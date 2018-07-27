Мастерство футболистов, эмоции и голы на любой вкус

27 Июль 17:40 2018-07-27T18:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Марокко – Иран

Уже в первом матче на стадионе «Санкт-Петербург» был установлен рекорд посещаемости - 62 548 человек. Игра проходила с преимуществом марокканцев, а ее концовка получилась неожиданной. Судья назначил штрафной в ворота сборной Марокко, а вышедший на замену нападающий этой команды Азиз Бухуддауз красивым ударом головой отправил мяч в сетку собственных ворот. 1:0 в пользу сборной Ирана.

Россия – Египет

Один из героев матча со сборной Египта Артем ЛюбаФото: Александр ГЛУЗ

Этот матч нам запомнился в первую очередь тем, что, одержав победу, российская сборная впервые в своей истории, вышли в плей-офф чемпионата мира. А еще: великолепной игрой Артема Дзюбы. Сначала Артем поспособствовал тому, что игрок египетской команды отправил мяч в свои ворота, а затем и забил сам. Нападающий, для которого прошлый сезон складывался очень непросто, на глазах превращался в одного из лидеров российской сборной.

Бразилия – Коста-Рика

После победы над командой Коста-Рики лидер бразильцев Неймар не мог сдержать слезыФото: Александр ГЛУЗ

Пятикратные чемпионы мира с трудом одолели середняка мирового футбола, забив два победных гола в уже добавленное судьей время. Зрители с интересом наблюдали за тем, как кудесники мяча не могут подобрать ключи к воротам соперника.

Аргентина – Нигерия

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг успел всюдуФото: Александр ГЛУЗ

Пожалуй, самый увлекательный из всех петербургских матчей. Поболеть за своих соотечественников на трибуну пришел сам Диего Марадона. Победу аргентинцам принес на последних минутах удар защитника Маркос Рохо. Это позволило двукратным чемпионам мира еще ненадолго задержаться в Росси

Швеция - Швейцария

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поспевал всюдуФото: Александр ГЛУЗ

Как и ожидалась, игра не была уж очень зрелищной. Своими действиями запомнился полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг. С этим футболистом мы познакомились еще весной, когда в 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» встречался с клубом «Лейпциг», цвета которого защищает Форсберг. В матче со швейцарцами он не только забил единственный гол, но и самоотверженно действовал у собственных ворот.

Франция – Бельгия

Болельщики "трехцветных" - люди веселыеФото: Александр ГЛУЗ

Главный тренер сборной Франции месье Дешам – мужчина серьезный. И отшил корреспондента «Комсомолки», имевшего наглость поинтересоваться его мнением об игре на этом чемпионате сборной России. Мол, завтра полуфинал с бельгийцами, а ко мне тут пристают с вопросами о России.

Но вот болельщики сборной Франции, наоборот, люди легкомысленные. И до, и после полуфинала они веселились от души.

Бельгия - Англия

В Борьбе за мяч хорошо известным нам полузащитник Аксель ВитсельФото: Александр ГЛУЗ

Этим матчем Петербург прощался с чемпионатом. Прощание получилось теплым: команды порадовали нас хорошей игрой. Большинство петербургских любителей футбола поддерживали бельгийскую команду. Вероятно, потому, что за нее играет хорошо знакомый нам по выступлениям за «Зенит» полузащитник Аксель Витсель.