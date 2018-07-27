Легенды острова Аистов

27 Июль 13:00 2018-07-27T16:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Потому что события прошлого - часть их жизни, жизни их семьи - через предания и легенды передаются из поколения в поколение.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ФОТОРЕПОРТЕР

Сааремаа часто называют островом аистов. Здесь много этих птиц, ставших символом мира и семьи. Жизнь на острове всегда текла размеренно и спокойно в отличие от суетной континентальной. В 1918 году на Сааремаа, на родине жены, поселился знаменитый фотограф Карл Булла. Он был уже пожилым человеком, но продолжал снимать все с той же одержимостью. К портретам императора и членов царской семьи, Толстого, Шаляпина, Репина, фотографиям революционных событий в Петрограде добавились трогательные бытовые картины тихого острова.

Александр Стебель

На Сааремаа 20 июля нынешнего года при поддержке местных жителей петербургский Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы открыл музей-усадьбу всемирно известного мастера. Здесь представлено много его работ: островитяне ловят рыбу, кроют крышу соломой, веселятся на деревенских свадьбах. Только что закончилась Первая мировая война, в которой остров Сааремаа, как и весь Моонзундский архипелаг, стал ареной жестоких сражений. Теперь наконец возвращалась мирная жизнь. Оказалось, ненадолго.

ЗАБОР ИЗ ЛЕТНОГО ПОЛЯ

В 1941 году Сааремаа был одной из самых западных точек СССР. Советское командование приняло решение нанести удары по Берлину. Дальность полета тяжелых бомбардировщиков того времени составляла три тысячи километров. Для полетов с континентальной части самолетам не хватало ресурса на обратный путь. Самым подходящим для проведения операции стал аэродром Кагул на Сааремаа.

Батарея Стебеля

На остров из Кронштадта доставили бомбы, топливо и стальные пластины для взлетно-посадочной полосы. И уже в ночь на 4 августа состоялся первый разведочный полет в Германию. Всего наши бомбардировщики совершили десять групповых налетов на Берлин и другие города, сбросили 311 бомб. Советское информбюро 8 августа сообщило об успехах советской авиации: «В результате бомбежки возникли пожары и наблюдались взрывы. Все наши самолеты вернулись на свои базы без потерь». Значительного урона эти авиарейды в тыл врага не нанесли, но была одержана важная психологическая победа, развеявшая уверенность фашистов в блицкриге.

В конце августа пал Таллин, снабжение аэродрома стало невозможным. Самолеты вернулись под Ленинград.

Сегодня в местечке Кагул о военном аэродроме напоминает лишь площадка с плотно утрамбованной землей посреди леса. Металлические пластины островитяне давно растащили для своих нужд.

- Все заборы в округе сделаны из этой суперпрочной стали, - говорит местный житель Тармо Ноот.

ТАЙНА БАТАРЕИ СТЕБЕЛЯ

Тармо Ноот - коренной островитянин. Знает все тропинки. По одной из них идем к мысу Церель. В 1914 году здесь стояла береговая батарея, увековеченная в романе Валентина Пикуля «Моонзунд». В 1940-м тут была возведена батарея № 315, которую возглавил капитан Александр Стебель.

Батарея Стебеля открыла счет потопленных вражеских кораблей 12 июля 1941 года, разгромив конвой, пытавшийся пройти по Ирбенскому проливу. Четыре месяца артиллеристы сковывали фашистский флот в этом районе Балтики. Последний бой они приняли в октябре, когда Ленинград уже был в блокаде, а гитлеровцы подходили к Москве.

Михкель Ундрест

- Когда стало ясно, что немцы вот-вот захватят батарею, Стебель ее затопил, - говорит Тармо Ноот. - Немцы пытались оживить эту крепость, очень уж выгодная позиция. Откачивали воду, погружали водолазов. Все безрезультатно. А в советские годы на смену пушкам пришли ракеты. Батарею забросили. Мы в детстве с мальчишками много раз пытались с разных ходов забраться внутрь, но это было невозможно.

Раненый Стебель попал в плен. Немцы обещали ему жизнь и свободу, если он поможет восстановить батарею. Но капитан дерзко ответил: «Чтобы выкачать воду, вам придется осушить все Балтийское море».

По словам писателя Юрия Мелконова, многие годы занимающегося биографией героического артиллериста, Стебеля держали в рижской тюрьме гестапо, пытали. Зимой 1943 года выставили на мороз, облили водой и заживо превратили в ледяную глыбу.

Оборона Сааремаа и Моонзундского архипелага - героическая и трагическая страница нашей истории. Советские войска четыре месяца препятствовали гитлеровцам развивать успех на Балтике, отвлекали огромные силы врага от наступления на Ленинград. Увы, подавляющее большинство наших солдат - более 20 тысяч человек - погибли или попали в плен. Считается, что последним защитником архипелага был матрос Николай Чиж. Он оборонял маяк Тахкуна на соседнем с Сааремаа острове Хийумаа. Когда погибли все его товарищи, а у самого матроса закончились патроны, он поднялся на маяк и бросился вниз. Было это в конце октября 1941 года.

Сейчас на острове тишина и спокойствие, но так было не всегда

КАМНИ И МЕТАЛЛ

На побережье Балтики и в лесах острова Аистов до сих пор находят огромное количество всякого рода металла времен войны: снаряды, гильзы, каски… Многие каски прострелены.

Михкель Ундрест владеет небольшим портом, откуда рыбаки уходят на промысел. У самого пирса - монумент - советским катерникам, погибшим в годы войны. Этот памятник недавно отреставрировали.

- После печальной истории с «Бронзовым солдатом» в Таллине у нас тоже нашлись молодчики, которые стали курочить монументы. Совет нашей коммуны принял решение, что все будем реставрировать за общественные деньги. Пусть не будет средств на дороги, благоустройство, но историю забывать нельзя. И это быстро остановило вандалов. Кому охота плевать против ветра, - рассказывает Микхель.

Сааремаа последняя война нанесла страшные раны. И это не только обстрелы и бомбежки. Гитлеровцы угнали на работы в Германию тысячи островитян. Корабли отходили в том числе от причала порта Михкеля. Поэтому тут еще один знак - в память о тех, кого насильно увезли на чужбину.

Эхо войны ощущается здесь особенно остро

- Через много лет после войны один из наших жителей добился компенсации для всех, кто выжил. Удивительно, но не пошли немецкие деньги на пользу. Это были большие средства, и многие, получив их, забросили работу и просто спились.

На своих фотографиях Карл Булла запечатлел тысячи жителей Сааремаа. Среди них наверняка есть предки Михкеля и Тармо. И приятно думать, что не только трагические страницы истории связывают остров аистов и наш город на Неве.