры недополучат за сезон пять-десять процентов прибыли.

– Но в долгосрочной перспективе чемпионат – это, безусловно, огромная удача, – объясняет Теймурханлы. – Это сильный рекламный ход и для страны, и для гостиничной индустрии в частности. Даже прошлый год был рекордным за счет чемпионата, а сейчас мы фиксируем огромный интерес к 2019-му. В ближайшие годы Петербург будет ощущать на себе эффект промо-силы.

Часть фанатов после футбола ушла в музеиФото: Олег ЗОЛОТО

Плюсы для города подмечают и риэлторы.

– Чемпионат привел к кратковременному повышению цен на посуточную аренду жилья, причем многие собственники сдали свои квартиры впервые, – рассказывает вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Александр Гиновкер. – Не все такие квартиры были востребованы. Но многие могут остаться в этом сегменте. А из-за увеличения объема предложений арендные ставки могут снизится.

ЗАОДНО С ПОГОДОЙ

На реках и каналах Петербурга, несмотря на перекрытия, во время чемпионата наблюдали привычное оживление.

– Судя по количеству причаливаний, пассажиропоток не упал и был даже немного больше обычного, – делится президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов. – Погода тоже благоприятствовала. Думаю, в этом году показатели будут хорошие.

Таксисты считают прибыльФото: Олег ЗОЛОТО

Правда, за водные пути пришлось немного повоевать: изначально правоохранители предлагали закрыть у фан-зоны на Конюшенной площади не только прилегающий участок канала Грибоедова, но и часть Мойки. Да и на самом канале собирались оградить больший участок. Но в итоге ущерб от перекрытий – не в ущерб безопасности – свели к минимуму.

Поживились на футболе и таксисты.

– Заказов было больше, – признается генеральный директор Объединения пассажирских перевозчиков «Петербургское такси» Александр Холодов. – Иностранцы с трудом разбираются, куда ехать, поэтому предпочитают общественному транспорту такси. Наши цены для них гуманные. При этом и обычные клиенты никуда не делись. Как второй Новый год!

ЗАГОВОРИЛИ С ПИЕТЕТОМ

Плюсы футбола почувствовали и в музейных залах.

– Усилили меры безопасности: даже карманники, которые работают в туристических местах долгие годы, пропали, – рассказывает председатель правления Содружества гидов-переводчиков и экскурсоводов Светлана Иванова. – В музеях людей стало немного меньше, ведь в первую очередь все шли на спортивные мероприятия. Но в целом число болельщиков компенсировало число обычных туристов, которые отказались от поездки в Петербург из-за чемпионата.

Главное для туристов - безопасность и дружелюбиеФото: Олег ЗОЛОТО

Благодаря организованным болельщикам, объем прибывших туристических групп остался, по словам специалистов, на прежнем уровне. Организаторам туров, конечно, пришлось подгадать с бронированием и сдвинуть программы на послефутбольный период. Но чего не сделаешь ради «мероприятия планетарного масштаба»!

– Для туристов главный вопрос – вопрос безопасности, – объясняет президент Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций Санкт-Петербурга Арнольд Риш. – То, что у нас гостеприимно, безопасно и спокойно, болельщики почувствовали на себе, а по телевизорам за этим наблюдал весь мир. Да, в это мероприятие вложены огромные деньги. Но я уверен, что это даст плоды. Ведь теперь даже в антагонистических странах о России заговорили с пиететом.