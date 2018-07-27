Сергей Мигицко: «Моим соседом по трибуне был отец Лионеля Месси»

27 Июль 16:59 2018-07-28T01:01:10+03:00

На артиста произвела сильное впечатление та дружелюбная обстановка, которая царила в Петербурге в дни мундиаля

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Продолжавшийся целый месяц чемпионат мира по футболу завершен. Но болельщики и специалисты, наверняка, еще долго будут вспоминать те радостные мгновенья, которые подарил нам этот грандиозный праздник спорта. Своим впечатлениями с «Комсомолкой» делится народный артист России, актер Театра имени Ленсовета Сергей Мигицко.

Нелишне напомнить, что этот артист – большой любитель футбола. Его часто можно видеть на домашних поединках «Зенита». Еще в 1980 году он участвовал в праздничном концерте по случаю завоевания нашей командой бронзовых медалей чемпионата страны. Тогда «Зенит» впервые в своей истории взошел на пьедестал почета.

Наш чемпионат – самый лучший!

- Сергей Григорьевич, вы бывали на нескольких крупных футбольных форумах – чемпионатах мира и Европы. И нам есть, с чем сравнивать. Наш - самый лучший среди них?

- Безусловно. Я даже не говорю сейчас о том, что турнир в России был прекрасно организован. Скажу, если можно так выразиться, об эмоциональной составляющей. Посмотрите, какая дружелюбная, радостная обстановка царила во всех городах, где проходил турнир. Включая, конечно, и Петербург. Об этом не так много пишут, но ведь за весь чемпионат не было ни одной стычки между болельщиками противоборствующих команд. Ликование по поводу побед и «траур» по поводу поражений не сопровождались погромами и беспорядками. А вспомните, что происходило два года назад на чемпионате Европы во Франции. Да и сейчас празднование золотых медалей не обошлось в Париже без эксцессов.

Мне запомнились улыбающиеся, всегда готовые помочь и владеющие английским языком волонтеры. Полное отсутствие нервозности, позитив. Полицейские, выполнявшие свою нелегкую работу, тоже с улыбками на лицах. Их вежливость и доброжелательность успокаивали, позволяли не раздражаться болельщикам. Хотя меры безопасности были очень серьезные.

До аргентинцев нам далеко

- На каких из семи проходивших в Петербурге матчах вы присутствовали?

- На четырех: Россия – Египет, Аргентина – Нигерия, Швеция – Швейцария, Франция – Бельгия. И сразу скажу: наш чемпионат не только был прекрасно организован, но еще и получился необычайно интересным. Каждый из четырех поединков был зрелищным и увлекательным. Включая, Швеция – Швейцария, команд, в составах которых нет звезд мирового уровня

- Какая из этих игр вам более всего запомнилась

- Наверное, Аргентина – Нигерия. И не только потому, что события на поле развивались по драматическому сценарию. Моим соседом на трибуне был отец Лионеля Месси!

- Да?!

- Да! Хочу вам сказать, что знаменитый сын внешне очень похож на своего папу. Родитель держался на трибуне скромно: улыбался, жал руки, фотографировал с соседями. Болел, как и все аргентинцы, страстно: кричал, подпрыгивал, закрывал лицо руками. А когда прозвучал свисток, зафиксировавший победу аргентинцев, был бесконечно счастлив.

В памяти остался и матч Россия – Египет. Как все мы поддерживали нашу сборную! Но хочу сказать, что в плане, если можно так выразиться, боления от аргентинцев мы отстаем. В день, когда сборная Аргентины аргентинские играла с нигерийцами, я ехал в метро в одном вагоне с поклонниками латиноамериканской сборной. Они кричали, пели, плясали. Я убедился в том, как правы защищающие цвета «Зенита» аргентинские легионеры, когда говорят: «У петербургской команды шумные и преданные болельщики, но до наших соотечественников им далеко».

Кстати, в тот день мы с друзьями не только радовались за аргентинцев, но и утешали убитых горем поклонников нигерийской сборной. И еще раз хочу сказать: после игры между болельщиками не было никаких стычек.

В ходе чемпионата мира мне посчастливилось познакомиться, не побоюсь таких слов, с представителями элиты мирового футбола, которые приехали на мундиаль. Среди них - Марко ван Бастен, Эдвин ван дер Сар, Кевин Куранья.

Все службы сработали хорошо

- А какая из выступавших в нашем городе команд произвела на вас наибольшее впечатление?

- Наверное, Бельгия. У этой сборной прекрасная линия нападения. Я хотел, чтобы бельгийцы играли в финале. Но «футбольный бог» распорядился по-другому.

- Что, с вашей точки зрения, дал мундиаль Петербургу?

- Я не буду сейчас делать акцент на том, как много важных «объектов» было построено в нашем городе перед чемпионатом. Хотя их немало. Это и две станции метро, и Яхтенный мост, и Дунайская развязка, и мост Бетанкура. Хорошая арена появилась в Рощино: там могут играть даже профессиональные команды. Был отремонтирован стадион «Спартак» в Зеленогорске, где теперь будут тренироваться юные футболисты. Кстати, думаю, что после этого чемпионата, после успешного выступления на нем российской сборной еще больше детей захотят заниматься футболом.

Но более важно даже другое. В ходе чемпионата мы убедились, что те городские службы, которые отвечают за прием наших гостей, транспортное обслуживание, организацию питания, способны хорошо работать в, можно сказать, экстремальных условиях. Этот опыт нам, безусловно, пригодится и в дальнейшем.