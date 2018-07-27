На последней перед стартом в чемпионате России тренировке зенитовцы играли в гандбол

27 Июль 15:59 2018-07-27T22:37:31+03:00

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28 июля 2018 года стартует чемпионат России по футболу. А в воскресенье, 29 июля, «Зенит» встретится в гостях с дебютантом премьер-лиги красноярским «Енисеем». Поединок пройдет в Тюмени, на синтетическом газоне.

По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, он не знает, в каком состоянии находится поле в Тюмени. Но команды будут в равных условиях.

- Есть много построенных к чемпионату мира хороших стадионов, и если выбирать нейтральные поля, то нужно заявлять их, - считает наставник команды. - Но мы готовы играть везде, где нам скажут.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.Фото: Александр ГЛУЗ

Сергей Семак следил за предстоящим соперником:

- Команда меняется, достаточно большое количество футболистов с опытом выступления в премьер-лиге добавилось по ходу предсезонной подготовки. Посмотрим, насколько быстро они смогут влиться в команду.

Дебютант премьер-лиги не боится грозного соперника 00:00 00:00

- Мы не боимся «Зенит», - сказал корреспондентам «Комсомолки» спортивный директор «Енисея» Денис Петровский. – Игроки соскучились по футболу, можно сказать, рвутся в бой. Мы будем играть в комбинационный футбол.

Бытует мнение, что в «Зените» слишком много сильных мастеров, с кем-то придется расстаться. Однако Сергей Семак придерживается другого мнения.

- У нас практически двадцать человек, которые готовятся к чемпионату. Есть только одна позиция, где можно говорить о переизбытке, это – нападение. Мне, как тренеру, достаточно сложно принять решение. Нужно отталкиваться от многих факторов. К большому для меня сожалению, Лука Джорджевич пока вне заявки на сезон.

Сегодня же состоялась и открытая тренировка «Зенита». В занятиях участвовали еще не восстановившиеся полностью после травм нападающий Александр Кокорин и защитник Эммануэль Маммона.

27 июля состоялась открытая тренировка «Зенита».Фото: Александр ГЛУЗ

Когда зенитовцы вышли на поле, подошедшие к забору базы болельщики начали скандировать "Дзюба, Дзюба, бог футбола". В ответ нападающий послал им воздушный поцелуй.

Открытая для прессы часть тренировки напоминала игру в гандбол. Разбившись на две команды, футболисты передавали руками мяч друг другу, но направлять его в ворота можно было только головой.

Через пятнадцать минут журналистов после начала тренировки журналистов попросили удалиться.